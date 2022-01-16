Извержение вулкана в Тихом океане добралось до Калифорнии и Курил

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Мощное извержение подводного вулкана в Тихом океане, в районе островного государства Тонга, вызвало землетрясение силой 7,4 баллов по шкале Рихтера. Оно аукнулось по обе стороны океана: его ощущали на Курилах, в Калифорнии оно вызвало наводнение, а в самом королевстве Тонга люди массово эвакуировались, спасаясь от цунами.
Мощное подводное извержение вулкана произошло в Тихом океане, в районе островов Полинезии, недалеко от островного государства Тонга, в 17:10 по местному времени. Извержение было столь мощным, что его было видно из космоса. Примерно через 20 минут на Тонгу обрушились волны, которые захлестнули дома и дороги. На видеозаписях из Тонги видно, как огромные волны обрушиваются на здания, затапливая остров. Позже предупреждение о цунами было также введено в действие для всего Тихоокеанского побережья США и Гавайских островов. Всех находящихся в прибрежных районах призвали покинуть пляжи, гавани и лодочные стоянки.
Так извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у берегов острова Тонга выглядело со спутника "Химавари-8" Японского метеорологического агентства. Сотни напуганных тонганцев бежали в горы, поскольку извержение вызвало цунами на всем побережье. Волны наблюдались даже в столице Тонги Нукуалофе.
На спутниковых снимках просматривается огромный шлейф пепла и пара шириной 5 километров, поднимающийся в воздух примерно на 20 километров.
Мощное извержение вулкана было хорошо видно из космоса, оно попало в поле зрения практически всех спутников, находившихся над Тихим океаном.
Отголоски мощного землетрясения силой 7,4 балла, вызванного извержением вулкана, ощущались по всему миру. Затопленными оказались даже прибрежные города Калифорнии: так, к примеру, выглядели улицы города Санта-Круз.
Лишь самые отчаянные серферы продолжают бороздить волны на пляже Эль Сегундо в Калифорнии.
В самом королевстве Тонга дела обстоят гораздо драматичнее. В прибрежных городах затоплены улицы и дома, жители спешно эвакуируются.
Военные Новой Зеландии объявили, что готовы оказать помощь королевству Тонга, если такая просьба поступит.
Об отголосках цунами на море сообщили даже рыбаки Эквадора.
Извержение вулкана вызвало мощные волны на калифорнийских пляжах, отстоящих от Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай более чем на 7000 километров.
В Сил-Бич, Калифорния, жители проигнорировали призывы властей держаться подальше от пляжа и стекались к муниципальному пирсу, чтобы сфотографировать волны.
Калифорнийцы уверены, что им ничто не угрожает, хотя, по предупреждениям метеорологов, побережье может накрыть еще одна волна цунами.
Метеорологическая служба Тонги заявила, что предупреждение о цунами действует для всей Тонги.
Пока сообщений о пострадавших или размере ущерба не поступало, поскольку связь с островным государством поддерживается лишь эпизодически.
Пока сообщений о пострадавших или размере ущерба не поступало, поскольку связь с островным государством поддерживается лишь эпизодически.
Извержение было настолько сильным, что, по словам представителей Фиджи, его можно было услышать как «громкие звуки грома» на Фиджи на расстоянии около 800 километров.
Викторина Киоа из Комиссии по государственной службе Тонги заявила в пятницу, что люди должны «держаться подальше от опасных зон, таких как низменные прибрежные районы, рифы и пляжи».
Глава геологической службы Тонги Тааниела Кула призвала людей оставаться в помещениях, носить маски, если они находятся на улице, и закрывать резервуары для дождевой воды и системы сбора дождевой воды.
Бегуны разминаются рядом со знаком зоны опасности цунами в Эль-Сегундо, Калифорния. Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о цунами для всего западного побережья США после массивного извержения вулкана.
Землетрясение силой 7,4 балла, последовавшее за извержением вулкана, ощущалось даже на Курилах.
Жительница Тонга Мере Тауфа сказала, что она была дома, готовилась к ужину, когда началось извержение вулкана. «Это было ужасно, земля тряслась, наш дом трясся, - рассказала она в интервью. - Мой младший брат думал, что поблизости взрываются бомбы». Официальный сайт Islands Business сообщил, что колонна полиции и военных эвакуировала короля Тонги Тупоу VI из его дворца у берега. Полный ущерб, нанесенный стихией, на острове пока даже не подсчитывают.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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