В Белоруссии женщина оторвала у мужчины яичко за отказ в пользовании банковской картой

Эта леденящая душу любого мужика история произошла в белорусском городе Ивье (Гродненская область). Местный житель решил отметить с приятелями получение зарплаты, однако его супруга имела другие планы на получку. Она стала названивать благоверному, но тот предусмотрительно отключил телефон. Тогда разъяренная жена, пожаловалась на муженька дочери и зятю, и те решили найти загулявшего отца. Прихватив знакомую, они отправилась на поиски папеньки, а когда нашли его, потребовали отдать банковскую карту.

Мужчина, хоть и был пьян, отказался выполнить приказ. В результате 30-летняя знакомая схватила несговорчивого отца семейства за причинное место и хорошенько провернула. Показала, так сказать, где раки зимуют. Да так хорошо показала, что мужчине пришлось вызвать скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшего и, несмотря на все старания, не смогли спасти одно из яичек - его пришлось ампутировать.