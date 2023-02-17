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Урал-377 - гражданский грузовик в армии

Урал-377 - гражданский грузовик в армии

Автор:
17 февраля 2023 15:49
Метки: 43 масштаб   scalejournal   моделизм   сборная модель   урал-377   хобби   
383
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Всех приветствую.

Рад поделится своим хобби с вами. В прошлый раз я показывал ЗИЛ-130г, а сегодня будет грузовик Урал-377 в 43 масштабе от АДВ.

p.s. будут вопросы, спрашивайте, что смогу отвечу.

Первые впечатления.

Кабина и рама отлиты в металле. Пока не понятно что за белый налет на капоте и как его убрать. В остальном обычная комплектация от этого производителя. Хорошая резина считаемыми надписями, качественные “стекляшки”, есть наклейки для имитации зеркал, выбор декалей на несколько бортов. Деталей не много, надеюсь собрать за пару вечеров основную часть. Единственное что смущает это белый налет на передней части кабины, как будто уронили в эмаль, деталировка залита, буду думать как снять.

Детали после отделения и зачистки. Как видите их тут совсем немного

Салон практически собранный, вклеивается только рычаги КПП. На приборную панель рулевая стойка и баранка руля (её отложил, чтобы не поломать).

Пластик к металлу приклеиваю на супер-клей, салон пока вставил на сухую, решетку радиатора тоже.

Кузов у этой модели дан одной деталью, без ущерба детализации, удобно. Приклеиваются только брызговики, крепления под номер и фары, пара ящиков и канистра. Из любопытного – по правому борту нет переднего брызговика.

Так же собрал колесные пары. Колеса остаются подвижные.

Деталей до безобразия мало. В металлической раме всё клеил на супер клей.

Собрал полностью перед покраской, проверить что всё встает на свои места, дальше разберу и грунтовать, красить. Ещё из обнаруженных небольших косяков модели. Одно из боковых стекол не ставало на посадочное место, пришлось растачивать пазы. Лобовое не стает на своё место, по совету подписчика распилил пополам, после этого стало более менее хорошо. И есть небольшое несоответствие прототипу – у данного Урала щетки стеклоочистителя должны устанавливаться не за капотом, а непосредственно на рамке установки лобового стекла.

Модель была разобрана для покраски и загрунтована. В этот раз использовал новый вонючий грунт от Pacific88 серого цвета, артикул 4302. Ложится приятно, идет легко, разбавлять не надо. Если б не вонял, цены ему не было бы. Буду пробовать его ещё, но когда обстановка в комнате позволит. После грунта сфотографировать забыл, только до.

Далее после высыхания наносил базовые цвета. На кабину и кузов цвет защитный от Pacific88 0177.

Рама, диски, мелочевка черный нато от Pacific88 0002, т.к. просто черный неожиданно закончился.

Далее сделал небольшие высветления аэрографом, добавив в базовый цвет Pacific88 0164 зеленый тростник в соотношении примерно 50 на 50.

Сидушки в салоне выкрасил Pacific88 арт336 охра коричневая, плюс сверху прошелся проливкой от citadel 24-15. Металлические элементы красил в Pacific88 арт400 серебро

Модель была покрыта глянцевым лаком Tamiya Х-22, нанесены декали и черная смывка Pacific88 051w.

Поворотники и стопы выкрасил цветными лаками Tamiya.

Уплотнитель в этот раз решил попробовать окрасить перманентным маркером. Вышло куда проше и аккуратнее, чем кистью. Возьму этот способ на вооружение.

На колеса нанес загрязнения с помощью Pacific88 FX17. Этим же средством наносил брызги.

В конце немного припылил корпус и кабину песочной краской из аэрографа.

Итог на фото:

На вопросы, комментарии и прочее по возможности буду отвечать.
На этом всё. Спасибо за внимание.

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Метки: 43 масштаб   scalejournal   моделизм   сборная модель   урал-377   хобби   
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37  комментариев
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Из названия поста я подумал что ты РЕАЛЬНО СДЕЛАЛ модель...
А ты её ПРОСТО СКЛЕЙЛ?
Мастер, ничего не скажешь.
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311
Сергей 9 минут назад
Очень здорово! А с "Каропки", я так понимаю, ты удалился?
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2k
Василий Афиногенов Час назад
Семен,как всегда отлично!так держать!
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462
Дмитрий Час назад
Не очень видно на фото, но, возможно, передние колеса перепутаны местами. Ёлочка протектора видится не в ту сторону.
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462
Дмитрий Семён (aka Scale Journal) Час назад
Не знал. Тогда отлично сделано. )
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514
Knives22 2 часа назад
Компрессор небось тысяч за 20?
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7k
Том Сойер 2 часа назад
Отличная работа!!!
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2k
ChePaev 2 часа назад
ЗачОтище! По все правилам моделистского искусства! Я сам в прошлом этим занимался в молодости, но рождение ребенка в середине нулевых заставило прекратить занятия этим хобби - дуть краской, вонять клеем, гудеть компрессором и тратить деньги на недешевый афтермаркет))) Ну а потом уже так и не начал))
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Семён (aka Scale Journal)
нет данных
http://scalejournal.ru/ Блог о моделизме
5903



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