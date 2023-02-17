Урал-377 - гражданский грузовик в армии

Первые впечатления.

Кабина и рама отлиты в металле. Пока не понятно что за белый налет на капоте и как его убрать. В остальном обычная комплектация от этого производителя. Хорошая резина считаемыми надписями, качественные “стекляшки”, есть наклейки для имитации зеркал, выбор декалей на несколько бортов. Деталей не много, надеюсь собрать за пару вечеров основную часть. Единственное что смущает это белый налет на передней части кабины, как будто уронили в эмаль, деталировка залита, буду думать как снять.