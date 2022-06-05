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Работы художника Александра Васильевича Маскаева

Работы художника Александра Васильевича Маскаева

Автор:
05 июня 2022 22:08
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   художник   
284
34
Александр Васильевич Маскаев родился в 1959 году. Окончил Тюменское художественное училище, факультет станковой живописи. Творческую деятельность начал в г. Нижневартовске, на протяжении многих лет, участвуя в выставке "Художники Сибири" и занимаясь преподавательской работой. Член Союза Профессиональных художников России. Живет и работает в г. Луховицы Московской области. Разработал авторское направление - сказки в живописи для детей и взрослых.
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Источник:

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Метки: живопись   искусство   картины   художник   
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2  комментария
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138
Vladimir Tolkunov 49 минут назад
Очень светлые и теплые рисунки, завтра покажу детям, спасибо!
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Роман Полчаса назад
А где бы увидеть оригиналы, в хорошем разрешении? Хочется наделать обоев для телефона и ПК.
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