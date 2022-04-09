Назови меня тихо по имени: необычные способы выбора псевдонима

Григорий Чхартишвили использовал псевдоним, чтобы скрыться… от самого себя. Дело в том, что под своим именем он уже приобрёл определенный авторитет и известность как переводчик, публицист, литературный критик. А решив попробовать себя в ином качестве, Чхартишвили заодно вступил с читателями в своего рода игру.

Первоначальным псевдонимом был Б. Акунин. И тут невольно возникает ассоциация с революционером Бакуниным. Но это ещё не всё: на японском «бакунин» – это антигерой, которые при этом обладает сильным характером и не лишён благородства. То есть перешедший в силу каких-то своих причин на сторону зла харизматичный персонаж. С именем писатель разобрался позднее, когда журналисты в интервью стали допытываться, что значит буква «Б».

А какие случаи появления творческого псевдонима кажутся вам особенно интересными?