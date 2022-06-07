 Моделист построил точную копию корабля из «Пиратов Карибского моря»

Однако покраска была далеко не последним этапом. Бланшу также пришлось вылепить транец, представляющий собой вертикальную секцию в задней части лодки. Это была самая сложная часть всей модели, так как она включала в себя небольшую скульптуру морских змей разных форм и размеров, пожирающих людей. Бланш также покрасил ее и прикрепил к кораблю.