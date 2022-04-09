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Назови меня тихо по имени: необычные способы выбора псевдонима

Назови меня тихо по имени: необычные способы выбора псевдонима (4 фото)

Автор:
09 апреля 2022 21:47
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Автор   использование   литература   писатель   появление   пример   псевдоним   
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Причины использования псевдонимов разными авторами тоже разные. Кому-то не нравилась собственная фамилия, кто-то внял советам издателя или не желал смешивать литературу и обычную жизнь.

Иногда писатели берут первый попавшийся ничем не примечательный псевдоним. Но случается и так, что литературное имя носит уже особый – сакральный смысл. Как это случилось с тремя хорошо всем известными литераторами.


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Настоящее имя Марка Твена – Сэмюэль Клеменс. И оно не использовано ни для одного изданного произведения. Почему автор «Тома Сойера» выбрал именно его? Дело в том, что в юности ему выдалось поработать в качестве помощника лоцмана на Миссисипи. И выражение Mark twain то и дело разносилось над рекой. Его дословный перевод «Мерка – два». Что значит – до дна две сажени, судну разрешено проходить. В память о трудовых буднях юности писатель и взял такой псевдоним.


Великолепного автора коротких юмористических рассказов с неожиданными  развязками О. Генри в действительности звали Уильям Сидни Портер. Жизнь молодого человека нельзя назвать успешной и лёгкой: он попал на каторгу за растрату. И поскольку по профессии был фармацевтом, то его направили работать в тюремный лазарет. Сидя там, он начал писать, в основном по ночам.

Почему О. Генри? Дело в том, что в библиотеке, где коротал время будущий писатель, имелась книга знаменитого в те времена медика Этьена Осеана Анри (Etienne Ocean Henry). Именно её, несколько видоизменив и оставив фамилию и первую букву второго имени, и взял Портер в качестве псевдонима.


Григорий Чхартишвили использовал псевдоним, чтобы скрыться… от самого себя. Дело в том, что под своим именем он уже приобрёл определенный авторитет и известность как переводчик, публицист, литературный критик. А решив попробовать себя в ином качестве, Чхартишвили заодно вступил с читателями в своего рода игру.

Первоначальным псевдонимом был Б. Акунин. И тут невольно возникает ассоциация с революционером Бакуниным. Но это ещё не всё: на японском «бакунин» – это антигерой, которые при этом обладает сильным характером и не лишён благородства. То есть перешедший в силу каких-то своих причин на сторону зла харизматичный персонаж. С именем писатель разобрался позднее, когда журналисты в интервью стали допытываться, что значит буква «Б».

А какие случаи появления творческого псевдонима кажутся вам особенно интересными?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Автор   использование   литература   писатель   появление   пример   псевдоним   
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