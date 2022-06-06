Момент истины: вместо матча Украина-Уэльс зрители увидели репортаж об обстреле Донецка ВСУ

Вчера, 5 июня, трансляция футбольного матча подверглась атаке российских хакеров. Украинцы против своей воли посмотрели репортаж "Известий" об ударах по Донецку. Что примечательно, многим это зрелище не понравилось, а комментатора увиденное и вовсе "порвало на куски".
Украинские зрители поделились видео своих экранов во время показал финала плей-офф за выход на ЧМ-2022. Вместо спортивных трибун и поля - обстрелы Донецка националистами. "Вот должен идти матч Украина — Уэльс, а тут — новости российские, ДНР, <...> всякое, а вот внизу показано, должен быть матч", — сообщает за кадром мужчина.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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С комментатоом спортивного канала Виктором Вацко и вовсе случилась истерика. Он пожелал гореть в пекле российским хакерам и всем причастным к кибератаке.
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Не уверены, что его пожелания когда-нибудь сбудутся, а вот то, что сборная Украины проиграла в матче с Уэльсом - это факт. Команда Роба Пейджа обыграла спортсменов Незалежной благодаря автоголу Андрея Ярмоленко (1:0) и вышла в финальную часть турнира.
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Что там у них происходит?
Тут прямо комбо: и проиграли, и автогол, и кибератака.