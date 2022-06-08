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"В рот мне ноги!": как Дэвид Блейн из уличного мага превратился в популярнейшего иллюзиониста современности

"В рот мне ноги!": как Дэвид Блейн из уличного мага превратился в популярнейшего иллюзиониста современности

Автор:
08 июня 2022 15:08
Метки: Дэвид Блейн   в рот мне ноги   иллюзии   иллюзионист   магия   уличная магия   фото   
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Дэвид Блейн - 49-летний иллюзионист из Бруклина, который обрел популярность в 2000-х. "Волшебная уличная магия Блейна" стала лучшим телевизионным шоу о магии, а Дэвида не раз называли величайшим мастером иллюзии современности. Что же с ним стало сегодня и за что он получил такое прозвище? Давайте выясним вместе.

Шоу "Волшебная уличная магия Блейна" стартовало в 1997 году на ABC. Гуляя по городу с колодой карт, Дэвид показывал захватывающие трюки, используя только собственные руки. Успех не заставил себя ждать. В шоу нередко появлялись знаменитости, в том числе и Леонардо Ди Каприо.




В то же время появились ролики-пародии на Дэвида Блейна, в главный роли на самом деле был Митч Силпа -  американский сценарист, актёр и режиссёр. На русский смешные видео озвучивал Андрей Бочаров - юморист, "Сынулька" Андрей Звездунов из сериала "33 квадратных метра" - он-то и придумал фразу "В рот мне ноги", которая прижилась.


Блейна буквально закопали под 3-тонным резервуаром с водой на семь дней напротив Траймп-плейс. Пластиковый гроб был 150 миллиметров в высоту и 51 миллиметр с каждой стороны. BBC News после написали, что 26-летний фокусник превзошел самого Гарри Гудини, который планировал аналогичный подвиг, но умер в 1926 году, не успев провернуть подобный трюк.


Все трюки, которые придумывал и выполнял Блейн, были опасными. Потому не всегда они шли удачно. Так, иллюзионист планировал простоять с застывшей глыбе льда 72 часа в центре Нью-Йорка. Однако эксперимент пришлось остановить через 63 часа, 42 минуты и 15 секунд. С помощью бензопилы Дэвида вытащили изо льда. После он признался, что ему пришлось восстанавливать здоровье в течение месяца. Менее удачливый фокусник - Хези Дин - несмотря на то, что побил рекорд Блейна, проведя в глыбе льда 66 часов, погиб во время выполнения трюка.



"Головокружение" - новый трюк, в результате которого Дэвид 35-часов провел на вершине 22-метровой колонны. По края были ручки, за которые можно было держаться на случай непогоды. Он не был пристегнут к столбу, а закончил фокус, спрыгнув на посадочную платформу, сделанную из стопки картонных коробок высотой 3,7 м. В итоге он получил легкое сотрясение, а позже в одном шоу признался, что во время шоу у него были галлюцинации.


В 2008 году Блейн установил мировой рекорд. Он задержал дыхание на 17 минут и 4 секунды. Правда позже его побил немецкий дайвер Том Сиетас, который не дышал в течение 17 минут и 19 секунд.


Последний трюк Блейн проделал в 2020 году. Во время грандиозного шоу иллюзионист поднялся на высоту 7,6 км над уровнем моря с помощью 52 наполненных гелием шаров. Шоу транслировалось в прямом эфире.


На подготовку трюков уходит немало времени. Помимо просчетов Дэвид постоянно занимается: он тренирует свою выносливость, делает много физических упражнений.

Про личную жизнь иллюзионист тоже не забыл. Он успел развестись, есть дочь после брака.


Телекомпания ABC не раз снимала документальные фильмы о маге, рассказывая о его успехах и новых трюках. О Дэвиде написаны автобиографические книги. Иллюзионист занимается благотворительностью, показывая трюки бесплатно для пациентов больниц.

Дэвид ведет блог: на него в инстаграме (запрещен в РФ) подписаны почти 1 млн человек.


А вы следили за трюками Дэвида Блейна? Верите ли в его магию?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дэвид Блейн   в рот мне ноги   иллюзии   иллюзионист   магия   уличная магия   фото   
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9  комментариев
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28k
Григорий Час назад
Митч Силла, человек, что прославил этого Блэйна. Его фокусы были супер. И особое спасибо Бочарику.
Ссылка youtu.be
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25k
SerGProS 43 минуты назад
Дэвид Блэйн может съесть свою собственную голову..South Park не врет.
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855
Антон 56 минут назад
Крутой дядька!
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18k
nobody® Час назад
Узнал о нём из пародийных роликов (первое фото поста). Видел потом пару раз ролики, как он то с картами, то ещё как шокировал людей на улице. Потом спустя годы вот это кино на 3 часа посмотрел про подготовку и полёт на шарах. Там и про технику задержки дыхания было. Понравилось.
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3k
Сергей Семенов Час назад
Только это Не Дэвид Блейн, а Мит Силпа - пародист.
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313
elenika7812281 Час назад
Ви-ви-ви!!... Один раз показывали,как он с каким то корреспондентом шел по улице (вот просто улице!...) и подобрал голубя дохлого. Он, кажется, уже разлагался. И как это у него получилось,но только голубь затрепыхался,ожил,и улетел!! Колдун проклятый!!... Жаль,инквизицию отменили!
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33k
Aleks Час назад
А какое отношение имеют нахождение физическое в гробу, ящике, задержка дыхания к иллюзиям?
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5k
heta Час назад
Да, слежу и верю. Сверяю с ним все свои жизненные решения.
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