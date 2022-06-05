Работы художника Александра Васильевича Маскаева

Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги

Красавицы в живописи

Не отличить от фото: художник рисует реалистичных больших кошек

Жуткая живопись: картины, от которых может стать не по себе

Эти картины выглядят достаточно реалистично и очень сильно напоминают фотографии

Японка создает сложные и удивительно детальные рисунки