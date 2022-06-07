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7 занимательных математических фактов

7 занимательных математических фактов

Автор:
07 июня 2022 10:27
Сообщество : Математические фишки
Метки: интересные факты   математика   математические факты   наука   факты   факты о математике   
2165
7
Интересные факты, которые по настоящему не смогут оценить лишь гуманитарии. Кто бы знал, что кому-то вздумается округлять число Пи...
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Источник:

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Метки: интересные факты   математика   математические факты   наука   факты   факты о математике   
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3k
Атомный Крот Полчаса назад
Про день рождения - хрень полная.

Не зря на некоторых сайтах любят перечслять разных знаменитостей, родившихся именно в данный текущий день. Т.е. вероятность совпадения гораздо ниже, чем тут заявлено.

Математики, похоже, имели в виду лишь совпадающее число месяца, но журналисты, как всегда, все переврали.
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14k
эмосурикат прямоползающий 24 минуты назад
число пи всегда округлено если что, вопрос только в точности
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КУЗНЕЦ 36 минут назад
То есть опять американцы дураки а мы умные.. Очень -удобно...
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Бернгард Кёне

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