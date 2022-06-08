Звездные войны: сколько инопланетных цивилизаций хотят захватить нашу планету?

Есть ли жизнь в бескрайнем космосе? Вопрос, который волнует умы миллионов или даже миллиардов людей. Ведь каждый, хоть раз, глядя на звездное небо, размышлял над этим.
Есть множество теорий, но все они абстрактны и в основном представляют общую концепцию, а вот астроном-любитель Альберто Кабальеро рассчитал конкретную вероятность того, что люди смогут вторгнуться на обитаемую планету.
Для того чтобы получить конкретный процент возможного вторжения на внеземную цивилизацию, Кабальеро изучил историю войн с 1915 по 2022 год. В этот период времени в 51 из 195 стран были военные конфликты. Согласно наблюдениям испанца. Чаще всего в войнах участвовали США, также они являются лидерами по объему бюджетов на армию.
Кабальеро вычислил индивидуальную вероятность вторжения каждой страны, разделил на количество всех стран.
Если верить расчетам испанца, то шанс на вторжение землян на другую разумную инопланетную форму жизни равна 0,028%. Естественно, нужно учитывать, что на данный момент у человечества нет технической возможности летать на гипотетически населенные живыми организмами планетами. Но с соблюдением темпов развития общества, в ближайшие 250 лет беспокоиться об оккупации другой планеты не стоит.
Впрочем, есть и обратная сторона медали. На нашу планету могут напасть инопланетяне. Эту вероятность, специалист-любитель также рассчитал. Испанец, сославшись на статью 2012 года, в которой описывалось возможное количество обитаемых планет в галактике Млечного пути равно примерно 15 785 цивилизациям. Применив расчеты к этим данным, порядка 4 рас инопланетян с ближайших планет могут угрожать землянам.
Модель инопланетных войн Кабальеро нельзя назвать рациональной и правдоподобной, так как она основана на гипотезах. А как вы считаете, есть ли жизнь вне нашей планеты?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Рассуждения блохи , сидящей на жопе у собаки .
Да вся вселенная это живой организм . Просто мы это не можем осознать . А есть ли на других планетах паразиты типа людей ? Конечно есть , но не обязательно в человечьем обличии .