Звездные войны: сколько инопланетных цивилизаций хотят захватить нашу планету?

Для того чтобы получить конкретный процент возможного вторжения на внеземную цивилизацию, Кабальеро изучил историю войн с 1915 по 2022 год. В этот период времени в 51 из 195 стран были военные конфликты. Согласно наблюдениям испанца. Чаще всего в войнах участвовали США, также они являются лидерами по объему бюджетов на армию.