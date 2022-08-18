Женсколежачий метод сбора огурцов

В Чувашии на сборе огурцов используют трактора с "крылатой" платформой. Такой способ сбора огурцов повысил урожайность в три раза. 12 августа на телеканале ОТР вышел сюжет о сборе огурцов в Чувашии. В одном из хозяйств используют "крылатые" платформы. Сборщики здесь работают лежа - на платформах, приделанных к обычному трактору.
Похожие на крылья самолета, платформы парят над полем на высоте в 40-50 сантиметров.
За смену каждый сборщик успевает собрать по 300 килограммов огурцов. На каждой платформе - по 12 человек.
Сбор огурцов происходит лежа на матрасе. Размер огурцов должен быть от 8 до 12 сантиметров, тогда это будет первый сорт.
Смена у сборщиков по 8 часов. Платят им до тысячи за день. Тем, кто отработал весь сезон без отпуска - премии.
Устройства экономят время и сохраняют качество урожая.
"Мы ходили по полю, вот так вот наступали, искали, наступали на ботву, ботва там повреждалась, заболевала. Соответственно, огурец просто долго не жил, и урожайность была около 20-15 тонн с гектара.
Сейчас 60, в некоторые годы 70 тонн с гектара", - отмечает Иван Семенов, глава сельскохозяйственного предприятия.
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АНТИФИШКИ
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Им тогда не придётся поднимать руки вперёд и вверх на ,,излом,, плечевого пояса и шеи, чтобы огурец положить - будет меньше накапливаться усталость, здоровье сохраннее, и производительность снижаться тоже будет меньше - выработка=зарплата - людям во всех отношениях лучше.
Как-то так)
И тут появились мигранты, которые согласились работать за эти деньги?
Это и называется демпинг заработной платы. Конечным итогом таких вещей является вымирание аборигенов. Это конечно медленнее чем в Северной Америке уничтожались индейцы, но результат такой же.
Не помню в какой стране, возможно в Японии, зарплата работника-иностранца должна быть выше чем местного. Так их ГОСУДАРСТВО борется за свой народ. У нас надо сделать что бы с каждой отправленной в Таджикистан копейки работник заплатил две копейки в казну в виде налогов сборов и тд. Да плюс работодатель заплатил еще столько же. Тогда работодатель будет заинтересован нанимать соотечественников, платить реальные зарплаты.
Для особо одаренных, которые сейчас начнут втирать про то, что это повысит себестоимость замечу, что в себестоимости огурца как и в себестоимости квадратного метра оплата труда это гроши и удорожание будет копеек на 10 с трехлитровой банки огурцов...