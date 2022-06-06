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"За тень платить 200 рублей": что творится на курортах Анапы, Сочи и Крыма

"За тень платить 200 рублей": что творится на курортах Анапы, Сочи и Крыма

Автор:
06 июня 2022 19:41
Метки: Крым   Сочи   анапа   едем на море   лето   море   на море   отдых   отдых в России   отпуск   
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Куда ехать отдыхать? Этот вопрос сегодня многих волнует даже сильнее, чем во времена пандемии. В поисках моря россияне стабильно выбирают южные регионы. Сейчас пляжный сезон уже в разгаре. Давайте узнаем, как к нему готовились и что вообще творится на курортах нашей страны.

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Заглянем в южные регионы, виртуально посетим пляжи Анапы, Сочи, и Крыма.

Мэр Анапы Василий Швец рассказал, что к туристическому сезону начали готовиться заранее: благоустраивали и озеленяли территории. Также он рассказал о строительстве центра пляжных видов спорта, который должен привлечь туристов и приобщить людей к здоровому образу жизни.


Закрытие аэропорта, по словам мэра, не сказалось на туристическом потоке, с начала года Анапу посетили более 250 тысяч человек.


В летний сезон в Анапе туристов будут ждать аж на 100 пляжах, 30 их них уже открыты.



Курортный сезон в Краснодарском крае стартовал 1 мая. Однако вода в Черном море, по прогнозам специалистов, прогреется лишь к середине июля. Такой холодной воды будет из-за не очень теплой весны и обильных дождей.


Из нововведений: для безопасности пляжи оснастили камерами видеонаблюдения. Теперь видно каждого отдыхающего, слепых зон почти не осталось.


Ожидается, что пляжи будут чистыми, за этим следят не только власти города, например, вот активисты в Анапе очистили береговую линию.


Сочи по-прежнему лидирует в списке самых желанных мест для отдыха. С мая по сентябрь ожидается около 4,5 млн гостей, а всего за год - свыше 7 млн отдыхающих.


В Сочи, по словам администрации, улучшили сервисные услуги. К наплыву туристов подготовили гостиницы, расширили и благоустроили пляжные территории (в том числе реконструируют пляжи "Дагомыс" и "Русалочка", а также набережную "Жемчужина Сочи").




На пяти пляжных территориях курорта заработают кинотеатры под открытым небом. Увеличится количество городских пляжей с камерами хранения и бесплатным доступом в интернет по Wi-Fi.

Сколько стоит это удовольствие? По данным туроператоров, стоимость шести ночей, например, в городе-отеле "Бархатные сезоны" с полным питанием составит 70 тысяч рублей. Цена на путевку указаны без перелета.

Главный вопрос: можно ли ехать в Крым?

"В Крыму спокойно и безопасно, с 2014 года мы не раз уже это доказали", — убеждает член Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк. — "Наши пограничники и все спецслужбы были начеку с 2014 года. И сейчас тем более все понимают, какая ответственность". 


Будет ли много туристов?

"Загрузка на лето сохраняется примерно на уровне прошлого года, снизилась незначительно, но при этом отсутствие авиасообщения постепенно компенсируется за счет увеличения автомобильного трафика и железнодорожного сообщения", — сказал министр туризма и курортов Крыма Вадим Волченко.


Так как ожидается много гостей-автотуристов, для них подготовили бесплатные парковки на территории размещения. А в крымских городах увеличивается количество парковочных пространств.



Цены на номеры, по словам отеля "Абажур", остались прошлогодними: двухместный номер с двуспальной кроватью она сдает по 8,5 тысяч рублей в сутки, вне зависимости от месяца заезда. Четырехместный обойдется в 12,6 тысячи. Гости с Украины в бронировании номеров пока замечены не были, хотя машин с украинскими номерами на полуострове стало значительно больше.



По данным Росстата, средний чек в общепите вырос на 18%. Продукты сначала выросли в цене, а сейчас стоят, как на материке: хлеб — 20–30 рублей, сахар — 70 (где-то 90), туалетная бумага — 350 рублей за 12 рулонов.


Без казусов на юге тоже не обходится. В Евпатории женщина рассказала о том, как отдыхала у моря с ребенком. Они решили укрыться от солнца в тени, но работник пляжа посоветовал им вернуться на солнце. Так как "тень стоит 200 рублей", объяснив это тем, что пляж необходимо обслуживать.



А куда вы собираетесь поехать в отпуск?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Крым   Сочи   анапа   едем на море   лето   море   на море   отдых   отдых в России   отпуск   
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6  комментариев
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8k
Василенко Татьяна 19 минут назад
Никуда не едем. Боимся. Ездим на автомобиле, а там, в южных областях, постреливают. Да и подорожало здОрово всё.
Про "тень за 200" маразм, конечно... Очумели в край!
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1k
Трям Минуту назад
Пусть .нахуй идут эти хапуги! Правда никогда и ничего не изменится, пока всякая лимита туда едет и глотает подобный "сервис". А таких, которые требуют 200р за тень - надо минут на 10 башкой в море опускать.
И я вообще не понимаю, откуда берутся платные и частные пляжи? Или 6-ая статья ВК РФ на них не распространяется? За свои лежаки и зонтики могут брать деньги, а в противном случае, как я в начале написал - пусть идут строем .нахуй !!!
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2k
Григорий Водениктов 3 минуты назад
6 дней за 70к? они что та м в очко долбятся?! египет в разы дешевле с перелётом!
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7k
Invertor 6 минут назад
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6k
Горец Ю Полчаса назад
На Балтику.
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Спелая кукурузинка

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