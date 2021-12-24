Эта история потрясла и вдохновила даже Агату Кристи

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Своеобразный наследник Синей Бороды Джордж Джозеф Смит превзошел по своей жестокости даже Генриха VIII. Многие детективные писатели взяли его историю за основу своих произведений.
Смит родился 11 января 1972 года в Бетнал-Грим в семье страхового агента. Уже в девять лет мальчик оказался в исправительном учреждении для несовершеннолетних воров и вышел оттуда отъявленным мошенником.
В 1898 году Джордж Смит женился на Кэролайн Торнхилл, назвав себя Джордж Оливер Лав. Это был его первый и единственный официальный брак. Они перебрались в Лондон и Кэролайн стала там работать горничной, постоянно обворовывая своих хозяев по наущению мужа. Как-то раз ее поймали и приговорили к году тюрьмы. Кэролайн, после освобождения, обвинила мужа в том, что он заставлял ее воровать, так что и Смит оказался за решеткой на два года. По окончании срока он уехал в Канаду, где и начал свою жизнь многожёнца.
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У него было несколько псевдонимов, используя которые Джордж вступал в брак с подходящей жертвой, снимал с ее счета деньги и испарялся. Он обокрал вдову из Уортинга, Эдит Пеглар (на фото), Флоренс Уилсон и Сару Фриман. Женщины потеряли все и им еще повезло...
Джордж начал наглеть. Его больше не устраивали мелкие деньги. Назвавшись Генри Уильямсом он женился на 32-летней Бесси Манди (на фото). Под видом заботы он застраховал жизнь жены на 2700 фунтов. Арендовал дом в Хэрн-Бэе и навестил местного врача. Он с горечью поделился с ним тем, что супруга страдает эпилепсией и попросил консультации, хотя Бесси жаловалась лишь на головную боль.
13 июля 1912 года женщина была найдена в ванной. Врач предположил, что она утонула из -за начавшегося эпилептического припадка во время купания. Коронер был согласен. Огорченный вдовец получил страховку и тут же переехал.
13 июля 1912 года женщина была найдена в ванной. Врач предположил, что она утонула из -за начавшегося эпилептического припадка во время купания. Коронер был согласен. Огорченный вдовец получил страховку и тут же переехал.
В том же году он женился на 25-летней Элис Барнхэм (на фото). Они отправились на курорт в Блэкпул, а Смит и тут шел ко врачу, заранее рассказав ему, что у Элис больное сердце. 12 декабря 1913 года Элис была найдена в ванной, пока муж был в магазине. Доктор решил именно горячая вода вызвала инфаркт. Здесь Джордж наварил небольшое наследство и страховку в 500 фунтов.
Ситуация повторилась в следующем году, когда Смит, который назвался Джон Ллойд, женился на Маргарет Элизабет Лофти (на фото). 18 декабря 1914 года Смит вернулся домой после прогулки и вместе с квартирной хозяйкой нашел в ванной утонувшую жену. И снова незадолго до ее смерти супруги посетили врача, где Смит выразил беспокойство по поводу своей жены, жалующейся на мигрень. Вдовец получил (трижды) деньги покойной, которые та сняла со счета накануне и страховку в 700 фунтов.
Некрологи, которые были похожи друг на друга как близнецы, вызвали интерес инспектора Скотленд-Ярда Артура Фаулера Нила. Детектив пообщался с хозяевами домов, которые снимал Смит и с соседями, которые запомнили и описали преступника и его жертв. Также он пообщался и с медиками, которые давали заключения о смерти. Одинаковая схема навела Нила на мысль о серийном убийце. Ну и домовладельцы опознали Смита по фотографиям.
Вот только на умерших женщинах не было никаких признаков насилия кроме парочки синяков на локтях или же лодыжках. Нил в ходе следственных экспериментов попробовал резко дёрнуть профессиональную пловчиху за ноги. Она тут же ушла под воду, потеряв сознание, но ее успели спасти. Вот так и доказали, что этим примитивным способом можно было убить жертву за пару минут.
Вот только на умерших женщинах не было никаких признаков насилия кроме парочки синяков на локтях или же лодыжках. Нил в ходе следственных экспериментов попробовал резко дёрнуть профессиональную пловчиху за ноги. Она тут же ушла под воду, потеряв сознание, но ее успели спасти. Вот так и доказали, что этим примитивным способом можно было убить жертву за пару минут.
15 февраля 1915 года Джордж Джозеф Смит был арестован. 23 марта его обвинили в убийстве трех женщин и 30 июня представь перед судом. За процессом следила вся страна, журналисты называли Смита Синей Бородой. 1 июля Смита приговорили к смертной казни, а 13 августа повесили.
Дело Смита серьезно повлияло на английскую судебную практику. Идентичный состав разных преступлений стал аргументом в суде и он стал серьёзным помощником в поимке других серийных преступников.
Дело Смита серьезно повлияло на английскую судебную практику. Идентичный состав разных преступлений стал аргументом в суде и он стал серьёзным помощником в поимке других серийных преступников.
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Метки: Англия интересное история криминал преступление факты
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