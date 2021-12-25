Правда или графика: удивительные факты о популярных фильмах

Так что то, что показывают нам на экране – это рецепты суши и роллов, только из перемешанных и перевернутых символов.

Во время съемок первой части «Властелина колец» актеры часто отправлялись в высокогорные места на вертолете. Вот только Шон Бин, игравший Боромира, боялся этого делать, поэтому он ежедневно тратил по 2 часа для восхождения на гору в необходимом для роли обмундировании.