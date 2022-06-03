35 очень интересных фактов обо всем

1. В языке древних греков не существовало слова, которое обозначало религию
2. Страусы развивают скорость до 70 км/ч
3. Законодательство США разрешало отправку детей по почте до 1913 года
4. Саудовская Аравия не содержит рек
5. В Ирландии никогда не было кротов
6. Скорость распространения лавы после извержения, близка к скорости бега гончей (от 50 до 70 км/ч)
7. Флот США содержит больше авианосцев, чем все флоты мира, вместе взятые
8. В современной истории есть промежуток времени, когда на счетах компании "Apple", было больше средств, чем у американского правительства
9. Изначально, отвёртка была изобретена для выковыривания гвоздей, а шуруп был изобретен на 100 лет позже
10. Книга, которую чаще всего воруют в американских магазинах - Библия
12. Есть пробирка, диаметр которой, в 10000 раз меньше диаметра человеческого волоса
13. Корова может подняться по лестнице, а вот спуститься не может
14. В Антарктиде существует единственная река Оникс, которая течёт всего 60 дней в году
15. У медуз нет мозгов и кровеносных сосудов
17. Утки способны нырять на глубину до 6 метров
18. Кошки спят больше половины своей жизни
19. До 17 века термометры наполняли коньяком
20. В лимоне содержится больше сахара, чем в клубнике
22. Среднее облако весит примерно 500 тонн, то есть как вес примерно 80 слонов
23. Самый долгий полёт курицы продолжался 13 секунд
24. Ладожское озеро является самым большим в Европе
25. За один только год на Землю падает до 500 кг марсианского метеорита
27. На Юпитере регулярно идут алмазные дожди
28. Во вселенной больше звёзд, чем песчинок на всех пляжах Земли
29. В мире всего 7% левшей
30. Правое лёгкое человека вмещает больше воздуха, чем левое
32. Самая трудноизлечимая фобия - боязнь страха
33. Ежедневно 60 человек становятся миллионерами
34. Самая крупная жемчужина в мире весит 6 килограммов
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Блюда, которые готовились на традиционную русскую свадьбу
На их месте должен был быть я!
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- Альф ривер;
- Эйкен крик - река длиной 6 км (4 мили), и в него впадает приток с ледника Уэльс;
- Приску крик - длина 3,8 км, он также питается от ледника Соллс (через ручей Бонер ), ручьем Доран (3 км) и протекает через пруд Шпигель;
- Джемми Крик - река с несколькими источниками В апреле 2014 года Купер Миллман измерил длину притоков реки в 10,3 км, что является второй по длине на континенте
21. Самое высокое здание в Европе находится в Москве
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Титул самого высокого здания носит расположенный в России 87-этажный небоскрёб Лахта-центр высотой в 462 метра, построенный в 2019 году. Второе и третье места занимают расположенные в России 93-этажная башня «Восток» комплекса «Федерация» высотой в 373 метра, построенная в 2016 году, и 90-этажная южная башня комплекса «ОКО» высотой в 354 метра, построенная в 2015 году.
31. У жирафа и человека одинаковое количество шейных позвонков
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Характерным отличительным признаком всех млекопитающих является наличие 7 шейных позвонков в шейном отделе скелета. Поэтому и у жирафа, и у человека одинаковое количество позвонков в шее. Исключение здесь составляют только ламантины, у них 6 позвонков, и ленивцы они в зависимости от вида могут иметь от 6 до 10 позвонков.
34. Самая крупная жемчужина в мире весит 6 килограммов
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Жемчужина Пуэрто, также называемая жемчужиной Пуэрто-Принсеса самая большая известная жемчужина в мире естественного происхождения. Была найдена филиппинским рыбаком в Филиппинском море. Её длина составляет 67 см, ширина 30 см и вес 34 килограмма. Второй известной жемчужиной в мире является жемчужина Лао-цзы (жемчужина Аллаха) весом 6,37 кг.
Факты проверять надо!!!