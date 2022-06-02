В копилку эрудита: интересные факты о бизнесменах

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Порция занимательных фактов о людях, у которых было не просто много денег, а очень много денег. В этой подборке будет многое: глупые сделки, необъяснимые поступки, выкупы и кое-что странное.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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