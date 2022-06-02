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Цыгане хотели ограбить старика в Свердловской области, но ему на помощь пришёл неравнодушный сосед

Цыгане хотели ограбить старика в Свердловской области, но ему на помощь пришёл неравнодушный сосед

Автор:
02 июня 2022 16:45
Сообщество : Криминал
Метки: бита   газель   драка   металлолом   сосед   старик   участок   цыгане   
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Парень схватил дрын и в одиночку разобрался с пятью ворюгами.

По посёлку в Свердловской области рассекала «Газель» с пятью цыганами на борту. Они представлялись «скупщиками» и предлагали местным продать разное железное барахло на металлолом.

И когда «скупщики» проезжали мимо одного из участков, то заметили там большое количество этого добра и самое важное - отсутствие хозяев. Владелец участка - одинокий дед, и в этот день он уехал по делам. Не долго думая, цыгане пробрались на участок и стали таскать железо.

Их заметил сосед старика: он взял биту и вышел выяснить, в чём дело. «Скупщики» поняли, что спалились и сразу полезли в драку. Как обычно - впятером на одного. Но парень не сплоховал и не испугался: двоих отоварил по хребту, еще одному как следует заехал по рукам.

В ответ братва попрыгала, покричала, потом поняла, что лучше не связываться и залезла в свою «Газель». На прощанье отважный Рэмбо ещё и вмазал битой по их тарантасу.

Пока цыгане бегали и голосили, к месту уже ехали полицейские. Они и задержали этих «бойцов». Сейчас выясняют все обстоятельства, все пятеро могут сесть за кражу.

К сожалению, парень тоже пострадал - получил серьёзный удар по голове, пришлось даже накладывать швы, и ему сломали палец. Но ничего, это заживёт. Если учитывать, что вышел в одиночку против пятерых - ещё и хорошо отделался.

Побольше бы таких неравнодушных людей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бита   газель   драка   металлолом   сосед   старик   участок   цыгане   
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11  комментариев
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7k
SuperTroll 40 минут назад
Никто не расист, пока речь не заходит про цыган
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1k
Вадим Курбатов Минуту назад
Сколько же небритой, черной мрази развелось на нашей земле...
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10k
Бендер Родригес 3 минуты назад
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22k
Дмитрий 5 минут назад
слова здесь лишние...
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1k
thor2006 5 минут назад
люди гибнут за металл... не все и не те.
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6k
Tim_G Полчаса назад
в таких случаях надо не стараться спугнуть, а сразу вызвать ментов и дать залезть во двор, нагрести улик побольше, деду показать что он на месте и категорически против таких "тимуровцев", но только если есть надежное укрытие.
И тогда кража превращается, превращается кража.. в ограбление группой лиц по сговору
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10k
.Атеист. Полчаса назад
паразиты планетарного масштаба.
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9
бон ли 42 минуты назад
аж трясет от этих зверей
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17k
Dr.CrAzY 48 минут назад
теперь главное чтобы обьян закрыли и на долго!
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169
Карл 50 минут назад
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August

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