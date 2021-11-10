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Почему на шкале радиоприемников писали названия городов

Почему на шкале радиоприемников писали названия городов (9 фото)

Автор:
10 ноября 2021 10:37
Сообщество : Факты
Метки: Шкала   города   интересно   радио   радиоприемник   факты   фото   
8682
9

Многие мальчишки и девчонки, ныне седовласые, помнят то трепетное чувство, когда медленно крутишь ручку настройки огромного радиоприемника и красная стрелка настройки величаво проплывает мимо Берлина, Рима, Лондона, Варшавы, Парижа, Стокгольма .....

Вся шкала была усыпана названиями городов, причем было очень много заграничных. Нам ни разу не удалось послушать радио Рима или Парижа на указанных местах. Так для чего тогда на шкале писали названия городов?

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Становление радиовещания практически совпало с первой мировой войной. Первые частные радиостанции слушали редкие фанаты радиотехники, но постепенно аппаратура совершенствовалась и число желающих начало расти с геометрической прогрессией. В начале 20х годов прошлого столетия Европа только отходила от прошедшей войны, но совсем другая ситуация была в США-там экономика процветала.

Многие американские фирмы начали выпускать простейшие радиоприемники. Чтобы увеличить спрос на свою продукцию, они открывали свои радиостанции. Практически за 2 года в США было выдано 600 лицензий на радиовещание. Мощность радиостанций была невелика и охватывала только один город с ближайшими окрестностями.

К 1925 году радиоприемник уже был в каждой пятой семье, а это уже огромная аудитория. Радиовещание превратилось в источник огромных доходов от рекламы. В радиоэфире США творился хаос: радиостанции мешали друг-другу, нарушая частоты и мощность вещания.

В 1928 году Федеральная Комиссия по Радио выдало всем радиостанциям новые лицензии с указанием закрепленной частоты и мощности. Впоследствии многие радиостанции городов объединились в вещательные корпорации (NBC Red, NBC Blue, CBS, Mutual).


Мода указывать на шкале радиостанции по названиям городов началась именно в следствии этого события. Радиослушателям это очень понравилось -так гораздо проще найти любимую радиостанцию, нежели вспоминать частоту в килогерцах.

Непросто было размещать на шкале такой огромный список городов

В следующие 30 лет, огромная шкала с длинным списком городов станет непременным атрибутом солидного радиоприемника.

Радиовещание в СССР пошло по другому пути: в 1922 году была построена самая мощная радиостанция в мире, позволившая охватить радиовещанием всю территорию СССР .Активное строительство радиостанций в крупных городах началось в 30х годах. К началу Великой Отечественной Войны в стране было уже около ста радиостанций.

Появление транзисторов в середине 50х годов зародило моду на миниатюризацию, что вынудило отказаться от перечисления городов на маленькой шкале приемника.

Наступила эпоха бездушных цифр....

Интересный факт: термин "broadcasting" (радиовещание) взят из сельскохозяйственного сленга, где означает сеять размахом руки вкруговую.

