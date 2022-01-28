Миролюбивые чистюли, а не кровожадные монстры: мифы и заблуждения о викингах

К слову об Америке. По одной из легенд викинги открыли её случайно, однако к тем землям они плыли из сознательного любопытства. Зато острова, принадлежащие сегодня Канаде, действительно были обнаружены по случайности.





Ну и последнее хоть и эффектное, но всё же заблуждение – похороны викингов в пылающих кораблях. По тем же сериалам можно сказать, что так хранили чуть ли не каждого доблестного воина. Однако викинги так поступали только в крайне редких случаях.