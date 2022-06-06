Душевно и гармонично: какие скандинавские имена превосходно сочетаются с русскими фамилиями?

Имя было очень популярно в среде скандинавских монархов. И не мудрено, ведь оно переводится как «самый могущественный», прямо отражая суть короля.

Любители живописи наверняка знакомы с работами Эрика Булатова, переосмыслившего и вдохнувшего новое прочтение в советские плакаты, бывшие набором штампов и клише.

А какие необычные, но не режущие ухо иностранные имена встречались вам?