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Метки: Шкала   города   интересно   радио   радиоприемник   факты   фото   
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57k
Парагвайский шпион 5 часов назад
А я любил мальчишкой залипать по вечерам около старого приёмника. В темноте он загадочно светился. Я тихонько крутил ручку настройки и полоска проплывала мимо названий городов мира. Было в этом какое-то неведомое волшебство. И сквозь шум и треск эфира всплывали голоса дикторов или музыка... Время, кажется, останавливалось в такие моменты. Никогда не забуду эти моменты из далекого детства...
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12k
koleos72 12 минут назад
Я и сейчас могу послушать китай. Приёмник Волна-К.
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4k
Igor Pan 17 минут назад
Детство золотое! Просыпаешься в воскресенье под эту мелодию и да под запах вкусняшек, которые готовила мама в воскресенье утром.
Ссылка www.youtube.com
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8k
bais65 54 минуты назад
Автор, ты так и не ответил нафига писали города, если там всё равно хер ночевал, а не Парыжы с Ландонами вещали?
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19k
Will2006 Час назад
От себя добавлю - "вражеские голоса" глушились, чтобы советский человек не мог услышать ничего без разрешения "партии и правительства". Запомнилось, что после смерти Брежнева для простого народа была очень сильная непонятка, что ждать дальше. Некоторые опасались начала войны с США (на тот момент "вероятный противник" и "агрессор"). Меня очень сильно успокоило, что Немецкая волна прагматично разложило ситуацию по полочкам, назвав Андропова и Гришина среди самых вероятных кандидатов в преемники Брежнева, и ни словом не упомянуло об усилении напряженности.
И конечно, как и все молодые люди того времени я слушал "Сева-Сева Навгаро-одцев, горад Лондон, Бии-Бее-Сииии" - как раз он начинал свою передачу в 12 ночи, после того, как вырубались глушилки
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66
apqurhf Час назад
вследствие
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3k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ловил голоса причем не только западные но и китайские станции на русском . Ватикан Голос.Свобода Шпионские телефонограммы(ну это когда сообщает результаты анализов 3222223 итд) и переговоры радиотелефонов .По приколу ,что тогда на диссидентов ,что сейчас до лампочки .
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35k
Борис 2 часа назад
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198
super.kkk-2016 2 часа назад
А куда в США делась Великая депрессия? Раз экономика у неё процветала.)))
Великая депрессия – самый большой и длительный спад экономики США, переросший в мировой финансовый кризис. Великая депрессия началась в 1929 году, время ее окончания определяется экономистами по-разному.
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90k
сапер Водичка 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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38k
Сергей 3 часа назад
В СССР названия городов рисовали только для красоты шкалы (учитывая размер территории страны).
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203
Bendix 3 часа назад
Автору огромное спасибо! Буквально вчера вспоминал, как я раскурочил в детстве такой вот приемник, и именно шкала с городами всплыла в памяти.
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1k
jug 3 часа назад
Помню, как в детстве футбол слушал по Радио Маяк.
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4k
Сергей С 4 часа назад
Не совсем понимаю, был ли какой-то принцип раздачи радиочастот в СССР? Вот например в Москве вряд ли была одна радиостанция.
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328
Максим Максимов Сергей С 2 часа назад
"раздачей частот" распоряжался ГКРЧ (Государственный Комитет по Радио Частотам). Кстати существует до сих пор
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−24
scanncode scanncode 4 часа назад
А сейчас термин broadcast reciever тесно ассоциируется с IT и мобильніми операционніми системами.
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39k
Олег 5 часов назад
как нарисовать сову....
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1k
Росомаха 5 часов назад
На Ригонде-102 конца семидесятых как были города , так и остались!

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1k
Sandmännchen (DDR) 5 часов назад
Что-то «накатило»… В далёкие 70-е мы регулярно прослушивали хит-парады в «хриплом» радиоэфире (в основном – RTL RADIO на 1440 кГц). … Эх, светлое было время!
(ツ)---« спасибо за эмоции!
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328
Максим Максимов Sandmännchen (DDR) 4 часа назад
а я даже на СВ (не путать с СиБи) в 1979-80 годах нашёл станцию Radio Luxemburg, отличием которой были краткие ( секунд 30-40 )новости в начале каждого часа, а потом всё оставшееся время - музыка. Правда устойчивый приём был с половины первого ночи и часов до четырёх утра. Затем "подмешивался" сигнал начинавшей вещать радиостанции "МАЯК". Вот только весь следующий день, водил как варёный рак из-за недосыпа
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818
LisA 6 часов назад
У меня радиола "Эстония" сгорела вместе с дачным домиком советских времен. До сих пор жалко, полностью рабочая была.
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64k
Серпом по молоту. 6 часов назад
На советских приемниках все что не связано с пропагандой уничтожалось недрогнувшей рукой. Это то что сейчас делает Путин..
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