Назови меня тихо по имени: необычные способы выбора псевдонима

Причины использования псевдонимов разными авторами тоже разные. Кому-то не нравилась собственная фамилия, кто-то внял советам издателя или не желал смешивать литературу и обычную жизнь.
Иногда писатели берут первый попавшийся ничем не примечательный псевдоним. Но случается и так, что литературное имя носит уже особый – сакральный смысл. Как это случилось с тремя хорошо всем известными литераторами.
Настоящее имя Марка Твена – Сэмюэль Клеменс. И оно не использовано ни для одного изданного произведения. Почему автор «Тома Сойера» выбрал именно его? Дело в том, что в юности ему выдалось поработать в качестве помощника лоцмана на Миссисипи. И выражение Mark twain то и дело разносилось над рекой. Его дословный перевод «Мерка – два». Что значит – до дна две сажени, судну разрешено проходить. В память о трудовых буднях юности писатель и взял такой псевдоним.
Великолепного автора коротких юмористических рассказов с неожиданными развязками О. Генри в действительности звали Уильям Сидни Портер. Жизнь молодого человека нельзя назвать успешной и лёгкой: он попал на каторгу за растрату. И поскольку по профессии был фармацевтом, то его направили работать в тюремный лазарет. Сидя там, он начал писать, в основном по ночам.
Почему О. Генри? Дело в том, что в библиотеке, где коротал время будущий писатель, имелась книга знаменитого в те времена медика Этьена Осеана Анри (Etienne Ocean Henry). Именно её, несколько видоизменив и оставив фамилию и первую букву второго имени, и взял Портер в качестве псевдонима.
Григорий Чхартишвили использовал псевдоним, чтобы скрыться… от самого себя. Дело в том, что под своим именем он уже приобрёл определенный авторитет и известность как переводчик, публицист, литературный критик. А решив попробовать себя в ином качестве, Чхартишвили заодно вступил с читателями в своего рода игру.
Первоначальным псевдонимом был Б. Акунин. И тут невольно возникает ассоциация с революционером Бакуниным. Но это ещё не всё: на японском «бакунин» – это антигерой, которые при этом обладает сильным характером и не лишён благородства. То есть перешедший в силу каких-то своих причин на сторону зла харизматичный персонаж. С именем писатель разобрался позднее, когда журналисты в интервью стали допытываться, что значит буква «Б».
А какие случаи появления творческого псевдонима кажутся вам особенно интересными?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как Тургенев на полицейских с ружьём ходил
- Идея известного романа Агаты Кристи могла принадлежать другому писателю
- "Это основа основ": зарубежные писатели о русской литературе
- Интересные факты о Салтыкове-Щедрине
- 15 любопытных фактов о русских писателях
Понравилось13