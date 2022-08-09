В Белоруссии женщина оторвала у мужчины яичко за отказ в пользовании банковской картой

Мужчины вздрогнули и ужаснулись. А мораль проста: пользуйся наличкой, береги яичко!
Эта леденящая душу любого мужика история произошла в белорусском городе Ивье (Гродненская область). Местный житель решил отметить с приятелями получение зарплаты, однако его супруга имела другие планы на получку. Она стала названивать благоверному, но тот предусмотрительно отключил телефон. Тогда разъяренная жена, пожаловалась на муженька дочери и зятю, и те решили найти загулявшего отца. Прихватив знакомую, они отправилась на поиски папеньки, а когда нашли его, потребовали отдать банковскую карту.
Мужчина, хоть и был пьян, отказался выполнить приказ. В результате 30-летняя знакомая схватила несговорчивого отца семейства за причинное место и хорошенько провернула. Показала, так сказать, где раки зимуют. Да так хорошо показала, что мужчине пришлось вызвать скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшего и, несмотря на все старания, не смогли спасти одно из яичек - его пришлось ампутировать.
Как отнеслась к этому жена несчастного, не сообщается, а вот за факт причинения тяжких телесных повреждений нападавшая ответит по закону. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Вот такая история о "Курочке Рябе" в современной интерпретации...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Едет полный автобус. К выходу пробивается мужчина:
- Мужики, пропустите, я с яйцами!
- [мат] что? Мы тоже.
- Да не-е, я с куриными.
- Мужики, пропустите этого калеку!