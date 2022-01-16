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Извержение вулкана в Тихом океане добралось до Калифорнии и Курил

Извержение вулкана в Тихом океане добралось до Калифорнии и Курил (19 фото + 4 видео)

Автор:
16 января 2022 12:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Тонга   землетрясение   извержение вулкана   новости   природный катаклизм   тихий океан   цунами   
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Мощное извержение подводного вулкана в Тихом океане, в районе островного государства Тонга, вызвало землетрясение силой 7,4 баллов по шкале Рихтера. Оно аукнулось по обе стороны океана: его ощущали на Курилах, в Калифорнии оно вызвало наводнение, а в самом королевстве Тонга люди массово эвакуировались, спасаясь от цунами.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Тонга   землетрясение   извержение вулкана   новости   природный катаклизм   тихий океан   цунами   
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69k
Пётровыч 16 минут назад
Хотите идиотов увидеть? Вот они!
Смотреть с 1:15 ))
Ссылка www.youtube.com
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19k
koleos72 Полчаса назад
Их там, сука, каждый день трясёт, но они не уезжают! Ху...ле-Гаваи,тепло,море! Походу ехать некуда и неначто!
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