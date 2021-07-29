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Пожаров много - отпуск один: туристы из Турции делятся фото на фоне клубов дыма

Пожаров много - отпуск один: туристы из Турции делятся фото на фоне клубов дыма (22 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 07:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Анталья   отдых   пожар   туристы   фото   
1142
22
1
Турецкую Анталью охватили лесные пожары, но не всех отдыхающих это обстоятельство испугало. Кто-то действительно прячется от разгула стихии в отеле, а смельчаки продолжают использовать отпуск на полную катушку.

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Метки: Анталья   отдых   пожар   туристы   фото   
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17  комментариев
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11k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Подышали свежим морским воздухом, оздоровились... (сарказм)
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14k
Вася Александрович 3 минуты назад
Тагил в бассейне уже с утра принял, ему будет весело, даже когда отель будет гореть.
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40k
Александр 44 минуты назад
Зато они все там привиты от ковид, что-то принципе не удивительно
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40k
Александр 48 минут назад
Классно наверное подышать гарью, угробить Здоровье
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−198
Dmitry Dmitry 59 минут назад
смысле в отдыхе? нажраться дыма? возможно ли такое в США? не думаю
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202
Бритва Час назад
Быстрее побухать, пожрать, пофоткаться и конечно почпокаться - вот зачем туда едут туристы из Германии.
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34k
Alex Час назад
Долб**бы...
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12k
Алан Час назад
А потом их с обожженными жопами бортами эмчеэс будут эвакуировать. А они будут гордиться
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23k
Батончик с маком Час назад
Да хоть там ядерная бомба взорвется или зомбаки по пляжам будут ходить, один хрен эти долбоё.бы будут изображать что это самый ох.уенный отдых в их жизни.
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34k
Лесли 🥰 2 часа назад
В любую срань готовы переться!
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