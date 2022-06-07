Недолгий путь невозвратимых потерь: непростая судьба Кати Булавиной

Хотя ролей на счету этой красивейшей женщины не так много, она навсегда вошла в историю советского кино как исполнительница роли Кати Булавиной в сериале «Хождение по мукам».
Эта роль стала для 20-летней выпускницы Минского театрального института Светланы Пенкиной дипломной.
После показа последней 13 серии зрители разделились на два лагеря: одни утверждали, что самая красивая актриса советского кино – это Ирина Алферова, а другие настаивали, что Светлана превзошла её по красоте.
В этой картине у девушки очень печальный взгляд. Как объяснила сама Светлана в одном из интервью, такое выражение ей не пришлось играть, его задала сама жизнь: будучи ещё совсем юной 19-летней девушкой, не знающей горестей и проблем, она столкнулась с бедой: к постели оказалась прикована её мама – самый близкий и невероятно сильный человек.
А на знаменательную роль девушку утвердили очень быстро, меньше чем за две недели. Потому что жизненный путь Пенкиной очень уже походил на путь героини – полный испытаний, напряжённый, мучительный.
Блестяще справилась Светлана и с ролью в кинокомедии «Берегите женщин» 1981 года, где она сыграла боцмана буксира «Циклон» Ольгу – девушку несколько грубоватую, но серьезную и очень обаятельную.
В копилке киноролей Пенкиной и другие, второго плана, в таких картинах как «Цвет золота», «А у нас была тишина», «Пыль под солнцем», «Солнечный ветер».
Естественно, за такой красавицей пытались ухаживать многие мужчины. Но свое сердце она безоговорочно отдала одному единственному – Владимиру Мулявину. Судьбоносная встреча состоялась на студии звукозаписи, где Светлана занималась переозвучкой, а Владимир приехал записать со своими «Песнярами» очередную песню.
Мужчина был на 10 лет старше, дважды разведен. У него подрастало трое детей от предыдущих браков. Но Пенкину ничто из перечисленного не смутило. Да и что может смутить, если это любовь?
Выход фильма «Берегите женщин» совпал с бракосочетанием актрисы. Замуж она вышла довольно поздно, в 30 лет. Сменила фамилию на двойную, стала Пенкиной-Мулявиной. И, в общем, завершила перспективную карьеру, посвятив себя семье: спустя год у супругов появился сын Валерий. Женщина одновременно совмещала материнские хлопоты с профессиональной, но уже не актерской деятельностью: она помогала карьере мужа, вела концерты «Песняров», была режиссером группы.
Счастливо пара прожила порядка 20 лет, то есть довольно долго. И жила бы и дальше, не случись роковой аварии: 14 мая 2002 года Мулявин не справился с управлением на сложном участке трассы под Минском, получил тяжелые травмы. Светлана Александровна практически переселилась в больницу. Но к нормальной жизни главный «песняр» так и не смог вернуться: в январе следующего года он ушел из жизни.
Светлана инициировала открытие музея ансамбля и была бессменным его директором. Пока спустя 14 лет после ухода мужа не скончалась сама. Произошло это 20 октября 2016 года. Жизнь красавицы с грустными глазами унес сердечный приступ. Пенкина-Мулявина умерла в возрасте 65 лет и похоронена на кладбище Минска рядом с супругом. Но душевные образы, воплощенные ею на экране, будут жить вечно, напоминая о юности, поднимая настроение и открывая сердце для чего-то тихого, трогательного и прекрасного.
Источник:
АНТИФИШКИ
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