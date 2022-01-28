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Миролюбивые чистюли, а не кровожадные монстры: мифы и заблуждения о викингах

Миролюбивые чистюли, а не кровожадные монстры: мифы и заблуждения о викингах (12 фото)

Автор:
28 января 2022 08:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: Мифы и факты   берсерки   викинги   мифы о викингах   скандинавия   эпоха викингов   
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Эпоха викингов давно канула в Лету, однако ей по-прежнему уделяется немало внимания в медиакультуре. И со временем история воинов-мореплавателей всё больше покрывается мифами, которые уже не так-то просто отделить от достоверных фактов.

Например, некоторые ошибочно принимают викингов за отдельную нацию. По факту же, они представляли собой группу воинов, купцов и путешественников, возглавляемых вождем. Да и в древнескандинавском наречии словом víkingr обозначалась профессия.

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До наших дней сохранился шлем из Гьермундбу, напоминающий об эпохе викингов. Вот только никаких рогов, как это модно показывать, на них не было. Рогатые шлемы непрактичны в бою, рогом, например, можно за что-то или за кого-то зацепиться. Считается, что рогатые шлемы викинги использовали исключительно в ритуальных целях.

С каким только оружием в фильмах и играх не встретишь викингов. Особую любовь им приписывают к тяжёлым двуручным топорам, однако гораздо чаще викинги пользовались копьями. Но если уж и использовались топоры, то только легкие и помещающиеся в одной руке.

Викингов, вооруженных мечами, тоже практически не было. Качественные стоили слишком дорого и приобретались исключительно для демонстрации статуса воина, а недорогие были непрактичны и быстро ломались. Отсюда, чаще всего на местах стоянок викингов находили копья.

Перейдем к их внешнему виду. Почти во всех недавно вышедших сериала и фильма викинги предстали зрителю в образе брутальных мужчин, половина из которых носила косы. Да, они выбривали заднюю часть головы, но оставшиеся волосы отращивали длинными.

Есть ещё миф о нечистоплотности викингов. При этом в Англии они имели репутацию чистюль. На местах их стоянок во время раскопок чаще всего находили гребни, а также пинцеты, бритвы и даже специальные «ухо-ложки» для чистки. Кроме того, викинги сами изготавливали мыло.

Что же касается брутальности, то по поверьям скандинавов, в каждом человеке обитал женский дух фюльгья, сопровождавший его на протяжении всей жизни, а после смерти передавался потомкам.

Викингов нередко представляют как вояк, живущих только битвами. Однако сражения не были их основным занятием. Подавляющее большинство занималось привычными делами: земледелием и разведением домашнего скота. Для сражений у них и имелись профессиональные воины – берсерки, которые входили в некий транс, употребив перед сражением напиток из медовухи и галлюциногенных грибов.

Да и сложно назвать викингов самыми кровожадными, ведь христиане того времени отличались не меньшими «подвигами». Вспомнить хотя бы современника скандинавов Карла Великого, который обезглавил в Вердене 4,5 тыс. саксов.

Ошибочно суждение и о том, что единственное, чем занимались викинги – грабежи. Конечно, они совершали набеги, но это лишь одна из целей их экспедиций. Не пролив крови, они колонизировали Исландию и Гренландию, а также достигли берегов Америки за 500 лет до Колумба. При этом, как и многие купцы, во время путешествий они мирно торговали.

К слову об Америке. По одной из легенд викинги открыли её случайно, однако к тем землям они плыли из сознательного любопытства. Зато острова, принадлежащие сегодня Канаде, действительно были обнаружены по случайности.


Ну и последнее хоть и эффектное, но всё же заблуждение – похороны викингов в пылающих кораблях. По тем же сериалам можно сказать, что так хранили чуть ли не каждого доблестного воина. Однако викинги так поступали только в крайне редких случаях.

Всё-таки суда были дорогими и трудоемкими в изготовлении. Поэтому на этот счет у них было много погребальных ритуалов. Чаще всего умерших хоронили в курганах вместе со всем имуществом, или предавали огню на погребальных кострах.

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Метки: Мифы и факты   берсерки   викинги   мифы о викингах   скандинавия   эпоха викингов   
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7k
diman02 13 минут назад
Ну тут поверхностно все .
Викинг действительно профессия .
Викинг = вращать-весло .
Викинги жили только (!) набегами . Или подчинением (дань и пр.) . Иногда торговлей *скрытой разведкой) .
Оседлые (Бандеры) жили домашним укладом и занимались земледелием и пр. невоенными занятиями . Хотя и могли держать оружие . Но были презираемы викингами как недомужики .
Да , и им не светил Рай . Только с оружием , и только в бою .
Да , действительно гопники , хотя и изобретательные .
Мы не будем говорить сейчас об разведывательных экспедициях (Исландия и пр.) . В основной массе они грабили , брали в рабство , убивали всех не пригодных для рабства, сжигали разграбленные поселения и т.д.
Не вижу повода романизировать это зло для остальных относительно мирных жителей той Европы .
Сравнивать их массовые разграбления и убийства с маниакальными правителями Средневековой Европы - мягко говоря глупо . Совершенно разные в своем предназначении действия .
А кино да , ух снимает их как Романтиков и Освободителей .
Но тут коммерческий интерес от создателей .
Никто бы не смотрел сериалы и фильмы про викингов снятые по реальным их действиям .
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20k
Слепой Пью 43 минуты назад
Милашки - чо! Няшки!
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6k
SuperTroll 58 минут назад
Во славу Одина-Skol!!
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61k
Опиум для народа Час назад
Хорош п"здеть. Викинги -это куча выбл"дков ,гопота Европы, мешающая всем спокойно жить. Несложно проследить это по их религии. Нормальный мирный человек никогда не попадёт в их фашистский рай ,потому что для этого сдохнуть надо с оружием на поле боя.
Короче чуть позже можете такой же пост про гитлеровцев написать.
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Антибиотик
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