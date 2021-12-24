Эта история потрясла и вдохновила даже Агату Кристи

Некрологи, которые были похожи друг на друга как близнецы, вызвали интерес инспектора Скотленд-Ярда Артура Фаулера Нила. Детектив пообщался с хозяевами домов, которые снимал Смит и с соседями, которые запомнили и описали преступника и его жертв. Также он пообщался и с медиками, которые давали заключения о смерти. Одинаковая схема навела Нила на мысль о серийном убийце. Ну и домовладельцы опознали Смита по фотографиям.

Вот только на умерших женщинах не было никаких признаков насилия кроме парочки синяков на локтях или же лодыжках. Нил в ходе следственных экспериментов попробовал резко дёрнуть профессиональную пловчиху за ноги. Она тут же ушла под воду, потеряв сознание, но ее успели спасти. Вот так и доказали, что этим примитивным способом можно было убить жертву за пару минут.