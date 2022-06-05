Неудачное ограбление по-мексикански

Горячий мексиканский парень решил совершить ограбление местной маршрутки в Сан-Хосе-де-Лос-Леонес. Притворился пассажиром и дождавшись, когда автобус поедет начал действовать быстро и решительно.
Достал пистолет и велел всем пассажирами быстренько сдать ему телефоны и прочие ценные вещи.
Но пассажиры не растерялись и когда налётчик отвлёкся на секунду, забрали его пистолет и на кулаках объяснили, что такое хорошо, а что такое плохо.
Неудачного грабителя сдали полиции, против него возбуждено уголовное дело.
Сначала ты весь такой крутой, а потом тебя лупят всей маршруткой...
Источник:
АНТИФИШКИ
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