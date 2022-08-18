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Женсколежачий метод сбора огурцов

Женсколежачий метод сбора огурцов

Автор:
18 августа 2022 14:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: лежачий   огурцов   сбор   
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В Чувашии на сборе огурцов используют трактора с "крылатой" платформой. Такой способ сбора огурцов повысил урожайность в три раза. 12 августа на телеканале ОТР вышел сюжет о сборе огурцов в Чувашии. В одном из хозяйств используют "крылатые" платформы. Сборщики здесь работают лежа - на платформах, приделанных к обычному трактору.

Похожие на крылья самолета, платформы парят над полем на высоте в 40-50 сантиметров.

За смену каждый сборщик успевает собрать по 300 килограммов огурцов. На каждой платформе - по 12 человек.

Сбор огурцов происходит лежа на матрасе. Размер огурцов должен быть от 8 до 12 сантиметров, тогда это будет первый сорт.

Смена у сборщиков по 8 часов. Платят им до тысячи за день. Тем, кто отработал весь сезон без отпуска - премии.

Устройства экономят время и сохраняют качество урожая.


"Мы ходили по полю, вот так вот наступали, искали, наступали на ботву, ботва там повреждалась, заболевала. Соответственно, огурец просто долго не жил, и урожайность была около 20-15 тонн с гектара.

Сейчас 60, в некоторые годы 70 тонн с гектара", - отмечает Иван Семенов, глава сельскохозяйственного предприятия.

Источник:

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Метки: лежачий   огурцов   сбор   
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18  комментариев
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10k
Клёст 6 часов назад
)Исключительно про эргономику - транспортёрную ленту лучше бы пустить ,,под грудью,, сборщиков, внизу.
Им тогда не придётся поднимать руки вперёд и вверх на ,,излом,, плечевого пояса и шеи, чтобы огурец положить - будет меньше накапливаться усталость, здоровье сохраннее, и производительность снижаться тоже будет меньше - выработка=зарплата - людям во всех отношениях лучше.
Как-то так)
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1k
bigkoss Полминуты назад
Как тебе такое, Илон Маск?
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10k
a_komolow Час назад
Открыли америку! Давно уже известная технология

Ссылка youtu.be
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10k
*Сергей* 2 часа назад
Начальство не смогло найти за 1000р/день работников на этот почти адский труд?
И тут появились мигранты, которые согласились работать за эти деньги?
Это и называется демпинг заработной платы. Конечным итогом таких вещей является вымирание аборигенов. Это конечно медленнее чем в Северной Америке уничтожались индейцы, но результат такой же.
Не помню в какой стране, возможно в Японии, зарплата работника-иностранца должна быть выше чем местного. Так их ГОСУДАРСТВО борется за свой народ. У нас надо сделать что бы с каждой отправленной в Таджикистан копейки работник заплатил две копейки в казну в виде налогов сборов и тд. Да плюс работодатель заплатил еще столько же. Тогда работодатель будет заинтересован нанимать соотечественников, платить реальные зарплаты.
Для особо одаренных, которые сейчас начнут втирать про то, что это повысит себестоимость замечу, что в себестоимости огурца как и в себестоимости квадратного метра оплата труда это гроши и удорожание будет копеек на 10 с трехлитровой банки огурцов...
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10k
Hunson Abadeer 5 часов назад
вполне себе нормально
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394
ChePaev 5 часов назад
Тыща рублей в день ( facepalm), как прожить на тыщу в день (это 30 тыщ в месяц если вообще работать без выходных)??? А потом удивляются, как это при таких низких тарифах на коммуналку задолженность по оплате за нее только в этом году составила 1 триллион (тысяча миллиардов или миллион миллионов, для тех кто не осознает)рублей.
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394
ChePaev 5 часов назад
пздц....
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6k
klop 5 часов назад
Метод сбора огурцов не зависит от страны.
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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207
Алексей Губин klop 2 часа назад
,,чего не скажешь об оплате труда,,,
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8k
Шамсуддин 5 часов назад
в первый раз я такое увидел в 2002 году в Нидерландах .
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10k
Ivan 6 часов назад
Лучше, чем так...

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13k
Виталий Касандров 6 часов назад
Данная технология наконец то дошла до Чувашии. В Астраханской области такой сбор и не только огурцов в начале 2000 появился.
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968
Егор 6 часов назад
очень понравилось интервью рыжего с бородой: "Найти в России рабочих очень трудно. Многие люди хотят каких-то других условий оплаты..."
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17k
Алексей 6 часов назад
В следующий раз расширить пролет, нанять 30 штук! И не лежа! А за ноги подвесить вниз головой..... так говорит великий лысый кормщик.....
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