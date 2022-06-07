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Цыган-гастролёров из Ставрополья, избивших свердловчанина, оставили под стражей - барыгам грозит 10 лет тюрьмы

Цыган-гастролёров из Ставрополья, избивших свердловчанина, оставили под стражей - барыгам грозит 10 лет тюрьмы

Автор:
07 июня 2022 09:30
Сообщество : Криминал
Метки: видео   металл   ограбление   полиция   преступление и наказание   разбой   ромалэ   свердловская область   цыгане   
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Несколько дней назад в Березовском цыгане захотели поживиться имуществом пенсионера и стащить чугунную ванну. Отстоять чужое добро им не позволил мужчина, вступивший с гастролёрами в драку. Барыг удалось задержать. Правда, они не понимают, за что.

Трёх цыган из Ставропольского края, которые избили мужчину из Березовского (Свердловская область), оставили под стражей. Суд счёл доводы полиции аргументированными - нападение на мужчину, попытка грабежа - этого оказалось достаточным, чтобы ромалэ остались за решеткой.


Перед началом заседания суда обвиняемые вели себя так, словно, плохо владеют русским языком. Они якобы не понимали, за что оказались в полиции, хотя до этого изъяснялись бегло, выдвигая кучу претензий и к полицейским, и к местным жителям.


А это та самая драка, в которой барыги попытались отжать чужой металл:


Неравнодушный мужчина вступился за соседа. После "общения" с цыганами ему пришлось обращаться к врачам.

Соседка избитого мужчины рассказала о той драке:



Следственным подразделением территориальной полиции в отношении цыган возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ – разбой. Статья суровая, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.


Как считаете, посадят?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   металл   ограбление   полиция   преступление и наказание   разбой   ромалэ   свердловская область   цыгане   
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15  комментариев
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1k
pinbalist 2 часа назад
В посте про цыган без этого парня нельзя
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581
Дмитрий 14 минут назад
Дикий народ... Лет на 15 посадить.
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22k
Дмитрий 20 минут назад
ближе к металлу стали
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1k
Legat Полчаса назад
Образование 3 (три) класса! Какую пользу обществу может принести такой человек? Дворнику не нужно образование, но так ведь они и не пойдут дворниками!
Хорошо смотрятся за решеткой...
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−3
9k
Ivan Час назад
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4k
Андрей Час назад
пипец одичавшие обезъяны. они опасны для общества, точно изолировать и депортировать всем табором
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2k
Григорий Водениктов Час назад
взять биту бейсбольную и по морде бить пока не начнут Русский понимать, ну а если на смерть получится, не велика потея.
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1k
GROMOZEKA 2 часа назад
Хрен ромалам обломали
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10k
кот базилий 2 часа назад
Будет им металл...на окнах , побольше бы дали.
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61k
ZOOM 2 часа назад
Кроме как красть этот народ ни на что не способен.
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78
skazz Змей Горыныч 48 минут назад
Короче говоря можно сжигать в яме.
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1k
max 2 часа назад
УРА
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