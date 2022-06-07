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Игрок War Thunder из Китая на спор слил в Сеть секретные военные данные

Игрок War Thunder из Китая на спор слил в Сеть секретные военные данные

Автор:
07 июня 2022 18:05
Сообщество : Военное
Метки: War Thunder   Военная тайна   Китай   геймеры   документы   секретные данные   форум игроков   
1057
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Похоже, игра War Thunder просто создана для того, чтобы ненавязчиво добывать секретные разработки. И это не впервые, когда игроки, владеющие эксклюзивной информацией, по доброте души (или, скорее, в геймерском угаре) выкладывают её на всеобщее обозрение.

Не так давно в игру War Thunder ввели современные танки. Как и ожидалось, это нововведение вызвало волну разговоров и даже споров. Геймеры, разбирая вооружение, доказывали, насколько оно реалистично. А когда в одной из тем зашел разговор о китайской бронетехнике, один из участников внезапно решил доказать, насколько разработки далеки от реальности. Для этого китаец не только выложил в сеть чертежи снаряда DTC10-125, но и показал, как он выглядит на самом деле.


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Конечно, модераторы спешно удалили чертеж и фото снаряда, однако скриншоты успели разойтись по соцсетям ( и некоторые из них в первозданном виде, без эффектов).



Что теперь ожидает геймера, остается лишь предполагать.

Ранее британский военный, также одержимый стремлением к реалистичности , выложил секретные данные о танке Challenger 2, а в декабре того же 2021 годк некий француз поделился характеристиками танка Leclerc.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: War Thunder   Военная тайна   Китай   геймеры   документы   секретные данные   форум игроков   
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5  комментариев
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6k
ZORRO Час назад
для кого это секреты то?
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927
сергей ремизов 24 минуты назад
Игра гово, если не вкладывать деньги. Так что, кто ,кого там слил. розово с фиолетовым.
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2k
Yus Час назад
AMX-56 Leclerc (чит. «Лёклер», в письменной форме традиционно передаётся в транслитерационном виде «Леклерк») французский современный основной боевой танк (ОБТ). Создан концерном GIAT (ныне Nexter) в 1980-е годы для замены устаревшего танка AMX-30.
Серийное производство начато в 1992 году. По состоянию на 2010 год дальнейшее производство «Лёклера» не ведётся.
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И что нового можно выложить в 2022 гожу об этом?
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2k
Radugananebe Час назад
И что с ним теперь будет? Расстреляют?
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