7 занимательных математических фактов

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Интересные факты, которые по настоящему не смогут оценить лишь гуманитарии. Кто бы знал, что кому-то вздумается округлять число Пи...
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Не зря на некоторых сайтах любят перечслять разных знаменитостей, родившихся именно в данный текущий день. Т.е. вероятность совпадения гораздо ниже, чем тут заявлено.
Математики, похоже, имели в виду лишь совпадающее число месяца, но журналисты, как всегда, все переврали.