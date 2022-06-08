16 полезных изобретений, у которых есть один жирный минус — их не придумали раньше

Удобный, не громоздкий и нежаркий шлем для езды на велосипеде — вот о каком изобретении мечтали все любители этого вида транспорта. И их молитвы были услышаны. Hövding — невидимый воротник, который не закрывает лица и головы. Действует устройство по принципу подушки безопасности и раскрывается лишь почувствовав движения, характерные для аварии.

Съедобная упаковка для воды