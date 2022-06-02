Цыгане хотели ограбить старика в Свердловской области, но ему на помощь пришёл неравнодушный сосед

Парень схватил дрын и в одиночку разобрался с пятью ворюгами.
По посёлку в Свердловской области рассекала «Газель» с пятью цыганами на борту. Они представлялись «скупщиками» и предлагали местным продать разное железное барахло на металлолом.
И когда «скупщики» проезжали мимо одного из участков, то заметили там большое количество этого добра и самое важное - отсутствие хозяев. Владелец участка - одинокий дед, и в этот день он уехал по делам. Не долго думая, цыгане пробрались на участок и стали таскать железо.
Их заметил сосед старика: он взял биту и вышел выяснить, в чём дело. «Скупщики» поняли, что спалились и сразу полезли в драку. Как обычно - впятером на одного. Но парень не сплоховал и не испугался: двоих отоварил по хребту, еще одному как следует заехал по рукам.
В ответ братва попрыгала, покричала, потом поняла, что лучше не связываться и залезла в свою «Газель». На прощанье отважный Рэмбо ещё и вмазал битой по их тарантасу.
Пока цыгане бегали и голосили, к месту уже ехали полицейские. Они и задержали этих «бойцов». Сейчас выясняют все обстоятельства, все пятеро могут сесть за кражу.
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К сожалению, парень тоже пострадал - получил серьёзный удар по голове, пришлось даже накладывать швы, и ему сломали палец. Но ничего, это заживёт. Если учитывать, что вышел в одиночку против пятерых - ещё и хорошо отделался.
Побольше бы таких неравнодушных людей.
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АНТИФИШКИ
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И тогда кража превращается, превращается кража.. в ограбление группой лиц по сговору