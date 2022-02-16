В Мексике огромный кит подплыл прямо к туристам

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Турист в Мексике заснял невероятный момент - к лодке в заливе Магдалена подплыл гигантский кит. Хотя такой гигант вполне мог перевернуть лодку одним взмахом хвоста, кит спокойно пообщался с туристами, а на прощанье - брызнул в них водой из дыхательного отверстия.
36-летний Алекс Бэнки заснял кита, который подплыл прямо к лодке с туристами в заливе Магдалена у берегов Мексики. Любопытный 45-тонный кит несколько раз выплывал рядом с лодкой, как будто приветствуя туристов. Те трогали его, целовали и фотографировались.
На прощанье кит брызнул на туристов водой из своего дыхательного отверстия на спине. Туристы предположили, что длина кита - около 13-15 метров. "Это был удивительный опыт! Я пережил много эмоций в эти невероятные моменты с китом. Я видел китов раньше, но издалека, в Индии - но никогда не видел кита так близко," - рассказывает Алекс Бэнки.
"Мы провели два дня в этом заливе, исследуя песчаные дюны и скалистые мысы, а также наблюдая за китами. Я понятия не имел, что вообще буду так близко к киту, не говоря уже о прикосновениях или поцелуях. Он мягкий и "резиновый" на ощупь. Конечно, кит мог бы запросто перевернуть лодку, но оказался любопытным и добрым," - говорит Бэнки.
Встреча с китом
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