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Момент истины: вместо матча Украина-Уэльс зрители увидели репортаж об обстреле Донецка ВСУ

Момент истины: вместо матча Украина-Уэльс зрители увидели репортаж об обстреле Донецка ВСУ

Автор:
06 июня 2022 08:00
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Украина   взлом   видео   кибератака   комментарии   матч   политика   уэльс   футбол   
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Вчера, 5 июня, трансляция футбольного матча подверглась атаке российских хакеров. Украинцы против своей воли посмотрели репортаж "Известий" об ударах по Донецку. Что примечательно, многим это зрелище не понравилось, а комментатора увиденное и вовсе "порвало на куски".

Украинские зрители поделились видео своих экранов во время показал финала плей-офф за выход на ЧМ-2022. Вместо спортивных трибун и поля - обстрелы Донецка националистами. "Вот должен идти матч Украина — Уэльс, а тут — новости российские, ДНР, <...> всякое, а вот внизу показано, должен быть матч", — сообщает за кадром мужчина.





Похожие сюжеты российского ТВ были запущены по всем каналам Olltv

С комментатоом спортивного канала Виктором Вацко и вовсе случилась истерика. Он пожелал гореть в пекле российским хакерам и всем причастным к кибератаке.


Не уверены, что его пожелания когда-нибудь сбудутся, а вот то, что сборная Украины проиграла в матче с Уэльсом - это факт. Команда Роба Пейджа обыграла спортсменов Незалежной благодаря автоголу Андрея Ярмоленко (1:0) и вышла в финальную часть турнира.

Источник:

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Метки: Ynews   Украина   взлом   видео   кибератака   комментарии   матч   политика   уэльс   футбол   
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21  комментарий
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Ну, все равно проиграли. А так хотя бы новости посмотрели. Приемлемо
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5k
rutt 8 минут назад
Лебединое озеро им на сутки по всем каналам.
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11k
El Niño 9 минут назад
И опять наверняка русские виноваты в проигрыше Украины!
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2k
Natali 13 минут назад
Меня поражают украинцы, которые свято верят, что ВСУ мирных не трогают. Так же как и наши, верующие, что наши войска только нацистов бьют. Детский сад. Там каждая сторона убивает и разрушает. И гибнут мирные каждый день из-за обстрелов то наших, то украинских. Зачем из себя святых строить. Что одним, что другим
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2k
perekrestok Полчаса назад
Трансляция это понятно и не ново. А вот кто Ярмоленко перепрограммировал? Вот это молодцы! Получилось что хохлы сами себя наказали.
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31k
Fat Lynx 38 минут назад
У него горит в пекле от того, что ему вставили орки?
Что там у них происходит?
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13k
K7OO 45 минут назад
Ну так, по приколу, чисто ради кратковременной помощи их газовой индустрии. А вообще-то надо им полностью вырубать все телевидение, интернет и другие инструменты хохло-зомбирования, сажать за парту, давать в руки правильные учебники и начинать обратно превращать их в адекватных людей, долго и упорно, с самых азов. Как-то по-другому очеловечить это обезумевшее стадо уже невозможно.
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2k
Константин 52 минуты назад
Ярмоленко уже на миротворце?
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3k
Serhio Konyakoff Час назад
Вацко- это очень знатный уе@ан!!!Представляю,какая у него была истерика!Пукан видимо так разорвало,что придется идти к проктологу.
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28k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
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1k
GROMOZEKA Час назад
Так один пёс просрали позорно.
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1k
Мурчелло Час назад
Слабовато.Надо документальный фильм снять.И запустить его на пару тройку дней.
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70k
Viktor Час назад
Слава российским хакерам!
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417
Александр Потёмкин 2 часа назад
Андрей Ярмоленко - сепар, ватник, и агент Кремля!
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5k
Sanar 2 часа назад
Хохлоте ногомяч не дали посмотреть, на гавно исходят, у вас упырей всё херово, не ужели ещё не дошло?
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41k
Франц Лефорт 2 часа назад
Перефразируя Маэстро, реакцией хохлов удовлетворён!
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1k
Ksenia2 2 часа назад
Я правильно понимаю, что автогол - это когда игрок забивает в свои ворота?
Тут прямо комбо: и проиграли, и автогол, и кибератака.
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25k
Ваня 2 часа назад
да пусть хохлопитеки на все говно изойдут, а отвечать за свои преступления все равно придется...
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10k
Vacony 2 часа назад
вот бы всех, кто реагировал как в первом ролике , про "а тут ДНР и вся х..я" взять и отвезти в донецк, под обстрел градами и оставить на месяц.... и после этого послушать что скажут...
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1k
bosayk 2 часа назад
ну на 34 минуте могли б и трансляцию включить с повтора гола, все таки их парень забил)
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