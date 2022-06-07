Цыган-гастролёров из Ставрополья, избивших свердловчанина, оставили под стражей - барыгам грозит 10 лет тюрьмы

Трёх цыган из Ставропольского края, которые избили мужчину из Березовского (Свердловская область), оставили под стражей. Суд счёл доводы полиции аргументированными - нападение на мужчину, попытка грабежа - этого оказалось достаточным, чтобы ромалэ остались за решеткой.





Перед началом заседания суда обвиняемые вели себя так, словно, плохо владеют русским языком. Они якобы не понимали, за что оказались в полиции, хотя до этого изъяснялись бегло, выдвигая кучу претензий и к полицейским, и к местным жителям.



