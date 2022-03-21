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25 случаев с самолетами, когда все закончилось благополучно

25 случаев с самолетами, когда все закончилось благополучно (25 фото)

Автор:
21 марта 2022 14:32
Сообщество : Факты
Метки: авария   все хорошо   град   интересное   не случилось   птички   самолеты   факты   
1893
25

Говорят самолеты самый безопасный транспорт. Однако и с ними случаются всякие казусы. Увы. Это техника. Сегодня мы представляем подборку случаев, которые едва не закончились трагедий, но все обошлось.

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Источник:

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Метки: авария   все хорошо   град   интересное   не случилось   птички   самолеты   факты   
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6  комментариев
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homerchik 2 часа назад
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Jackson-Motor 8 минут назад
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83k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Привет чубатым шароварникам!

Ссылка youtu.be
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368
Змей Горыныч Час назад
Вот эту посадку я видел
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13k
Сергей Час назад
Ссылка youtu.be
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9k
Васильевна Час назад
Бедные птички. А мне интересно, чем оправдан белый цвет у самолетов? Не приводит ли он к тому, что птички не видят самолетов, когда находятся с ними на одной высоте? Как вообще решают эту проблему?
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