 Моделист построил точную копию корабля из «Пиратов Карибского моря»

Моделизм — не самое быстрое хобби. Мастеру часто приходится работать с миниатюрным масштабом, а для этого требуется твердая рука и зоркий глаз. И ярким примером этого является моделист Мигель Анхель Бланш, который построил корабль «Летучий голландец» из фильма «Пираты Карибского моря» за 10 месяцев и примерно 280-300 часов работы. Однако потраченное время явно того стоило!
Поскольку корабль вымышленный, Бланшу пришлось взять за основу реальный корабль — шведскую «Вазу», — а затем адаптировать его, чтобы он соответствовал характеристикам «Летучего голландца». Он собрал материалы, включая фанеру и электронные материалы, чтобы добавить на корабль свет и звук. Бланш встроил электронные компоненты в первоначальную конструкцию корабля, а затем продолжил строить корабль вокруг них, добавляя «доски» к каркасу.
Одна из самых ярких элементов «Летучего голландца» — это маленькие лица по бокам корабля. Чтобы вылепить их, Бланш пробовал различные материалы, включая смолу и глину, но в итоге остановился на папье-маше. Прикрепив их, мастер затем нанес поверх несколько тонких слоев краски, чтобы добиться призрачного сине-зеленого цвета.
Однако покраска была далеко не последним этапом. Бланшу также пришлось вылепить транец, представляющий собой вертикальную секцию в задней части лодки. Это была самая сложная часть всей модели, так как она включала в себя небольшую скульптуру морских змей разных форм и размеров, пожирающих людей. Бланш также покрасил ее и прикрепил к кораблю.
Одним из последних этапов было изготовление рваных парусов, которые помогли оживить воображаемый корабль. Модель, установленная на волнах с белыми гребнями — настоящий подвиг моделизма, который отдает дань уважения диснеевскому фильму.
Если вдруг вы захотите построить этот корабль самостоятельно, Бланш подготовил видео с подробным описанием процесса.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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