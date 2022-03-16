15 запутанных кадров, пытаясь разобраться в которых и сам черт ногу сломит

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Иногда оптические иллюзии и искаженные перспективы заставляют наш мозг видеть то, чего нет. Может быть, фраза "Не верь глазам своим" все-таки была придумана не зря? Давайте глянет на кадры, которые ну точно придется внимательно изучать, чтобы не попасть впросак.
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А вас подводили когда-нибудь собственные глаза?
Источник:
АНТИФИШКИ
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