Жуткая живопись: картины, от которых может стать не по себе

Василий Верещагин, "Побеждённые. Панихида" (1878–1879 годы)

Верещагин – известный художник-баталист, сам участвующий в сражениях, в частности в Русско-турецкой войне, и изображавший их на полотнах. На поле битве он потерял родного брата, а также видел, как турецкие военные издевались над телами русских солдат. В картине «Побежденные» мы сначала видим только священника, который служит панихиду, но потом присматриваемся к изувеченным трупам и видим вырытую для них братскую могилу.