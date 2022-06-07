Народу тьма, грязная вода и цены космос: что на самом деле происходит на наших курортах в 2022 году

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О том, что творится в Анапе, Сочи и Крыму, и как готовились власти к летнему сезону, мы описали здесь. Но красивые фото не расскажут всю правду. Сегодня мы заглянем в профили туристов, которые уже побывали на местных пляжах. Давайте узнаем, сколько людей, чистая ли вода и как отдыхается на юге России в 2022 году.
Анапа
Пользовательница пишет: "На озере Сукко, на болотных кипарисах море людей. Большинство ведут себя адекватно. Но есть те, кто заныривают прямо под водный велосипед, лезут на деревья. Нужно быть очень осторожным, чтобы никого не переехать".
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Цветение моря в Анапе на пляже Джемете: найти чистую воду без водорослей не так-то просто сейчас
Не везде можно спуститься на пляж: у санатория "Русь" вечно обваливается плитка на ступеньках. Подготовились к летнему сезоны не все
Однако не везде поменялась ситуация. Чувилева Наталия, отдыхающая на Малой бухте, пишет: "Печально, но сервис оставляет желать лучшего. За лежаки денежки собирают, а почистить место для купания детей не судьба"
Многие туристы жалуются, что в Сочи мало песчаных пляжей, а галька острая, по ней без обуви не походить, что особенно для детей опасно
Цены в Сочи порой космические: на центральном рынке они обычно завышены сильно, есть еще рынок на Фабрициуса
Путешественникам на авто предстоит столкнуться с отсутствием нормальных дорог во многих местах: это дорога возле стадиона "Горняк", ее все ещё не восстановили
Мыс Фиолент - это, конечно, красивое место, но старые лавки и смотровые площадки не мешало бы обновить
А вы были в Анапе, Сочи или Крыму? Какие впечатления?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А сейчас все же "блогеры", "тик-токеры", "элита"... На всякие "Багамы-Тайвани" не выедешь, а "пузо погреть" хочется... Ну, робяты, хапайте что есть, или вслед за чулпанами, макаревичами...