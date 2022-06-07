Недолгий путь невозвратимых потерь: непростая судьба Кати Булавиной

В этой картине у девушки очень печальный взгляд. Как объяснила сама Светлана в одном из интервью, такое выражение ей не пришлось играть, его задала сама жизнь: будучи ещё совсем юной 19-летней девушкой, не знающей горестей и проблем, она столкнулась с бедой: к постели оказалась прикована её мама – самый близкий и невероятно сильный человек.

А на знаменательную роль девушку утвердили очень быстро, меньше чем за две недели. Потому что жизненный путь Пенкиной очень уже походил на путь героини – полный испытаний, напряжённый, мучительный.