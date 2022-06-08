В Иркутской области произошло мощное землетрясение

Эпицентр находился на озере Байкал, но заодно тряхнуло и всю область.
Началось землетрясение на Байкале, подземные толчки шли с глубины 10 километров. По шкале Рихтера их оценили в 8,4 балла, а максимум - это 9 баллов. В Иркутской области были толчки в 5,2 балла.
Вот как это выглядело:
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Происшествие сильно напугало местных жителей:
«Сначала небольшие такие толчки были. Диван начало раскачивать. Но мы уже привыкли за последний год, что нас подкачивает. А потом вообще ходуном всё заходило. Бежим к двери, встаем в этот дверной проем, и начинает колбасить. Затрещал весь дом, не знаю, с какой амплитудой начал ходить во все стороны. И всё, я думала, конец, мы сейчас повалимся».
Ну а самая интересная реакция была у людей в студии телекомпании «АИСТ». У суровых иркутских жителей эмоциональность просто зашкаливает.
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Как сообщают дежурные диспетчерские службы, жертв и разрушений нет.
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АНТИФИШКИ
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