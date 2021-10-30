Инвесторы перепутали акции Facebook и обогатили канадских производителей наноматериалов

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После того как Марк Цукерберг решил внести свежую струю в Facebook и объявил о переименовании оного в Meta, инвесторы оживились.
Проанализировав последние события, предприимчивые вкладчики решили, что акции IT-гиганта обязательно начнут расти и кинулись скупать ценные бумаги содержавшие слово Meta, в своем названии.
Каково же было их разочарование, когда они поняли, что приобрели акции канадской фирмы Meta Materials, которые, кстати, за счет этого выросли в цене на 25%. Вполне возможно, что инвесторы, не разобравшись, прельстились дешевизной ценных бумаг.
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Я не про хайп, а именно про экономическую составляющую.