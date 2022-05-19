FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2311 постов • 497 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Вот новый поворот, и мотор ревёт: извилистая горная дорога для сильных духом

Вот новый поворот, и мотор ревёт: извилистая горная дорога для сильных духом

Автор:
19 мая 2022 09:00
Сообщество : Путешествия
Метки: Китай   горная дорога   горная местность   горы   извилистая   интересно   крутой поворот   путешественнику на заметку   экстремальное вождение   экстремальные места   
769
5
1
75-километровый участок горной дороги в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая называют худшим кошмаром человека, страдающего морской болезнью. Ведь там 600 поворотов, настолько крутых, что у кого угодно закружится голова...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Китай   горная дорога   горная местность   горы   извилистая   интересно   крутой поворот   путешественнику на заметку   экстремальное вождение   экстремальные места   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Vlad Час назад
Пфф... от Джубги до Сочи осенью 170км ехал по такой хенрне НОЧЬЮ. Ничего не закружилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
vasilykopkov Полчаса назад
Нормальный серпантин, у нас на "югах" таких полно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Евгений 43 минуты назад
От Керчи до Алушты, по южно-бережной дороге такая же извилистая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
perekrestok 51 минуту назад
Очень впечатляет! Приходилось ездить на машине между Новороссийском и Геленджиком, еще в Швейцарии перевалы Сен-Готтард и Сан-Бернардино. Второй реально страшновато, но очень интересно. С удовольствием проехался бы и по этой дороге. Жаль далеко добираться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Борис Карабанов Час назад
Ой, а разве Макаревича можно цитировать? Не запрещено?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дро4ер Полоумный Час назад
Идеальный трек для дрифта, NFS сразу вспомнилась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
paranoid Час назад
Особенно прикольненько если она двусторонняя и ты входишь в поворот на пределе возможностей, в то время как тебе навстречу выруливает фура, которая в одну полосу физически не помещается и она выезжает и на твою полосу тоже и у тебя выбор либо в нее, либо в обрыв в полтыщи метров. До сих мурашки пробирают, как вспомню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ivan Час назад
А со спутника видать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71130



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х
Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х
Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать
Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать
Набирающие популярность в сообществах
Великая наложница султана: какой Хюррем-султан была в реальной жизни
Великая наложница султана: какой Хюррем-султан была в реальной жизни
Модели 50+, которые доказывают, что возраст - это просто цифры
Модели 50+, которые доказывают, что возраст - это просто цифры
Русские мужчины глазами иностранок: отзывы с англоязычных блогов и форумов
Русские мужчины глазами иностранок: отзывы с англоязычных блогов и форумов
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Ватермарк#факты#подборка#шоу бизнес#дети#авто аварии#Россия#картинки
#Юмор#прикол#интересное#история#автомобили#Реакция#дтп#автомир#кот#милота
#животные#в мире#люди#фотографии#забавно#аварии#кино#природа#кошка#сарказм
Новые горизонты: какое будущее нас ждет Новые горизонты: какое будущее нас ждет Зачем Китай проложил огромное шоссе через пустыню Зачем Китай проложил огромное шоссе через пустыню Госпожа Чжэн – королева китайских пиратов, о которой не помнят в Китае Госпожа Чжэн – королева китайских пиратов, о которой не помнят в Китае Мифология якобы древнего Китая: Байгунские трубы Мифология якобы древнего Китая: Байгунские трубы Зачем Китаю подводный тоннель в 127 километров? Зачем Китаю подводный тоннель в 127 километров? Рыночек порешал: как Китай цензурирует иностранные фильмы и почему им никто не помешает Рыночек порешал: как Китай цензурирует иностранные фильмы и почему им никто не помешает

На что жалуетесь?

Вернуться