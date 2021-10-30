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Инвесторы перепутали акции Facebook и обогатили канадских производителей наноматериалов

Инвесторы перепутали акции Facebook и обогатили канадских производителей наноматериалов (3 фото)

Автор:
30 октября 2021 15:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Meta Materials   facebook   акции   инвесторы   ошибка   ребрейдинг   
1507
3
После того как Марк Цукерберг решил внести свежую струю в Facebook и объявил о переименовании оного в Meta, инвесторы оживились.

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Метки: Meta Materials   facebook   акции   инвесторы   ошибка   ребрейдинг   
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9  комментариев
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3k
Outcast 2 часа назад
Ещё один показатель бредовости оценки предприятий и состояний по стоимости акций.
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168
Алексей Маз 22 минуты назад
Бедный Цукер! Хотел таки отмыть Пейсбук, а попал на деньги. Печалька.
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126
Nаnе First NameLаst Полчаса назад
А что с этой монетой? Цыганка клялась, что монета настоящая.
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942
Алексей Попов 2 часа назад
Это "выгодные вложения" - рекламируемых банками акций по управлению "инхфестициями:-)", жертвы эге покупают "не глядя", прям со смартфона "богатеют... :-) А канадцам бог показал что и производителям иногда везет :-)))
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33k
Опаньки 2 часа назад
Тесла перевалила за штуку баксов - вот это чудо расчудесное
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