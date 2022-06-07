Игрок War Thunder из Китая на спор слил в Сеть секретные военные данные

Не так давно в игру War Thunder ввели современные танки. Как и ожидалось, это нововведение вызвало волну разговоров и даже споров. Геймеры, разбирая вооружение, доказывали, насколько оно реалистично. А когда в одной из тем зашел разговор о китайской бронетехнике, один из участников внезапно решил доказать, насколько разработки далеки от реальности. Для этого китаец не только выложил в сеть чертежи снаряда DTC10-125, но и показал, как он выглядит на самом деле.



