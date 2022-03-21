25 случаев с самолетами, когда все закончилось благополучно

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Говорят самолеты самый безопасный транспорт. Однако и с ними случаются всякие казусы. Увы. Это техника. Сегодня мы представляем подборку случаев, которые едва не закончились трагедий, но все обошлось.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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