Смена рода в русском языке: яркие и не слишком известные примеры

Русский язык – явление изменчивое и живое. И изменение рода слова – не редкость. К примеру, ценители чистоты речи все еще переживают по поводу того, что «кофе» теперь можно употреблять не только в мужском, но и среднем роде.
Но это не единственный пример, когда слова меняют грамматическую категорию.
«Метро будет построен». Так писал в своем дневнике Корней Чуковский. А уж он точно разбирался в русском языке. Но ведь мы привыкли, что «метро» – слово среднего рода. Это сокращенный вариант написания «метрополитен». Соответственно, и усеченное слово по аналогии употребляли в том же роде – мужском. Но, следуя логике, слово, заканчивающееся на букву «о», должно быть среднего рода. Так и случилось: его грамматическая категория была изменена, и «глубокий метро» звучит в наши дни забавно и нелепо.
Задачи – это не только область точных наук. В русском языке они тоже существуют, и довольно интересные. Так, знаменитый лингвист Андрей Анатольевич Зализняк составил следующую задачку: «Одно из слов – дверь, горсть, тень, лошадь, постель, кровать – изменило свой род. И тому есть доказательства в русском языке. Что это за слово?»
Решается она путем образования от каждого слова его уменьшительно-ласкательной формы: постель – постелька, лошадь – лошадка. При этом сохраняется и род. Исключение в этом списке – тень, поскольку тенёк – мужского рода, а не женского. И когда-то к этому же роду относилась и тень.
Выражение «изящная ботинка» встречается не у кого-то, а у самого мастера слова Салтыкова-Щедрина. Как так? Дело в заимствовании: bottine во французском женского рода. Сейчас такое употребление тоже можно встретить, но крайне редко и в основном в шуточной форме.
«Фильм-фильм-фильм». Совершенно очевидно, что это слово мужского рода. Тогда как в прессе в прошлом веке частенько встречался и вариант употребления этого слова в женском роде. Так, к примеру, в 1923 году журнал «Арт‑экран» писал о «новой фильме «Страшная ночь», пользующейся невероятным успехом у зрителей».
Слово заимствовано в английском (film) и некоторое время существовало в такой форме. Но потом букву «а» отбросили за ненадобностью, и слово сменило род.
Зала, встречающаяся очень часто в русской литературе, это какое-то одухотворенное и возвышенное понятие, от которого веет благородством, изысканностью и романтикой. Довольно долго она соперничала с «залом», но в итоге мужской род оказался более предпочтительным и одержал победу.
К слову, существовал и альтернативный вариант, упомянутый в этимологическом словаре русского языка. «Сижу один в зало и хочу записать то, что за неимением… да нет, впрочем, даже по небрежности, не внёс в свой журнальчик» – это у Бунина. Даже в те времена эта форма считалась малоупотребительной и относилась к просторечью.
«Пётр при реке Яузе повелел по собственному плану выстроить первую в России военную госпиталь (в том же году оная и была окончена)» – писал Пушкин в работе «История Петра. Подготовительные тексты». Изначально заимствованное слово использовалось в форме «гошпиталь» или просто «шпиталь» и долгое время относилось к женскому роду.
Имена существительные в русском языке, которые заканчиваются на –оль могут быть как мужского (алкоголь, уголь), так и женского рода (опухоль, фасоль). Можно предположить, что некоторые из них проходили этапы колебания, в результате которых менялся их род в связи с особенностями написания. Как это было со словом «тополь»: «Лишь хмель литовских берегов, немецкой тополью пленённый…» (перевод стихотворения А. Мицкевича).
И снова Салтыков-Щедрин: «…обращаясь к правителю канцелярии, стоящему поодаль с портфелью под мышкой». Здесь предпосылки для колебания создает само написание, как в случае, к примеру, и со словом «тополь», которое напоминает слова женского рода «метель», «модель».
«В гостиной за роялью сидела Татьяна». Это рассказ Чехова «У знакомых». Изначально это слово употреблялось как в женском, так и в мужском роде. Но окончательно закрепить правило помогло окончание –ль. Правда, даже в наши дни некоторые совершают ошибки при определении рода слова «рояль».
А какие слова, сменившие род, встречались вам?
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Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?
А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах – резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.
В железной бане – две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.
Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены –
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.
А слово, изменившее род.. Первое что пришло в голову - «дура». В старых книгах и фильмах о событиях времён Октябрьской революции и Гражданской войны нередко так называют представителей обоих полов
Может Глубокое метро ?