Извержение вулкана в Тихом океане добралось до Калифорнии и Курил

Мощное подводное извержение вулкана произошло в Тихом океане, в районе островов Полинезии, недалеко от островного государства Тонга, в 17:10 по местному времени. Извержение было столь мощным, что его было видно из космоса. Примерно через 20 минут на Тонгу обрушились волны, которые захлестнули дома и дороги. На видеозаписях из Тонги видно, как огромные волны обрушиваются на здания, затапливая остров. Позже предупреждение о цунами было также введено в действие для всего Тихоокеанского побережья США и Гавайских островов. Всех находящихся в прибрежных районах призвали покинуть пляжи, гавани и лодочные стоянки.