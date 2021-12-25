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Правда или графика: удивительные факты о популярных фильмах

Правда или графика: удивительные факты о популярных фильмах (15 фото)

Автор:
25 декабря 2021 23:57
Сообщество : Кино
Метки: графика   кино   популярные фильмы   правда   сцены из фильмов   факты   
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Создание фильмов всегда покрыто тайнами и сюрпризами. Некоторые из них, независимо от того, намеренно они были созданы или случайно, попадают на экран. Однако другие подолгу остаются скрытыми кусочками истории кино.

Например, в самом первом «Человеке-пауке» была сцена, где Тоби Магуайр ловит еду на поднос. Может показаться, что это было сделано с помощью компьютерной графики, однако трюк был проделан актером самостоятельно. Правда, удалось это лишь со 156 дубля.

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Все прошлые фильмы «Матрица» открывались «цифровым дождем». Однако мало кто знает, что вложил в культовый код его создатель Саймон Уайтли. По его словам, матричная заставка была собрана из отсканированных японских книг о вкусной еде.

Так что то, что показывают нам на экране – это рецепты суши и роллов, только из перемешанных и перевернутых символов.


Во время съемок первой части «Властелина колец» актеры часто отправлялись в высокогорные места на вертолете. Вот только Шон Бин, игравший Боромира, боялся этого делать, поэтому он ежедневно тратил по 2 часа для восхождения на гору в необходимом для роли обмундировании.

Известная сцена с прыжком автобуса через недостроенный мост в фильме «Скорость» может показаться нереалистичной. Вот только транспорт, и правда, пролетел сколько нужно, но чтобы не рисковать, часть моста была стерта на компьютере.

В «Интервью с вампиром» были действительно мертвецки выглядящие вурдалаки. Добиться эффекта удалось благодаря качественному гриму. Но чтобы его можно было нанести правильно, актеры по полчаса висели вниз головой. Так кровь приливала к голове и было видно, какие сосуды нужно замазать.

В «Бойцовском клубе» Брэд Питт и Эдвард Нортон варят мыло. Так вот, актеры действительно на съемках научились это делать, поэтому весь процесс был настоящим.

Герои фильма «Малыш на драйве» должны были использовать на ограблении маски Майка Майерса. Правда, того, что был в фильме «Хэллоуин». Но получить разрешение не вышло, поэтому было решено использовать лицо Остина Пауэрса. А что? Ведь тоже Майерс!

В «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» есть сцена с огромным количеством змей. Правда, найти их в таком количестве в лондонском зоомагазине не удалось, поэтому помимо пресмыкающихся в кадре были разбросаны несколько разрезанных шлангов.

Юный Джамал в «Миллионере из трущоб» на самом деле прыгает в дырку уличного туалета, только вместо «экскрементов» там была смесь арахисового масла и шоколада.

В «Крестном отце» есть сцена, где вернувшегося из больницы Вито Корлеоне несут на 2-ой этаж. Нести тело Марлона Брандо оказалось не так просто, ведь актер ради шутки подложил под себя груз.

Планета Набу в фильме  «Звездные войны: Эпизод 1» была создана не на компьютере, а в миниатюре, а падающие «водопады» были сделаны из соли.

Зато в фильме «Послезавтра» пар, идущий изо рта актеров, был сделан на компьютере, так как это оказалось более дешевым, чем приобретать специальные замораживающие установки.

Может показаться, что в фильме «Терминал» фигурирует настоящий аэропорт Дюссельдорфа. Однако на деле это была полная копия, созданная в ангаре. Её даже оснастили рабочим эскалаторами и заполнили популярными торговыми точками.

Во время одной из сцен в «Бэтмен возвращается» актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая Женщину-кошку, была вынуждена взять в рот живую птицу. И всё из-за того, что предложенный реквизит выглядел слишком фальшиво. Но, стоит отметить, что ни одна птица при съемках сцены не пострадала.

А какие из этих фактов были вам неизвестны?

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Метки: графика   кино   популярные фильмы   правда   сцены из фильмов   факты   
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Ego sum qui sum Полчаса назад
А вы знали, что при съемках новых российских фильмов ни одного настоящего актера не задействуют?
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