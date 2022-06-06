FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5320 постов • 1245 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Душевно и гармонично: какие скандинавские имена превосходно сочетаются с русскими фамилиями?

Душевно и гармонично: какие скандинавские имена превосходно сочетаются с русскими фамилиями?

Автор:
06 июня 2022 10:48
Сообщество : Истории
Метки: гармонично   имя   носитель   представитель   пример   скандинавия   сочетание   
1710
11

Имя определяет человека. По крайней мере, так считают люди, подбирая для отпрысков какие-то чудные, редкие и вычурные имена.

Между тем, если обратиться к скандинавскому опыту, можно и ребёнка оригинально назвать, и ухо сочетание с нашими отчествами и фамилиями резать не будет. Тем более что в истории уже были носители таких имён, над которыми точно никто не будет смеяться.


×
×

В переводе значит «защита». В скандинавских легендах это красавица-великанша, супруга бога плодородия Фрейра. Существует и мужская форма этого имени – Герд. Среди носителей этого имени можно вспомнить знаменитого бомбардира «Баварии» Герда Мюллера и известного футуролога Герда Леонгарда.


«Горькая», но изначально имя носило другой смысл – знаменитая, славная. В политике есть дама с таким именем – Мара Карфанья, занимающая пост министра Италии.


Корень «инг» – это одна из разновидностей написания и произношения имени бога плодородия Фрейра, в ведении которого также вопросы изобилия и деторождения. Распространенная вариация – Ингрид. Яркий пример носительницы – Ингрид Бергман – знаменитая шведская актриса, покорившая Голливуд и получившая несколько высших кино-наград – «Оскаров» и «Золотых глобусов».


Имя интересно тем, что носит двойной смысл: покой-мир/прекрасный. Яркий пример носительницы этого имени – художница Фрида Кало, которая, несмотря на серьезную травму после аварии, смогла найти в себе силы жить и творить дальше.


«Удача» – так переводится это редкое и очень красивое, хоть и лаконичное имя. Его в разных вариациях используют и японцы, и жители восточных стран. В качестве примера можно привести Аю Масуми.


Популяризовалось на Руси благодаря князю Аскольду из варягов. Под его предводительством был организован первый поход на Царьград. Самый наглядный пример использования в наши дни – представитель династии дрессировщиков Запашный.


Имеет значение «военачальник». В сокращенном варианте Гарри довольно распространено в Европе. У нас среди знаменитостей с этим именем можно вспомнить шахматиста Каспарова, аниматора Бардина и доктора Абелева.


Имя было знаменитым и распространенным задолго до создания сказки «Снежная Королева». Разные народы переводят его по-разному, но самым правдоподобным считается «воитель». Имя красивое, но в современности его носителей не так много. Можно вспомнить Кая Майера – немецкого писателя-фантаста.


«Лучник». Имя пользуется популярностью в Англии, Чехии, прибалтийских странах. Самый, пожалуй, известный его носитель – Ивар Калныньш – популярный латвийский актер 80-х.


Имя было очень популярно в среде скандинавских монархов. И не мудрено, ведь оно переводится как «самый могущественный», прямо отражая суть короля.

Любители живописи наверняка знакомы с работами Эрика Булатова, переосмыслившего и вдохнувшего новое прочтение в советские плакаты, бывшие набором штампов и клише.

А какие необычные, но не режущие ухо иностранные имена встречались вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: гармонично   имя   носитель   представитель   пример   скандинавия   сочетание   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Corvus Corax 2 часа назад
Мара - не советовал бы... )))
В славянской мифологии как-то не совсем оно положительно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
18k
Александр 13 минут назад
Вальхалла Георгиевна, подойдите на стойку регистратуры...

Магнус Рыжиков, к доске!

Бьёрн Петрович, Вам опять выговор, потому что с бодуна на рабочем месте в Тора поверили со своей электродуговой сваркой.

Таки, Ингвар Айсберг, несомненно русский, но на всякий случай уплыл в Израиль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Хачик Час назад
И никакой он не Ивар, а ИварС!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мурчелло 2 часа назад
Игорь,он же Ингвар.Воин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Я что-то ни одного имени, которое гармонично сочеталось бы с русской фамилией не узрел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
385
Уля Snork Snorkoff Час назад
На вскидку Инга. Легко сочетается с русскими фамилиями. Ну и Аскольд Запашный звучит довольно благозвучно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
SuperTroll 2 часа назад
Иванов Рагнар Петрович
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38717



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Страшный сон сисадмина, или когда зачем-то устроился по специальности
Страшный сон сисадмина, или когда зачем-то устроился по специальности
Эволюционное извращение: удивительные факты о клещах
Эволюционное извращение: удивительные факты о клещах
События на Украине 5- 6 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 5- 6 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Фото Чубайса с пустой тележкой в супермаркете на Кипре рассмешило пользователей сети
Фото Чубайса с пустой тележкой в супермаркете на Кипре рассмешило пользователей сети
“Живи спокойно, страна”: Алла Пугачёва ответила тем, кто разместил в её честь матерное оскорбление в Останкино
“Живи спокойно, страна”: Алла Пугачёва ответила тем, кто разместил в её честь матерное...
Если потребление, то только такое
Если потребление, то только такое
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Минуточку

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#в мире#прикол#СССР#подборка#кино#Россия
#Юмор#картинки#факты#Приколы#страна#США#фильм#милота#роль
#люди#история#фотографии#сарказм#комментарии#Разное#забавно#сатира#съемка
Если потребление, то только такое Если потребление, то только такое Почему мореходы древности давали кораблям только девичьи имена? Почему мореходы древности давали кораблям только девичьи имена? Смена рода в русском языке: яркие и не слишком известные примеры Смена рода в русском языке: яркие и не слишком известные примеры Миролюбивые чистюли, а не кровожадные монстры: мифы и заблуждения о викингах Миролюбивые чистюли, а не кровожадные монстры: мифы и заблуждения о викингах Назови меня тихо по имени: необычные способы выбора псевдонима Назови меня тихо по имени: необычные способы выбора псевдонима Как оно вообще может сочетаться? Отвечаем: "Идеально!" Как оно вообще может сочетаться? Отвечаем: "Идеально!"

На что жалуетесь?

Вернуться