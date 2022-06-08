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16 полезных изобретений, у которых есть один жирный минус — их не придумали раньше

16 полезных изобретений, у которых есть один жирный минус — их не придумали раньше

Автор:
08 июня 2022 08:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   изобретение   люди   удобно   фото   
1241
17

Возможно, о некоторых из них вы даже ничего не слышали. К счастью, это легко исправить. Обязательно посмотрите подборку и подумайте, какая из представленных вещей пригодилась бы вам в быту.

Ежегодно в мире появляются десятки удивительных изобретений и приспособлений, предназначенных для улучшения жизни человека. Глядя на них, хочется, чтобы подобных реализованных идей было значительно больше. Вот тогда нас ждёт абсолютное блаженство.


Надувной гараж, который защищает автомобиль от града

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Складные стулья в виде тюльпанов, которые экономят пространство

Удобная лейка, которая позволит помыть собаку без лишнего стресса для неё

Микроволновая печь со встроенным тостером

Мою кепку доставили в специальной подушке, наполненной воздухом

В общественном туалете торгового центра есть специальное сиденье, предназначенная для маленьких людей

У моего отца есть кепка с вентилятором на солнечных батареях

Светящиеся тапочки пригодятся тем, кто любит вставать среди ночи попить воды или подкрепиться

Будильник, который сам приготовит вам чашечку кофе с утра

Эта ложка не соскользнёт с банки за счёт особого изгиба

Гамак с солнечной батареей

Скутер, который легко складывается и превращается в чемодан

Удобный держатель для лака

Трубка для очистки воды от загрязнений

LifeStraw — маленькая пластиковая трубочка, которая способна очистить воду от большинства загрязнений. Устройство призвано облегчить жизнь людей, проживающих в засушливых регионах стран третьего мира. Вот за какие изобретения стоило бы давать Нобелевскую премию.


Воротник-шлем для защиты от травм головы

Удобный, не громоздкий и нежаркий шлем для езды на велосипеде — вот о каком изобретении мечтали все любители этого вида транспорта. И их молитвы были услышаны. Hövding — невидимый воротник, который не закрывает лица и головы. Действует устройство по принципу подушки безопасности и раскрывается лишь почувствовав движения, характерные для аварии.


Съедобная упаковка для воды

Англичане придумали, пожалуй, самый экологичный способ упаковки воды, существующий на данный момент. Мягкая оболочка из экстракта морских водорослей может быть выброшена или съедена после того, как человек выпьет воду.

Источник:

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Метки: в мире   вещи   изобретение   люди   удобно   фото   
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6  комментариев
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6k
Кружок 2 часа назад
из цикла "Занимательная ><уiня"
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Василенко Татьяна Минуту назад
Понравились стулья-тюльпаны, тостер и сидушечка для детей
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458
Polotenchick 23 минуты назад
К последней.
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8k
Денис 57 минут назад
Маленькие люди называются дети. Именно для них ставят такие сиденья на унитаз.
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1k
Злодей Час назад
Собаку обычно хочется керхером отмывать, а не этой хернёй ))
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