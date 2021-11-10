Почему на шкале радиоприемников писали названия городов

К 1925 году радиоприемник уже был в каждой пятой семье, а это уже огромная аудитория. Радиовещание превратилось в источник огромных доходов от рекламы. В радиоэфире США творился хаос: радиостанции мешали друг-другу, нарушая частоты и мощность вещания.

В 1928 году Федеральная Комиссия по Радио выдало всем радиостанциям новые лицензии с указанием закрепленной частоты и мощности. Впоследствии многие радиостанции городов объединились в вещательные корпорации (NBC Red, NBC Blue, CBS, Mutual).