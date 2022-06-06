Момент истины: вместо матча Украина-Уэльс зрители увидели репортаж об обстреле Донецка ВСУ

Украинские зрители поделились видео своих экранов во время показал финала плей-офф за выход на ЧМ-2022. Вместо спортивных трибун и поля - обстрелы Донецка националистами. "Вот должен идти матч Украина — Уэльс, а тут — новости российские, ДНР, <...> всякое, а вот внизу показано, должен быть матч", — сообщает за кадром мужчина.