Работы художника Александра Васильевича Маскаева

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Александр Васильевич Маскаев родился в 1959 году. Окончил Тюменское художественное училище, факультет станковой живописи. Творческую деятельность начал в г. Нижневартовске, на протяжении многих лет, участвуя в выставке "Художники Сибири" и занимаясь преподавательской работой. Член Союза Профессиональных художников России. Живет и работает в г. Луховицы Московской области. Разработал авторское направление - сказки в живописи для детей и взрослых.
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34.
Здесь ещё чутка, для тех кто не видел или понравилось: Котосказки художника Александра Маскаева
Источник:
АНТИФИШКИ
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