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Неудачное ограбление по-мексикански

Неудачное ограбление по-мексикански

Автор:
05 июня 2022 15:20
Сообщество : Криминал
Метки: автобус   видео   марштуки   мексика   ограбление   пассажиры   
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Горячий мексиканский парень решил совершить ограбление местной маршрутки в Сан-Хосе-де-Лос-Леонес. Притворился пассажиром и дождавшись, когда автобус поедет начал действовать быстро и решительно.

Достал пистолет и велел всем пассажирами быстренько сдать ему телефоны и прочие ценные вещи.

Но пассажиры не растерялись и когда налётчик отвлёкся на секунду, забрали его пистолет и на кулаках объяснили, что такое хорошо, а что такое плохо.



Неудачного грабителя сдали полиции, против него возбуждено уголовное дело.

Сначала ты весь такой крутой, а потом тебя лупят всей маршруткой...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: автобус   видео   марштуки   мексика   ограбление   пассажиры   
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12  комментариев
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19
данила беринский Час назад
епт, кто то не поленился выйти, еще и дверью ему по ногам настучать))
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795
Евгений 7 минут назад
А могли бы и расчленить)))
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6k
Али Ди 20 минут назад
Он за проезд собирал это контролер, у них оплата телефонами.)
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1k
Vadim Balabanov Полчаса назад
Они к этому готовы. Каждый из них прокручивал в голове: А если я достану пистолет... Но до конца прокрутив отказывались. А этот парень или до конца не прокрутил или просто рисковый дурак...
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2k
Daimos Полчаса назад
В России его отлупили бы еще до передачи телефонов и кошельков. А возможно еще до того, как он достал оружие.
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1k
Tony Полчаса назад
не расчленили - не Мексика...
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20k
Егор 46 минут назад
Веселая маршрутка
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1k
Трям 51 минуту назад
Я только не понял, а зачем чувак с рюкзаком так долго писдил дверь? ))))
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15k
Александр Н. Час назад
Оказывается всей маршруткой можно не только рыдать.
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25k
Ваня Час назад
вот что значит не заплатить в маршрутке...
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19
данила беринский Час назад
повезло ему, что маршрутка не междугородняя))
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