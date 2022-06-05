Неудачное ограбление по-мексикански

Достал пистолет и велел всем пассажирами быстренько сдать ему телефоны и прочие ценные вещи.

Но пассажиры не растерялись и когда налётчик отвлёкся на секунду, забрали его пистолет и на кулаках объяснили, что такое хорошо, а что такое плохо.