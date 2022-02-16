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В Мексике огромный кит подплыл прямо к туристам

В Мексике огромный кит подплыл прямо к туристам (7 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 21:25
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кит   киты   мексика   океан   туристы   фото   
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Турист в Мексике заснял невероятный момент - к лодке в заливе Магдалена подплыл гигантский кит. Хотя такой гигант вполне мог перевернуть лодку одним взмахом хвоста, кит спокойно пообщался с туристами, а на прощанье - брызнул в них водой из дыхательного отверстия.

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Метки: видео   животные   кит   киты   мексика   океан   туристы   фото   
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4  комментария
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49k
zloykoyot 37 минут назад
Главное чтобы этот общительный кит как-нибудь так же наивно не подплыл к японским китобоям. Это может весьма прискорбно для него закончиться.
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479
Шурман 5 минут назад
В эти выходные рыбачил с пирса в северном море , примерно в 50 метрах ходили 2 котика и штуки 4 дельфина , да красиво , да завораживает , думаете я поймал что то с 6 утра до 4х дня ?:) морская примета если они появились то рыбы нет ! это факт
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69k
parallax 23 минуты назад
Хорошо, что животные не помнят зла. Люди веками охотились на китов и даже многие виды почти истребили. Но они не отвечают нам злом.
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479
Шурман parallax 3 минуты назад
Мы вот с рыбаками начали обсуждать откуда в пересечении Атлантики и Северного появились к примеру бычки и корюшка и тд . Последний прикол был это в выходные , это был налим :))))))))))))) откуда они здесь ?:) они в других водах должны быть , или морские стрелы в береговой линии ?
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