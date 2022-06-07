Игрок War Thunder из Китая на спор слил в Сеть секретные военные данные

Похоже, игра War Thunder просто создана для того, чтобы ненавязчиво добывать секретные разработки. И это не впервые, когда игроки, владеющие эксклюзивной информацией, по доброте души (или, скорее, в геймерском угаре) выкладывают её на всеобщее обозрение.
Не так давно в игру War Thunder ввели современные танки. Как и ожидалось, это нововведение вызвало волну разговоров и даже споров. Геймеры, разбирая вооружение, доказывали, насколько оно реалистично. А когда в одной из тем зашел разговор о китайской бронетехнике, один из участников внезапно решил доказать, насколько разработки далеки от реальности. Для этого китаец не только выложил в сеть чертежи снаряда DTC10-125, но и показал, как он выглядит на самом деле.
Конечно, модераторы спешно удалили чертеж и фото снаряда, однако скриншоты успели разойтись по соцсетям ( и некоторые из них в первозданном виде, без эффектов).
Что теперь ожидает геймера, остается лишь предполагать.
Ранее британский военный, также одержимый стремлением к реалистичности , выложил секретные данные о танке Challenger 2, а в декабре того же 2021 годк некий француз поделился характеристиками танка Leclerc.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Лев с лоховской причёской покорил соцсети
- Как строили самую большую статую в мире
- Последние дома шикумэнь в Шанхае: проект новозеландского фотографа
- Вот новый поворот, и мотор ревёт: извилистая горная дорога для сильных духом
- Карстовая яма с первобытным лесом: реальность или выдумка
Серийное производство начато в 1992 году. По состоянию на 2010 год дальнейшее производство «Лёклера» не ведётся.
=============================================================
И что нового можно выложить в 2022 гожу об этом?