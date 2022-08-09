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В Белоруссии женщина оторвала у мужчины яичко за отказ в пользовании банковской картой

В Белоруссии женщина оторвала у мужчины яичко за отказ в пользовании банковской картой

Автор:
09 августа 2022 10:34
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Белоруссия   банковская карта   зарплата   история   конфликт   полиция   тяжкие телесные   яичко   
1589
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Мужчины вздрогнули и ужаснулись. А мораль проста: пользуйся наличкой, береги яичко!

Эта леденящая душу любого мужика история произошла в белорусском городе Ивье (Гродненская область). Местный житель решил отметить с приятелями получение зарплаты, однако его супруга имела другие планы на получку. Она стала названивать благоверному, но тот предусмотрительно отключил телефон. Тогда разъяренная жена, пожаловалась на муженька дочери и зятю, и те решили найти загулявшего отца. Прихватив знакомую, они отправилась на поиски папеньки, а когда нашли его, потребовали отдать банковскую карту.


Мужчина, хоть и был пьян, отказался выполнить приказ. В результате 30-летняя знакомая схватила несговорчивого отца семейства за причинное место и хорошенько провернула. Показала, так сказать, где раки зимуют. Да так хорошо показала, что мужчине пришлось вызвать скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшего и, несмотря на все старания, не смогли спасти одно из яичек - его пришлось ампутировать.


Как отнеслась к этому жена несчастного, не сообщается, а вот за факт причинения тяжких телесных повреждений нападавшая ответит по закону. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Вот такая история о "Курочке Рябе" в современной интерпретации...



Источник:

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Метки: Белоруссия   банковская карта   зарплата   история   конфликт   полиция   тяжкие телесные   яичко   
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19  комментариев
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510
solosolovov 2 часа назад
Кем должна быть посторонняя женщина, что так просто за мужские яйца хватается и причиняет вред.
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9k
Сол Гудман Минуту назад
Чет вспомнилось

Едет полный автобус. К выходу пробивается мужчина:
- Мужики, пропустите, я с яйцами!
- [мат] что? Мы тоже.
- Да не-е, я с куриными.
- Мужики, пропустите этого калеку!
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13k
Бляяяястяще! 10 минут назад
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4k
SR 11 минут назад
Не поеду в Белоруссию...
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39k
jonnyD 18 минут назад
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13k
Kristian 24 минуты назад
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6k
soar Полчаса назад
Я так и не понял, он карточку с зарплатой в конце концов отдал?
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2k
Vad 38 минут назад
а могли бы еще мешок картошки в дупу напихать...так что еще легко отделался
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8k
Б.Касторский 46 минут назад
Да ладно, одно осталось, обмоет алкаш прямо на больничной койке! Можно отомстить - зуб за зуб. Ну или оторвать бабе яйцо. Сначала пришить, которое оторвала, потом оторвать.
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0
TUTAN 47 минут назад
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31k
Григорий 48 минут назад
Жену в тюрячку, дочку с зятем за соучастие тоже. Мужику много водки. Одно яичку всё же лучше, чем ни одного
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31k
Fat Lynx 53 минуты назад
Сдается мне, что жена теперь не только яйца не увидит, но и зарплаты... вместе с дочерью и зятем, а "курочка Ряба" сядет.
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19k
homerchik 58 минут назад
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2k
vasilykopkov 59 минут назад
Кол ей в задницу и в расчёте...
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70
Артём Час назад
Снесла курочка Ряба яичко...дедушке...начисто
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3k
Peter Griffin Час назад
Это даже читать больно.
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1k
Tabas_co 2 часа назад
Главное, не жена оторвала, а какая-то постороняя баба. Вообще, пердимонокль. Интересно, жена несчастного той обидчице ничего не оторвала в отместку?
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