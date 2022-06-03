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35 очень интересных фактов обо всем

35 очень интересных фактов обо всем

Автор:
03 июня 2022 18:39
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   забавное   интересное   космос   мир   наука   факты   
2070
8
В каком языке отсутствовало слово, которое обозначало религию? Какая местность не содержит рек? Сколько весит облако? Об этом и не только.

1. В языке древних греков не существовало слова, которое обозначало религию

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2. Страусы развивают скорость до 70 км/ч

3. Законодательство США разрешало отправку детей по почте до 1913 года

4. Саудовская Аравия не содержит рек

5. В Ирландии никогда не было кротов

7. Флот США содержит больше авианосцев, чем все флоты мира, вместе взятые

8. В современной истории есть промежуток времени, когда на счетах компании "Apple", было больше средств, чем у американского правительства

9. Изначально, отвёртка была изобретена для выковыривания гвоздей, а шуруп был изобретен на 100 лет позже

10. Книга, которую чаще всего воруют в американских магазинах - Библия

12. Есть пробирка, диаметр которой, в 10000 раз меньше диаметра человеческого волоса

13. Корова может подняться по лестнице, а вот спуститься не может

14. В Антарктиде существует единственная река Оникс, которая течёт всего 60 дней в году

15. У медуз нет мозгов и кровеносных сосудов

17. Утки способны нырять на глубину до 6 метров

18. Кошки спят больше половины своей жизни

19. До 17 века термометры наполняли коньяком

20. В лимоне содержится больше сахара, чем в клубнике

22. Среднее облако весит примерно 500 тонн, то есть как вес примерно 80 слонов

23. Самый долгий полёт курицы продолжался 13 секунд

24. Ладожское озеро является самым большим в Европе

25. За один только год на Землю падает до 500 кг марсианского метеорита

27. На Юпитере регулярно идут алмазные дожди

28. Во вселенной больше звёзд, чем песчинок на всех пляжах Земли

29. В мире всего 7% левшей

30. Правое лёгкое человека вмещает больше воздуха, чем левое

32. Самая трудноизлечимая фобия - боязнь страха

33. Ежедневно 60 человек становятся миллионерами

34. Самая крупная жемчужина в мире весит 6 килограммов

Источник:

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Метки: Жизнь   забавное   интересное   космос   мир   наука   факты   
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11  комментариев
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
В Ирландии (и Новой Зеландии) нет змей...
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29k
Max Z Shtirlic 8 минут назад
26. Не надо путать астрономические (звёздные сутки) и солнечные!!
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24k
Ego sum qui sum 47 минут назад
последнее утверждение мне кажется не верным - самый популярный английский, а вот говорит больше всего людей в мире на китайском.
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259
Liberman Час назад
Шпиль гапромовский стал самым высоким в Европе, эт вроде Питер.
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32k
a.fey Час назад
Ежедневно 60 человек становятся миллионерами.

На их месте должен был быть я!
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6k
Mowgley 2 часа назад

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52k
stabskapitan 2 часа назад
14. В Антарктиде существует единственная река Оникс, которая течёт всего 60 дней в году
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- Альф ривер;
- Эйкен крик - река длиной 6 км (4 мили), и в него впадает приток с ледника Уэльс;
- Приску крик - длина 3,8 км, он также питается от ледника Соллс (через ручей Бонер ), ручьем Доран (3 км) и протекает через пруд Шпигель;
- Джемми Крик - река с несколькими источниками В апреле 2014 года Купер Миллман измерил длину притоков реки в 10,3 км, что является второй по длине на континенте

21. Самое высокое здание в Европе находится в Москве
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Титул самого высокого здания носит расположенный в России 87-этажный небоскрёб Лахта-центр высотой в 462 метра, построенный в 2019 году. Второе и третье места занимают расположенные в России 93-этажная башня «Восток» комплекса «Федерация» высотой в 373 метра, построенная в 2016 году, и 90-этажная южная башня комплекса «ОКО» высотой в 354 метра, построенная в 2015 году.

31. У жирафа и человека одинаковое количество шейных позвонков
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Характерным отличительным признаком всех млекопитающих является наличие 7 шейных позвонков в шейном отделе скелета. Поэтому и у жирафа, и у человека одинаковое количество позвонков в шее. Исключение здесь составляют только ламантины, у них 6 позвонков, и ленивцы они в зависимости от вида могут иметь от 6 до 10 позвонков.

34. Самая крупная жемчужина в мире весит 6 килограммов
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Жемчужина Пуэрто, также называемая жемчужиной Пуэрто-Принсеса самая большая известная жемчужина в мире естественного происхождения. Была найдена филиппинским рыбаком в Филиппинском море. Её длина составляет 67 см, ширина 30 см и вес 34 килограмма. Второй известной жемчужиной в мире является жемчужина Лао-цзы (жемчужина Аллаха) весом 6,37 кг.

Факты проверять надо!!!
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