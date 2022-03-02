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Кто отказался от покупателей из России: полный список компаний

Кто отказался от покупателей из России: полный список компаний (7 фото)

Автор:
02 марта 2022 17:09
Сообщество : Жить в России
Метки: США   бизнес   европа   компания   санкции   
76958
7

Сейчас мы в самом эпицентре урагана. Чуть не каждую минуту представители западного бизнеса объявляют, что уходят с нашего рынка.

Бизнес заявил, что готов терпеть убытки от ухода с нашего рынка. Ну, посмотрим, смогут ли они терять такие прибыли год, два… Предприниматели всегда считают деньги и отказ от работы с нами с такой же силой ударит и по ним. Через месяц они это осознают. А пока поговорим о тех, кто «слился» с нашего рынка.

Техника:

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Apple, Dell и Ericcson остановили поставки своей продукции. Apple даже временно закрыла свои магазины в России. Но говорят, что именно на время и скоро откроют.

Интернет-магазины:

Nike уже не торгует товарами через сайт и приложение, iHERB не лоставляет свои БАДы. Остановили торговлю с нами магазины одежды: Asos, Mr Porter, YOOX, Net-A-Porter, Matches Fashion.

Кино:

Disney, Sony, Paramount, Universal и Warner Bros запретили выход своих новинок в российский прокат. Онлайн кинотеатр Megogo отныне недоступен. Netflix приостановила работу над российскими сериалами.

Криптобиржи:

BTC-Alpha, BTC-Alpha, Kuna, CEX IO - заблокировали аккаунты россиян или запретили совершать сделки.

Доставка:

DHL приостановила поставку посылок в Россию.

Автомобили:

А вот полный список «отказников». Посмотрим, надолго ли их хватит:

Apple Pay - полный блок
Apple - полный выход с рынка
Adidas - отказ от работы со сборной по футболу
Audi - выходят с рынка
AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт
Amazon - полный блок всего ритейла
Adobe - полный блок
British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций
BBC - отзыв лицензий на вещание
BMW - закрывает заводы, блокирует поставки
Bolt - выход с рынка
Boeing - выход с рынка
Chevrolet - выходят с рынка
Cannes Festival - блок рф делегации
Cadillac - выходят с рынка
Carlsberg - ограничение экспорта
Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров
Cinema 4D - не работает приложение
Coca Cola - выход с рынка
Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино
Disney - отмена всех фильмов
Dell - выход с рынка
Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней
DHL - выход с рынка
Eurovision - дисквалификация
Ericsson - выход с рынка
Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ
Etsy - блок всех балансов на ру счетах
Facebook - бан аккаунтов РФ СМИ
FedEx - полный запрет поставок
Formula 1 - отмена турнира в Сочи
Ford - закрывает все магазины
FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ
Google Pay - частичный блок
Google Maps - блок инфо для РФ
General Motors - останавливает экспорт
HP - запрет ввоза
Harley Davidson - прекращение поставок
Instagram - блокировка пропаганды
Intel - запрет поставки микрочипов
Jaguar - выходят с рынка
Jooble - удалили сервис и сделали заявление
KUNA - выход с рынка
Lenovo - выход с рынка
LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны
MOK - отмена всех соревнований
Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков
Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS
Mercedes - выход из страны
Megogo - удаление всех русских фильмов
Metro - увольнение 10к сотрудников
Mitsubishi - увольнение работников 141 сервисного центра
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер
Mobile World Congress - отказ аккредетации для делегации из РФ
NFT - блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине
NHL - полный блок для игроков из РФ
Netflix - блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов
Nike - закрывают все магазины
Nintendo - запрет на покупки в рублях
Nestle - закрывает все 6 фабрик в РФ
OnlyFans - закрытие в стране
Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод
Paramount - блок кинопроката
Parimatch - отозвали франшизу
Play Station - невозможно совершить оплату
Pornhub - запрет на доступ к контенту
Porsche - выход из рф
Renault - выход с рынка
Samsung pay - блокировка сервиса
Snapchat - аут из аппки в РФ и Беларуси
Scania - выход из РФ
SpaceX - поставка Starlink Украине
Shell - разрыв контракта с Газпромом
Spotify - невозможность оплаты подписки
Sony - блок кинопроката
Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ
TikTok - массовый бан агрессивных долбоебов и так называемых сми
Toyota - увольнение 2 600 сотрудников
UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром
UPS - полный запрет поставок
Universal pictures - блок кинопроката
Visa -блокировка банкам под сакнциями
Volvo - выходят из РФ
Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже
YouTube - блокировка сотен РФ каналов и их монетизации
Warner Bros - отмена всего кинопроката
Webmoney - запрет транзакций
Wolkswagen - выходят из страны
Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО

Наверняка, список будет обновляться. Такие вот дела.

