Цыган-гастролёров из Ставрополья, избивших свердловчанина, оставили под стражей - барыгам грозит 10 лет тюрьмы

Несколько дней назад в Березовском цыгане захотели поживиться имуществом пенсионера и стащить чугунную ванну. Отстоять чужое добро им не позволил мужчина, вступивший с гастролёрами в драку. Барыг удалось задержать. Правда, они не понимают, за что.
Трёх цыган из Ставропольского края, которые избили мужчину из Березовского (Свердловская область), оставили под стражей. Суд счёл доводы полиции аргументированными - нападение на мужчину, попытка грабежа - этого оказалось достаточным, чтобы ромалэ остались за решеткой.
Перед началом заседания суда обвиняемые вели себя так, словно, плохо владеют русским языком. Они якобы не понимали, за что оказались в полиции, хотя до этого изъяснялись бегло, выдвигая кучу претензий и к полицейским, и к местным жителям.
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А это та самая драка, в которой барыги попытались отжать чужой металл:
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Неравнодушный мужчина вступился за соседа. После "общения" с цыганами ему пришлось обращаться к врачам.
Соседка избитого мужчины рассказала о той драке:
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Следственным подразделением территориальной полиции в отношении цыган возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ – разбой. Статья суровая, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Как считаете, посадят?
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АНТИФИШКИ
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Хорошо смотрятся за решеткой...