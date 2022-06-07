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Народу тьма, грязная вода и цены космос: что на самом деле происходит на наших курортах в 2022 году

Народу тьма, грязная вода и цены космос: что на самом деле происходит на наших курортах в 2022 году

Автор:
07 июня 2022 16:43
Метки: Крым   Сочи   анапа   отдых   отпуск 2022   туристы   
3839
18

О том, что творится в Анапе, Сочи и Крыму, и как готовились власти к летнему сезону, мы описали здесь. Но красивые фото не расскажут всю правду. Сегодня мы заглянем в профили туристов, которые уже побывали на местных пляжах. Давайте узнаем, сколько людей, чистая ли вода и как отдыхается на юге России в 2022 году.

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А вы были в Анапе, Сочи или Крыму? Какие впечатления?

Источник:

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Метки: Крым   Сочи   анапа   отдых   отпуск 2022   туристы   
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23  комментария
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2k
Natalia 36 минут назад
Сколько я ездила на наши курорты, самое большое разочарование - это свиньи, которые приехали отдыхать и считали, что им все должны. Даже подбирать мусор, который бросают на землю. Мы всегда находили приличных арендодателей, договаривались, соблюдали чистоту, уезжали как после родственников потом) С некоторыми людьми общаемся до сих пор. Цены за жилье были средние. В помойках не останавливались, но и супер апартаменты не брали. Естественно, мимо обходили чурок с их предложениями экскурсий, отдыха, товаров, лежаков и прочего. Ну и избирательны были с кафе/ресторанами. Отдых ни разу не был испорчен ни сервисом, ни отравлениями.
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714
Oleg Biggpike 6 минут назад
кроме соленой воды там нет нихера. чур меня, одна быдлота, чур меня и моих внуков. НИКОГДА
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43
Nunichese 22 минуты назад
Надо быть совсем ленивым, чтоб писать что вход на пляж платный над фото с ценами на проезд. И да, ценники более-менее нормальные, потому что это вообще-то морское такси, на лодках людей на пляжи из Балаклавы доставляют. Лишь бы ляпнуть..
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4k
мемфрид 22 минуты назад
Самое великое разочарование в Крыму- Ласточкино гнездо. В детстве такое великолепное место было, на кораблике можно было подойти и по лестнице подняться. А с засильем наших "культурных " туристов всё превратилось в какой-то ад. Везде засрано, склон от дороги превратился в помойку-сортир. Это так печально, что слов нет. Везде суют в лицо вонючих макак для фото, да голубей. Где та власть, которая всё обещала в порядок привести? 8 лет прошло, а из прекрасного памятника сделали туалет.
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11
VoobsheVsePutem Полчаса назад
Сочи проезжаете и в Абхазию, там все гораздо дешевле и море чище. Правда одно НО! Сервиса практически нет.
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279
Просто чувак в интернете VoobsheVsePutem 23 минуты назад
И вас будут пытаться [мат] вообще все. Да, даже больше чем в Сочи. А еще там люто ненавидят русских. Так что ну его в баню.
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1k
Трям 37 минут назад
"На заработки выходят местные аборигены"
Деточка, это тавтология! Иди русский язык учи!
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47k
Олег 44 минуты назад
в Сочи камни острые...теперь нужно камни отшлифовать или должно хватить ума ехать туда, где песок?
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421
Александр Потёмкин Час назад
Ну, в советское время в Крым, отдыхать, ездили, в основном, шахтёры, комбайнёры, прочие "передовики труда"... Народ неприхотливый, у себя и такого "сервиса" не видевший...
А сейчас все же "блогеры", "тик-токеры", "элита"... На всякие "Багамы-Тайвани" не выедешь, а "пузо погреть" хочется... Ну, робяты, хапайте что есть, или вслед за чулпанами, макаревичами...
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23k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Опять кучерявый пи.да.рас Варламов говнеца поел?
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3k
Владимир Час назад
Ближе к августу цвести начинает, пост прошлогодний
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279
Просто чувак в интернете Владимир 21 минуту назад
Не, в Джементе реально водоросли. По крайней мере на той неделе были. Правда не столько, как на фото.
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5k
Дмитрий Час назад
За последние 4 года 2 раза. Оба раза в Алуште. Советскость до сих пор в наличии и неизвестно через сколько лет она исчезнет. И не только пляж, но и в целом в городе. Пляж центральный(или городской) который только в этом году наконец то решили отремонтировать, до этого прямо при входе, торчала арматурина! Приезжаешь через 2 года, а она-родная, торчит. Ни у кого даже мысли не было срезать её. Но море и природа Крыма многое ему прощают(сервис особенно).
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4k
Умница-красавица Час назад
П..дец! Жалуются на то, что в Сочи мало песчаных пляжей, а в море мокрая соленая вода. Никакого бть сервиса!
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60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
это еще отзывов на цены в этом году не было . в прошлом году драли как за фешенебельные курорты .я всегда был на стороне отечественного отдыха , но отношение по прошлому году и цены перечеркнули все хорошее что я еще питал к "сервису" нашего юга. одно заявление таксиста в Симферополе - вы сюда приехали значит уже должны платить бабки . до завышенных цен на размещение и кафе .. я понимаю что год простоя из-за короны сказался на ценах но не так нагло же . в этом году учитывая изоляцию и кризис в мире цены задерут вообще до небес (типа деваться вам все равно некуда -платите)
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20k
СергейПименов 2 часа назад
Свинья везде грязь найдет.
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501
HalloFreeSpace 2 часа назад
Да нефиг там делать , если только дикарем по природе гонять ))))
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279
Просто чувак в интернете HalloFreeSpace 20 минут назад
Дикарем тоже поперекрывали все к [мат] матери. На морую щель не проехать, казачки стоят с шлагбаумом.
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