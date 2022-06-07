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&nbsp;Моделист построил точную копию корабля из «Пиратов Карибского моря»

 Моделист построил точную копию корабля из «Пиратов Карибского моря»

Автор:
07 июня 2022 22:26
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   летучий голландец   моделизм   модель корабля   пираты карибского моря   творчество   хобби   
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Моделизм — не самое быстрое хобби. Мастеру часто приходится работать с миниатюрным масштабом, а для этого требуется твердая рука и зоркий глаз. И ярким примером этого является моделист Мигель Анхель Бланш, который построил корабль «Летучий голландец» из фильма «Пираты Карибского моря» за 10 месяцев и примерно 280-300 часов работы. Однако потраченное время явно того стоило!

Поскольку корабль вымышленный, Бланшу пришлось взять за основу реальный корабль — шведскую «Вазу», — а затем адаптировать его, чтобы он соответствовал характеристикам «Летучего голландца». Он собрал материалы, включая фанеру и электронные материалы, чтобы добавить на корабль свет и звук. Бланш встроил электронные компоненты в первоначальную конструкцию корабля, а затем продолжил строить корабль вокруг них, добавляя «доски» к каркасу.

Одна из самых ярких элементов «Летучего голландца» — это маленькие лица по бокам корабля. Чтобы вылепить их, Бланш пробовал различные материалы, включая смолу и глину, но в итоге остановился на папье-маше. Прикрепив их, мастер затем нанес поверх несколько тонких слоев краски, чтобы добиться призрачного сине-зеленого цвета.

Однако покраска была далеко не последним этапом. Бланшу также пришлось вылепить транец, представляющий собой вертикальную секцию в задней части лодки. Это была самая сложная часть всей модели, так как она включала в себя небольшую скульптуру морских змей разных форм и размеров, пожирающих людей. Бланш также покрасил ее и прикрепил к кораблю.

Одним из последних этапов было изготовление рваных парусов, которые помогли оживить воображаемый корабль. Модель, установленная на волнах с белыми гребнями — настоящий подвиг моделизма, который отдает дань уважения диснеевскому фильму.

Если вдруг вы захотите построить этот корабль самостоятельно, Бланш подготовил видео с подробным описанием процесса.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   летучий голландец   моделизм   модель корабля   пираты карибского моря   творчество   хобби   
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5  комментариев
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20k
СергейПименов Час назад
Точная копия....А почему живность щупальцами не шевелит?
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381
Владимир Г. 13 минут назад
Чувак построил, а автор-лайкодрочер у него фотки сппизздил и лайки на них удит. Класс!
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5k
SR Полчаса назад
У кого-то слишком много свободного времени.
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Николаевич Час назад
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