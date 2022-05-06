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Жуткая живопись: картины, от которых может стать не по себе

Жуткая живопись: картины, от которых может стать не по себе

Автор:
06 мая 2022 23:26
Сообщество : Искусство
Метки: Не по себе   живопись   жуткие картины   искусство   картины   художники   
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Бывает такое, что искусство завораживает и вдохновляет, а бывает и так, что оно пугает до жути. В истории живописи есть полотна, на которые чем дольше смотришь, тем страшнее тебе становится.

Василий Верещагин, "Побеждённые. Панихида" (1878–1879 годы)


Верещагин – известный художник-баталист, сам участвующий в сражениях, в частности в Русско-турецкой войне, и изображавший их на полотнах. На поле битве он потерял родного брата, а также видел, как турецкие военные издевались над телами русских солдат. В картине «Побежденные» мы сначала видим только священника, который служит панихиду, но потом присматриваемся к изувеченным трупам и видим вырытую для них братскую могилу.

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Янис Розенталс, "Смерть" (1897 год)


Это один из наизвестнейших латвийских художников, славу которому принесла картина «Ликующие дети», однако «Смерть» тоже говорит сама за себя. Мать держит на руках ребенка, не понимая, что та уже мертва, и смотрит на пришедшую смерть в недоумении. Женщина в белом же просто выполняет свою работу.

Фрэнсис Бэкон, "Этюд по портрету папы Иннокентия X работы Веласкеса" (1953 год)


Жуткая картина. Оригинальный потрет был написан Диего Веласкесом аж в 1965 году, и тогда художник изобразил папу Иннокентия реалистично – достаточно грубым и некрасивым человеком, хотя по традиции портреты писались идеализированно. Бэкон же нарисовал 50 еще более искаженных версий, одна из которых достаточно фантасмогорична. Многие думают, что на самом деле Бэкон рисовал самого Веласкеса или же собственного отца.

Сергей Андрияка, "Новогодняя ночь" (1984 год)


Андрияка достаточно известный художник России и СССР, и даже вел уроки рисования на «Культуре». Эту же картину он написал под впечатлением от случайно услышанного в трамвае рассказа. Женщина говорила, что у нее умерла дочь, и теперь в каждую новогоднюю ночь она приходит на кладбище и встречает новый год там. На картине изображена женщина, мрачное кладбище и огни праздничной Москвы.

Кен Карри, Gallowgate Lard (Автопортрет) (1995 год)


Название можно перевести как "Галлоугейтское сало", видимо так себя видит художник из Шотландии Кен Карри. Для реалистичности он добавил пчелиного воска в краски, а его вдохновителем выступил Фрэнсис Бэкон, в чьем лейтмотиве творчества прослеживается стремление нагнать жути. Основная эмоция, которую должен испытывать зритель по мнению Карри, это недоумение.

Бонусом ещё несколько примеров, подтверждающих, что живопись может быть талантливой, красивой и одновременно ужасной.


Франсиско Гойя, "Тонущая собака".

Тицина, "Наказание Марсия".

Энди Уорхол, "Электрический стул".

Сальвадор Дали, "Лицо войны".

Гойя, "Сатурн, пожирающий своего сына".

Отто Рапп, "Проигрыш разума перед матрицей".

Фрэнсис Бэкон, "Фигура с мясом".

Сантьяго Карузо, "Марионетка для племянницы".

Источник:

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Метки: Не по себе   живопись   жуткие картины   искусство   картины   художники   
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