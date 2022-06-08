"В рот мне ноги!": как Дэвид Блейн из уличного мага превратился в популярнейшего иллюзиониста современности

Дэвид Блейн - 49-летний иллюзионист из Бруклина, который обрел популярность в 2000-х. "Волшебная уличная магия Блейна" стала лучшим телевизионным шоу о магии, а Дэвида не раз называли величайшим мастером иллюзии современности. Что же с ним стало сегодня и за что он получил такое прозвище? Давайте выясним вместе.
Шоу "Волшебная уличная магия Блейна" стартовало в 1997 году на ABC. Гуляя по городу с колодой карт, Дэвид показывал захватывающие трюки, используя только собственные руки. Успех не заставил себя ждать. В шоу нередко появлялись знаменитости, в том числе и Леонардо Ди Каприо.
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В то же время появились ролики-пародии на Дэвида Блейна, в главный роли на самом деле был Митч Силпа - американский сценарист, актёр и режиссёр. На русский смешные видео озвучивал Андрей Бочаров - юморист, "Сынулька" Андрей Звездунов из сериала "33 квадратных метра" - он-то и придумал фразу "В рот мне ноги", которая прижилась.
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Но на карточных трюках Блейн не остановился. В его коллекции есть грандиозные шоу, которые с замиранием сердца смотрели десятки очевидцев и зрителей у экранов. Одним из таких фокусов в 1999 году стало "Захоронение" заживо
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Блейна буквально закопали под 3-тонным резервуаром с водой на семь дней напротив Траймп-плейс. Пластиковый гроб был 150 миллиметров в высоту и 51 миллиметр с каждой стороны. BBC News после написали, что 26-летний фокусник превзошел самого Гарри Гудини, который планировал аналогичный подвиг, но умер в 1926 году, не успев провернуть подобный трюк.
Откладывать следующий трюк иллюзионист не стал, и уже в 2000 году поклонников ждало новое шоу - "Застывшие во времени"
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Все трюки, которые придумывал и выполнял Блейн, были опасными. Потому не всегда они шли удачно. Так, иллюзионист планировал простоять с застывшей глыбе льда 72 часа в центре Нью-Йорка. Однако эксперимент пришлось остановить через 63 часа, 42 минуты и 15 секунд. С помощью бензопилы Дэвида вытащили изо льда. После он признался, что ему пришлось восстанавливать здоровье в течение месяца. Менее удачливый фокусник - Хези Дин - несмотря на то, что побил рекорд Блейна, проведя в глыбе льда 66 часов, погиб во время выполнения трюка.
После неудачного опыта, Блейн снова взялся за дело в 2002 году
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"Головокружение" - новый трюк, в результате которого Дэвид 35-часов провел на вершине 22-метровой колонны. По края были ручки, за которые можно было держаться на случай непогоды. Он не был пристегнут к столбу, а закончил фокус, спрыгнув на посадочную платформу, сделанную из стопки картонных коробок высотой 3,7 м. В итоге он получил легкое сотрясение, а позже в одном шоу признался, что во время шоу у него были галлюцинации.
В 2003 году Блейн выполнил трюк на выносливость. Он провел 44 дня в ящике над рекой Темза. Иллюзионист выпивал около 4 литров воды в день и не ел. После его ждало долгое лечение, Дэвид похудел на 24 кг
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В 2008 году Блейн установил мировой рекорд. Он задержал дыхание на 17 минут и 4 секунды. Правда позже его побил немецкий дайвер Том Сиетас, который не дышал в течение 17 минут и 19 секунд.
Но это не все: в 2010 году Блейн показал еще одну опасную иллюзию. Он поймал пулю 22-калибра в крошечную чашку, которая была у него во рту
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Последний трюк Блейн проделал в 2020 году. Во время грандиозного шоу иллюзионист поднялся на высоту 7,6 км над уровнем моря с помощью 52 наполненных гелием шаров. Шоу транслировалось в прямом эфире.
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Успешная карьера Дэвида все время под пристальным вниманием, люди ждут от Блейна новых невероятных задумок
На подготовку трюков уходит немало времени. Помимо просчетов Дэвид постоянно занимается: он тренирует свою выносливость, делает много физических упражнений.
Про личную жизнь иллюзионист тоже не забыл. Он успел развестись, есть дочь после брака.
Телекомпания ABC не раз снимала документальные фильмы о маге, рассказывая о его успехах и новых трюках. О Дэвиде написаны автобиографические книги. Иллюзионист занимается благотворительностью, показывая трюки бесплатно для пациентов больниц.
Дэвид ведет блог: на него в инстаграме (запрещен в РФ) подписаны почти 1 млн человек.
А вы следили за трюками Дэвида Блейна? Верите ли в его магию?
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