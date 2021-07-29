Пожаров много - отпуск один: туристы из Турции делятся фото на фоне клубов дыма

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Турецкую Анталью охватили лесные пожары, но не всех отдыхающих это обстоятельство испугало. Кто-то действительно прячется от разгула стихии в отеле, а смельчаки продолжают использовать отпуск на полную катушку.
В соцсетях полно фотографий и видео, на которых дым и огненное небо стало фоном для фотографий. И правда - один ведь раз живем! Да и с нашей непредсказуемой жизнью не знаешь, когда вырвешься на море еще раз.
При лесных пожарах в Анталье пострадали 53 человека. Туристов среди них нет, кажется, огонь даже не мешает им отдыхать. pic.twitter.com/Xmlfpz5BZy— baza (@bazabazon) July 28, 2021
Между тем, не у всех отдыхающих оказались крепкие нервы. А кто-то, едва приехав на отдых, был готов развернуться назад. Впрочем, большинству пожары пока не мешают. Если отдых оплачен, то надо брать от жизни все!
Между тем, в настоящее время эвакуированы три района Антальи, а с лесными пожарами пытаются справиться больше десятка вертолётов и самолетов-амфибий. Власти Турции искренне надеются, что отдых туристов не сорвется, однако пока экскурсии в районах Сиде, Соргун и Манавгат временно приостановлены.
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Как Вы себе это представляете? Вы хоть раз ездили отдыхать в Турцию по путёвке?