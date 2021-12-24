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Эта история потрясла и вдохновила даже Агату Кристи

Эта история потрясла и вдохновила даже Агату Кристи (7 фото)

Автор:
24 декабря 2021 15:11
Сообщество : RealFishki
Метки: Англия   интересное   история   криминал   преступление   факты   
754
7
Своеобразный наследник Синей Бороды Джордж Джозеф Смит превзошел по своей жестокости даже Генриха VIII. Многие детективные писатели взяли его историю за основу своих произведений.
В 1898 году Джордж Смит женился на Кэролайн Торнхилл, назвав себя Джордж Оливер Лав. Это был его первый и единственный официальный брак. Они перебрались в Лондон и Кэролайн стала там работать горничной, постоянно обворовывая своих хозяев по наущению мужа. Как-то раз ее поймали и приговорили к году тюрьмы. Кэролайн, после освобождения, обвинила мужа в том, что он заставлял ее воровать, так что и Смит оказался за решеткой на два года. По окончании срока он уехал в Канаду, где и начал свою жизнь многожёнца.
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Метки: Англия   интересное   история   криминал   преступление   факты   
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Fara Zolkin Час назад
Автор поправьте год рождения "синей бороды"в 1972 ну никак не мог родиться.
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11k
Kucher 53 минуты назад
Ну до восьмого Генриха ему далековато. Он одних только бродяг (бывших крестьян, согнанных с земель по его же законам) повесил больше 70 тысяч.
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1k
Александр 54 минуты назад
13 августа 1964 года в 8 утра были казнены двое преступников. Но не более того. Дело было совершенно банальное: Гвинн Эванс (24 года) и Питер Аллен (21 год) ради 10 фунтов забили до смерти некоего Джона Уэста (53 года). Их быстро задержали и приговорили к смертной казни через повешение. Никто тогда не знал, что это был последний случай применения высшей меры наказания в Великобритании.

Сейчас бы это чудовище избежало заслуженной виселицы....
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