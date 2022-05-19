Вот новый поворот, и мотор ревёт: извилистая горная дорога для сильных духом

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75-километровый участок горной дороги в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая называют худшим кошмаром человека, страдающего морской болезнью. Ведь там 600 поворотов, настолько крутых, что у кого угодно закружится голова...
Извилистая дорога, проходящая через горы Куньлунь в Синьцзяне, известная как Небесная дорога Памирского плато или Древняя дорога Панлун, — одна из самых впечатляющих в мире.
Если смотреть на неё сверху, она выглядит как гигантский серый дракон, скользящий по Кашгарскому региону Уйгурского автономного района Китая.
Если смотреть на неё сверху, она выглядит как гигантский серый дракон, скользящий по Кашгарскому региону Уйгурского автономного района Китая.
Дорога официально открылась в июле 2019 года. Она предназначалась для того, чтобы облегчить переход через горы Куньлунь для фермеров региона, но вскоре стала настоящей туристической достопримечательностью для любителей вождения, желающих проверить свои навыки.
Там 600 крутых поворотов. Это точно не для слабаков.
Там 600 крутых поворотов. Это точно не для слабаков.
Небесная дорога является самой высокой точкой Памирского плато и находится на высоте 4,269 м над уровнем моря. Первоначально её длина составляла 36 километров, но с тех пор она была увеличена до 75 километров.
Труднее всего этот путь преодолеть в условиях дождя или снега, но даже в сухую погоду требуется крайняя осторожность.
Хотя технически это не одна из самых опасных дорог в мире для вождения, а скорее туристическая достопримечательность для автомобилистов, 600 крутых поворотов Небесной дороги Памирского плато может быть очень трудно "проглотить" людям, которые страдают от морской болезни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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