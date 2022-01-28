Миролюбивые чистюли, а не кровожадные монстры: мифы и заблуждения о викингах

Эпоха викингов давно канула в Лету, однако ей по-прежнему уделяется немало внимания в медиакультуре. И со временем история воинов-мореплавателей всё больше покрывается мифами, которые уже не так-то просто отделить от достоверных фактов.
Например, некоторые ошибочно принимают викингов за отдельную нацию. По факту же, они представляли собой группу воинов, купцов и путешественников, возглавляемых вождем. Да и в древнескандинавском наречии словом víkingr обозначалась профессия.
До наших дней сохранился шлем из Гьермундбу, напоминающий об эпохе викингов. Вот только никаких рогов, как это модно показывать, на них не было. Рогатые шлемы непрактичны в бою, рогом, например, можно за что-то или за кого-то зацепиться. Считается, что рогатые шлемы викинги использовали исключительно в ритуальных целях.
С каким только оружием в фильмах и играх не встретишь викингов. Особую любовь им приписывают к тяжёлым двуручным топорам, однако гораздо чаще викинги пользовались копьями. Но если уж и использовались топоры, то только легкие и помещающиеся в одной руке.
Викингов, вооруженных мечами, тоже практически не было. Качественные стоили слишком дорого и приобретались исключительно для демонстрации статуса воина, а недорогие были непрактичны и быстро ломались. Отсюда, чаще всего на местах стоянок викингов находили копья.
Перейдем к их внешнему виду. Почти во всех недавно вышедших сериала и фильма викинги предстали зрителю в образе брутальных мужчин, половина из которых носила косы. Да, они выбривали заднюю часть головы, но оставшиеся волосы отращивали длинными.
Есть ещё миф о нечистоплотности викингов. При этом в Англии они имели репутацию чистюль. На местах их стоянок во время раскопок чаще всего находили гребни, а также пинцеты, бритвы и даже специальные «ухо-ложки» для чистки. Кроме того, викинги сами изготавливали мыло.
Что же касается брутальности, то по поверьям скандинавов, в каждом человеке обитал женский дух фюльгья, сопровождавший его на протяжении всей жизни, а после смерти передавался потомкам.
Викингов нередко представляют как вояк, живущих только битвами. Однако сражения не были их основным занятием. Подавляющее большинство занималось привычными делами: земледелием и разведением домашнего скота. Для сражений у них и имелись профессиональные воины – берсерки, которые входили в некий транс, употребив перед сражением напиток из медовухи и галлюциногенных грибов.
Да и сложно назвать викингов самыми кровожадными, ведь христиане того времени отличались не меньшими «подвигами». Вспомнить хотя бы современника скандинавов Карла Великого, который обезглавил в Вердене 4,5 тыс. саксов.
Ошибочно суждение и о том, что единственное, чем занимались викинги – грабежи. Конечно, они совершали набеги, но это лишь одна из целей их экспедиций. Не пролив крови, они колонизировали Исландию и Гренландию, а также достигли берегов Америки за 500 лет до Колумба. При этом, как и многие купцы, во время путешествий они мирно торговали.
К слову об Америке. По одной из легенд викинги открыли её случайно, однако к тем землям они плыли из сознательного любопытства. Зато острова, принадлежащие сегодня Канаде, действительно были обнаружены по случайности.
Ну и последнее хоть и эффектное, но всё же заблуждение – похороны викингов в пылающих кораблях. По тем же сериалам можно сказать, что так хранили чуть ли не каждого доблестного воина. Однако викинги так поступали только в крайне редких случаях.
Всё-таки суда были дорогими и трудоемкими в изготовлении. Поэтому на этот счет у них было много погребальных ритуалов. Чаще всего умерших хоронили в курганах вместе со всем имуществом, или предавали огню на погребальных кострах.
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Викинг действительно профессия .
Викинг = вращать-весло .
Викинги жили только (!) набегами . Или подчинением (дань и пр.) . Иногда торговлей *скрытой разведкой) .
Оседлые (Бандеры) жили домашним укладом и занимались земледелием и пр. невоенными занятиями . Хотя и могли держать оружие . Но были презираемы викингами как недомужики .
Да , и им не светил Рай . Только с оружием , и только в бою .
Да , действительно гопники , хотя и изобретательные .
Мы не будем говорить сейчас об разведывательных экспедициях (Исландия и пр.) . В основной массе они грабили , брали в рабство , убивали всех не пригодных для рабства, сжигали разграбленные поселения и т.д.
Не вижу повода романизировать это зло для остальных относительно мирных жителей той Европы .
Сравнивать их массовые разграбления и убийства с маниакальными правителями Средневековой Европы - мягко говоря глупо . Совершенно разные в своем предназначении действия .
А кино да , ух снимает их как Романтиков и Освободителей .
Но тут коммерческий интерес от создателей .
Никто бы не смотрел сериалы и фильмы про викингов снятые по реальным их действиям .
Короче чуть позже можете такой же пост про гитлеровцев написать.