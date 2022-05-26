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Вы могли этого не знать: 15 интересных фактов о сериалах

Вы могли этого не знать: 15 интересных фактов о сериалах

Автор:
26 мая 2022 11:15
Сообщество : Кино
Метки: интересные факты   кино   популярные сериалы   сериалы   факты   факты о сериалах   
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Подборка занимательного о популярных сериалах. Кто бы мог подумать, что успех персонажа по большей части зависит от симпатий зрителя, а на площадках некоторых сериалов царит спартанская дисциплина.
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Источник:

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Метки: интересные факты   кино   популярные сериалы   сериалы   факты   факты о сериалах   
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