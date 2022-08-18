Женсколежачий метод сбора огурцов

В Чувашии на сборе огурцов используют трактора с "крылатой" платформой. Такой способ сбора огурцов повысил урожайность в три раза. 12 августа на телеканале ОТР вышел сюжет о сборе огурцов в Чувашии. В одном из хозяйств используют "крылатые" платформы. Сборщики здесь работают лежа - на платформах, приделанных к обычному трактору.