В Мексике огромный кит подплыл прямо к туристам

"Мы провели два дня в этом заливе, исследуя песчаные дюны и скалистые мысы, а также наблюдая за китами. Я понятия не имел, что вообще буду так близко к киту, не говоря уже о прикосновениях или поцелуях. Он мягкий и "резиновый" на ощупь. Конечно, кит мог бы запросто перевернуть лодку, но оказался любопытным и добрым," - говорит Бэнки.