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"Хоть бы ты заткнулся": из-за высказываний Илона Маска акции Tesla обвалились за год на 33%

"Хоть бы ты заткнулся": из-за высказываний Илона Маска акции Tesla обвалились за год на 33%

Автор:
05 июня 2022 09:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Tesla   Илон Маск   США   акции   бизнес   биржа   заткнись   инвесторы   
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Состояние самого богатого в мире человека только за сутки рухнуло на $17 млрд. И всё из-за утечки информации о сокращениях в компании Tesla. За год падение составило более 30%. Инвесторы мечтают, чтобы Маск уже наконец «заткнулся»... Свобода слова - они для кого надо свобода слова.

Утечка произошла благодаря Reuters, который опубликовал письмо миллиардера, адресованное топ-менеджменту автоконцерна. Об этом пишет Readovka.

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В письме Маск заявил об «очень плохом предчувствии» относительно американской экономики и планах уволить более 10% сотрудников, что составляет примерно 10 тысяч человек по данным из документа, который Tesla подавала в комиссию по ценным бумагам и биржам в 2021 году. Уточняется, что сокращение не затронет тех, кто собирает электромобили, аккумуляторы и установщиков солнечных батарей.

Сразу после публикации акции Tesla рухнули на 9%. А в годовом выражении бумаги компании подешевели на 33%. Сейчас капитал Маска оценивается в $216,8 млрд.

«Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы, так это о том, чтобы Маск заткнулся», — отметил главный рыночный стратег Miller Tabak Мэтт Малей, подчеркнув, что по его личным наблюдениям, когда Маск молчит, акции растут.

До информации о грядущих сокращениях, падению акций Tesla способствовали откровения Маска о том, что он будет увольнять сотрудников Tesla за то, что они провели в офисе меньше 40 часов в неделю. Падение также состоялось и после объявления о намерении приобрести Twitter.

Все эти высказывания Маска сильно подпортили настроение игрокам рынка.

Расстроился ли по этому поводу сам Илон Маск неизвестно, но, похоже, что нет.

Как сообщала Readovka, Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала расследование нарушений Маска, допущенных при покупке акций Twitter.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Tesla   Илон Маск   США   акции   бизнес   биржа   заткнись   инвесторы   
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3  комментария
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2k
Copycat 2 часа назад
А он же недавно крамолу ужасную сказал - что типа разочаровался в партии демократов
так что теперь его и его компании будут пытаться гасить по полной

уже оказалось что он какой то массажистке предлагал когда то непристойности в обмен на кучу денег, но та не согласилась и сейчас её подруга решил об этом рассказать - конечно эта "подруга" попросила что бы все было анонимно, как же ещё)
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Александр 17 минут назад
Какие-то тупые инвесторы. Сейчас весь рынок США рухнул на 30-40% и продолжает падать. Причём тут Маск вообще?
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KlyaksaZ

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