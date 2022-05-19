Вот новый поворот, и мотор ревёт: извилистая горная дорога для сильных духом

Дорога официально открылась в июле 2019 года. Она предназначалась для того, чтобы облегчить переход через горы Куньлунь для фермеров региона, но вскоре стала настоящей туристической достопримечательностью для любителей вождения, желающих проверить свои навыки.



Там 600 крутых поворотов. Это точно не для слабаков.