"В рот мне ноги!": как Дэвид Блейн из уличного мага превратился в популярнейшего иллюзиониста современности





"Головокружение" - новый трюк, в результате которого Дэвид 35-часов провел на вершине 22-метровой колонны. По края были ручки, за которые можно было держаться на случай непогоды. Он не был пристегнут к столбу, а закончил фокус, спрыгнув на посадочную платформу, сделанную из стопки картонных коробок высотой 3,7 м. В итоге он получил легкое сотрясение, а позже в одном шоу признался, что во время шоу у него были галлюцинации.



