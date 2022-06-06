"За тень платить 200 рублей": что творится на курортах Анапы, Сочи и Крыма

Главный вопрос: можно ли ехать в Крым?

"В Крыму спокойно и безопасно, с 2014 года мы не раз уже это доказали", — убеждает член Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк. — "Наши пограничники и все спецслужбы были начеку с 2014 года. И сейчас тем более все понимают, какая ответственность".