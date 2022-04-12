Японка создает сложные и удивительно детальные рисунки

Для создания своих работ художница использует лишь чернильную ручку, а некоторые - раскрашивает. Больше всего Эми Накадзима вдохновляется замысловатым дизайном готической архитектуры - ей нравится изображать строения в этом стиле. Среди ее работ - самые разные здания, в том числе известные и исторические, от знаменитого Белого храма Таиланда до лондонского Биг-Бена.