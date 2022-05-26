Вы могли этого не знать: 15 интересных фактов о сериалах

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Подборка занимательного о популярных сериалах. Кто бы мог подумать, что успех персонажа по большей части зависит от симпатий зрителя, а на площадках некоторых сериалов царит спартанская дисциплина.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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