Источник:

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Метки: США   бизнес   европа   компания   санкции   

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850
Иннoгeнтий День назад
Какое поле для бизнеса , война открывает столько возможностей !!!
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38k
Бабай Час назад
"Pornhub - запрет на доступ к контенту" Как жить-то теперь?
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2k
Руслан 2 часа назад
Ни один капиталист-торгаш не откажется от прибыли в 300% !!!! Это показуха я уверен. Скоро вернутся, вряд ли им охото терять кучу денег.
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67
shabokaterina 5 часов назад
Скоро на все экранах страны>

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая русь
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
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4k
Михаил 5 часов назад
ща всякие блоХеры типа Вилса кома и ему подобных на завод пойдут работать :) пусть знают как на агрызок зарабатывать...
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4k
Михаил 5 часов назад
через пару месяцев вернуться больше половины... РФ настолько большой рынок что им невыгодно а как говорил вумный человек "нет того преступления на которое не пошел бы капитализм ради 300% прибыли" ну не будет они продавать официально будут не официально через Китай Индию и другие страны АТР, тот же Казахстан...
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7k
Прохожий3 5 часов назад
Большинство торговых компаний - чистый бизнес, никакой политики. Как продавать полностью импортный товар в сегодняшних условиях за рубли? По какой цене? Как вытаскивать прибыль в валюте за границу? Перевозки и доставка? Страхование? Вот пока не станет понятно как решать все эти вопросы, большой бизнес навряд ли начнет работать по старому. Зато многие вспомнят как работать с серым импортом, челночить и т.д. Выход всегда найдется. Нам не страшно, мы 90-е не забыли))
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146
joiner-ru 5 часов назад
Заглянул на сайт Etsy ради интереса.
Раздел подарки для женщин. Я без этого просто не выживу.
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54k
DonNerka (модер) 6 часов назад
Вообще, конечно, идиоты - сами себе в ногу выстрели, лишив сами себя такого гигантского рынка! "Е#анутые е#анашки" (с)
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7k
Виталий 6 часов назад
блин, ну как теперь без PornHub то?! жесть
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0
Igor 6 часов назад
Весь пендосный список (голубятня) и ещё бы несколько туда внёс, Вон из России!
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14k
_delphin_ 6 часов назад
Туды их, в качель... (с) Больше никаких моральных терзаний по поводу авторских прав...
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887
Leonid 7 часов назад
Эх, завтра IKEA закроется...
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23k
Bayker 9 часов назад
Coca Cola - выход с рынка.
Ух-ты, надо в ответку им запретить в течении 10 лет возвращаться.
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17k
Александр 9 часов назад
MEGOGO - это украинская платформа. Начали тупить каналы, и их техподдержка отвечала матом. Немного позже техподдержка замолкла (видимо приход от наркоты накрыл).
Опасность там в другом - там около 3,5 млн абонентов было из РФ (более 2/3 от общего кол-ва абонентов). Теперь всем нужно выпустить новые банковские карты, чтобы не были сворованы деньги с них.
Ну что. Сдох сервис, и сдох. Похер.
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31k
FAITER 10 часов назад
это минусы... не будут рекламой этих фирм за.си.рать эфир это плюс....
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−1
duysekov 11 часов назад
intel и amd откаызваются от поставки микрочипов в РФ
РФ: мы выпускаем свой собственный процессор на основе Сюбор
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7k
maxim1357 11 часов назад
Дебилы, бля!
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54k
DonNerka (модер) 11 часов назад
Буду краток:
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677
Андрей 12 часов назад
Хорошо быть среднестатистическим провинциалом. Я даже не могу посочувствовать в потере Asos, Mr Porter, YOOX, Net-A-Porter, Matches Fashion. В первый раз услышал
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402
Kruma 12 часов назад
ну как говорится велкам ту каменный век.
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1
Нина Беляева Kruma 6 часов назад
Наоборот, здравствуй, Развитие!
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