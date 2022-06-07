Народу тьма, грязная вода и цены космос: что на самом деле происходит на наших курортах в 2022 году

О том, что творится в Анапе, Сочи и Крыму, и как готовились власти к летнему сезону, мы описали здесь. Но красивые фото не расскажут всю правду. Сегодня мы заглянем в профили туристов, которые уже побывали на местных пляжах. Давайте узнаем, сколько людей, чистая ли вода и как отдыхается на юге России в 2022 году.