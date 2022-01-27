Смена рода в русском языке: яркие и не слишком известные примеры

Задачи – это не только область точных наук. В русском языке они тоже существуют, и довольно интересные. Так, знаменитый лингвист Андрей Анатольевич Зализняк составил следующую задачку: «Одно из слов – дверь, горсть, тень, лошадь, постель, кровать – изменило свой род. И тому есть доказательства в русском языке. Что это за слово?»

Решается она путем образования от каждого слова его уменьшительно-ласкательной формы: постель – постелька, лошадь – лошадка. При этом сохраняется и род. Исключение в этом списке – тень, поскольку тенёк – мужского рода, а не женского. И когда-то к этому же роду относилась и тень.