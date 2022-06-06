Душевно и гармонично: какие скандинавские имена превосходно сочетаются с русскими фамилиями?

Имя определяет человека. По крайней мере, так считают люди, подбирая для отпрысков какие-то чудные, редкие и вычурные имена.
Между тем, если обратиться к скандинавскому опыту, можно и ребёнка оригинально назвать, и ухо сочетание с нашими отчествами и фамилиями резать не будет. Тем более что в истории уже были носители таких имён, над которыми точно никто не будет смеяться.
В переводе значит «защита». В скандинавских легендах это красавица-великанша, супруга бога плодородия Фрейра. Существует и мужская форма этого имени – Герд. Среди носителей этого имени можно вспомнить знаменитого бомбардира «Баварии» Герда Мюллера и известного футуролога Герда Леонгарда.
«Горькая», но изначально имя носило другой смысл – знаменитая, славная. В политике есть дама с таким именем – Мара Карфанья, занимающая пост министра Италии.
Корень «инг» – это одна из разновидностей написания и произношения имени бога плодородия Фрейра, в ведении которого также вопросы изобилия и деторождения. Распространенная вариация – Ингрид. Яркий пример носительницы – Ингрид Бергман – знаменитая шведская актриса, покорившая Голливуд и получившая несколько высших кино-наград – «Оскаров» и «Золотых глобусов».
Имя интересно тем, что носит двойной смысл: покой-мир/прекрасный. Яркий пример носительницы этого имени – художница Фрида Кало, которая, несмотря на серьезную травму после аварии, смогла найти в себе силы жить и творить дальше.
«Удача» – так переводится это редкое и очень красивое, хоть и лаконичное имя. Его в разных вариациях используют и японцы, и жители восточных стран. В качестве примера можно привести Аю Масуми.
Популяризовалось на Руси благодаря князю Аскольду из варягов. Под его предводительством был организован первый поход на Царьград. Самый наглядный пример использования в наши дни – представитель династии дрессировщиков Запашный.
Имеет значение «военачальник». В сокращенном варианте Гарри довольно распространено в Европе. У нас среди знаменитостей с этим именем можно вспомнить шахматиста Каспарова, аниматора Бардина и доктора Абелева.
Имя было знаменитым и распространенным задолго до создания сказки «Снежная Королева». Разные народы переводят его по-разному, но самым правдоподобным считается «воитель». Имя красивое, но в современности его носителей не так много. Можно вспомнить Кая Майера – немецкого писателя-фантаста.
«Лучник». Имя пользуется популярностью в Англии, Чехии, прибалтийских странах. Самый, пожалуй, известный его носитель – Ивар Калныньш – популярный латвийский актер 80-х.
Имя было очень популярно в среде скандинавских монархов. И не мудрено, ведь оно переводится как «самый могущественный», прямо отражая суть короля.
Любители живописи наверняка знакомы с работами Эрика Булатова, переосмыслившего и вдохнувшего новое прочтение в советские плакаты, бывшие набором штампов и клише.
А какие необычные, но не режущие ухо иностранные имена встречались вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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