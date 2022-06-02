Цыгане хотели ограбить старика в Свердловской области, но ему на помощь пришёл неравнодушный сосед

По посёлку в Свердловской области рассекала «Газель» с пятью цыганами на борту. Они представлялись «скупщиками» и предлагали местным продать разное железное барахло на металлолом.

И когда «скупщики» проезжали мимо одного из участков, то заметили там большое количество этого добра и самое важное - отсутствие хозяев. Владелец участка - одинокий дед, и в этот день он уехал по делам. Не долго думая, цыгане пробрались на участок и стали таскать железо.

Их заметил сосед старика: он взял биту и вышел выяснить, в чём дело. «Скупщики» поняли, что спалились и сразу полезли в драку. Как обычно - впятером на одного. Но парень не сплоховал и не испугался: двоих отоварил по хребту, еще одному как следует заехал по рукам.

В ответ братва попрыгала, покричала, потом поняла, что лучше не связываться и залезла в свою «Газель». На прощанье отважный Рэмбо ещё и вмазал битой по их тарантасу.

Пока цыгане бегали и голосили, к месту уже ехали полицейские. Они и задержали этих «бойцов». Сейчас выясняют все обстоятельства, все пятеро могут сесть за кражу.