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15 запутанных кадров, пытаясь разобраться в которых и сам черт ногу сломит

15 запутанных кадров, пытаясь разобраться в которых и сам черт ногу сломит (16 фото)

Автор:
16 марта 2022 21:01
Сообщество : Юмор
Метки: иллюзии   оптические иллюзии   показалось   прикол   фото   
3161
16

Иногда оптические иллюзии и искаженные перспективы заставляют наш мозг видеть то, чего нет. Может быть, фраза "Не верь глазам своим" все-таки была придумана не зря? Давайте глянет на кадры, которые ну точно придется внимательно изучать, чтобы не попасть впросак.

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А вас подводили когда-нибудь собственные глаза?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: иллюзии   оптические иллюзии   показалось   прикол   фото   
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Касьян Пуздой Час назад
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Andrei 2 минуты назад
Как на последнем фото увидеть гуся?
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