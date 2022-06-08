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В Иркутской области произошло мощное землетрясение

В Иркутской области произошло мощное землетрясение

Автор:
08 июня 2022 17:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Иркутск   Шкала   амплитуда   землетрясение   озеро байкал   толчки   
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Эпицентр находился на озере Байкал, но заодно тряхнуло и всю область.

Началось землетрясение на Байкале, подземные толчки шли с глубины 10 километров. По шкале Рихтера их оценили в 8,4 балла, а максимум - это 9 баллов. В Иркутской области были толчки в 5,2 балла.

Вот как это выглядело:

Происшествие сильно напугало местных жителей:

«Сначала небольшие такие толчки были. Диван начало раскачивать. Но мы уже привыкли за последний год, что нас подкачивает. А потом вообще ходуном всё заходило. Бежим к двери, встаем в этот дверной проем, и начинает колбасить. Затрещал весь дом, не знаю, с какой амплитудой начал ходить во все стороны. И всё, я думала, конец, мы сейчас повалимся».

Ну а самая интересная реакция была у людей в студии телекомпании «АИСТ». У суровых иркутских жителей эмоциональность просто зашкаливает.

Как сообщают дежурные диспетчерские службы, жертв и разрушений нет.

Источник:

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Метки: Иркутск   Шкала   амплитуда   землетрясение   озеро байкал   толчки   
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9  комментариев
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11k
Артем 14 часов назад
Ну да тряхануло, хотя у нас в 300 км от эпицентра 3 балла всего было и трясет нас тут регулярно в последнее время. Привыкнуть наверное сложно, но мы с супругой примерно так как на видео и отреагировали)) Сложнее было людям в областном центре и Ангарске людям начиная с 5 этажа и выше, там даже при 4-5 баллах стены ходуном ходят
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1k
bosayk 3 часа назад
ну как мощное, я в душ зашел после дачи и даже процедуру прерывать не стал) тем более уже находился в самом безопасном месте, а на улицу я не бегаю, как говориться от судьбы не убежишь)
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sumrаknn 11 часов назад
Землятресение испытывал только в Якутии, г. Удачный. был там 2 месяца. 2 раза в неделю в яме (400м глубиной) взрывали очередную порцию породы. Стекла звякали, пол, земля - чуток толкались, но это можно было только ощутить. Типа земля дернулась, а вот люстра не реагировала. Ощущения - слабо, не круто, давай сильнее, до страха слишком далеко, вот как на видео было бы наверно в меру, понятно что дом не рухнет, но и адреналиник уже начинает появляться.
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sos1960sos 14 часов назад
Привычные, их каждое утро после вчерашнего так штормит...
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