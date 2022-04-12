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Японка создает сложные и удивительно детальные рисунки

Японка создает сложные и удивительно детальные рисунки (38 фото)

Автор:
12 апреля 2022 21:32
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   картины   креатив   необычно   рисунки   творчество   фото   художник   художники   
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Японка Эми Накадзима (Emi Nakajima) живёт в Таиланде, и создает невероятно детализированные рисунки. В основном девушка изображает архитектурные сооружения и известные здания со всего мира - и в них настолько много деталей, что хочется внимательно рассмотреть каждую!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   картины   креатив   необычно   рисунки   творчество   фото   художник   художники   
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3  комментария
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255
1izbrain 2 часа назад
Такое себе. Вырисовывание узорчиков и мелочей. Про ближний и дальний план не слышала- все едино. Не искусство, а ремесло.
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1k
Трям Час назад
Бесполезная трата времени.
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36k
KiploksAKS Час назад
Не хочу никого расстраивать, но такое пристрастие к рисованию мелких деталей - симптом психической патологии.
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