Кто отказался от покупателей из России: полный список компаний

Сейчас мы в самом эпицентре урагана. Чуть не каждую минуту представители западного бизнеса объявляют, что уходят с нашего рынка.
Бизнес заявил, что готов терпеть убытки от ухода с нашего рынка. Ну, посмотрим, смогут ли они терять такие прибыли год, два… Предприниматели всегда считают деньги и отказ от работы с нами с такой же силой ударит и по ним. Через месяц они это осознают. А пока поговорим о тех, кто «слился» с нашего рынка.
Техника:
Apple, Dell и Ericcson остановили поставки своей продукции. Apple даже временно закрыла свои магазины в России. Но говорят, что именно на время и скоро откроют.
Интернет-магазины:
Nike уже не торгует товарами через сайт и приложение, iHERB не лоставляет свои БАДы. Остановили торговлю с нами магазины одежды: Asos, Mr Porter, YOOX, Net-A-Porter, Matches Fashion.
Кино:
Disney, Sony, Paramount, Universal и Warner Bros запретили выход своих новинок в российский прокат. Онлайн кинотеатр Megogo отныне недоступен. Netflix приостановила работу над российскими сериалами.
Криптобиржи:
BTC-Alpha, BTC-Alpha, Kuna, CEX IO - заблокировали аккаунты россиян или запретили совершать сделки.
Доставка:
DHL приостановила поставку посылок в Россию.
Автомобили:
А вот полный список «отказников». Посмотрим, надолго ли их хватит:
Apple - полный выход с рынка
Adidas - отказ от работы со сборной по футболу
Audi - выходят с рынка
AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт
Amazon - полный блок всего ритейла
Adobe - полный блок
British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций
BBC - отзыв лицензий на вещание
BMW - закрывает заводы, блокирует поставки
Bolt - выход с рынка
Boeing - выход с рынка
Chevrolet - выходят с рынка
Cannes Festival - блок рф делегации
Cadillac - выходят с рынка
Carlsberg - ограничение экспорта
Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров
Cinema 4D - не работает приложение
Coca Cola - выход с рынка
Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино
Disney - отмена всех фильмов
Dell - выход с рынка
Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней
DHL - выход с рынка
Eurovision - дисквалификация
Ericsson - выход с рынка
Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ
Etsy - блок всех балансов на ру счетах
Facebook - бан аккаунтов РФ СМИ
FedEx - полный запрет поставок
Formula 1 - отмена турнира в Сочи
Ford - закрывает все магазины
FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ
Google Pay - частичный блок
Google Maps - блок инфо для РФ
General Motors - останавливает экспорт
HP - запрет ввоза
Harley Davidson - прекращение поставок
Instagram - блокировка пропаганды
Intel - запрет поставки микрочипов
Jaguar - выходят с рынка
Jooble - удалили сервис и сделали заявление
KUNA - выход с рынка
Lenovo - выход с рынка
LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны
MOK - отмена всех соревнований
Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков
Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS
Mercedes - выход из страны
Megogo - удаление всех русских фильмов
Metro - увольнение 10к сотрудников
Mitsubishi - увольнение работников 141 сервисного центра
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер
Mobile World Congress - отказ аккредетации для делегации из РФ
NFT - блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине
NHL - полный блок для игроков из РФ
Netflix - блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов
Nike - закрывают все магазины
Nintendo - запрет на покупки в рублях
Nestle - закрывает все 6 фабрик в РФ
OnlyFans - закрытие в стране
Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод
Paramount - блок кинопроката
Parimatch - отозвали франшизу
Play Station - невозможно совершить оплату
Pornhub - запрет на доступ к контенту
Porsche - выход из рф
Renault - выход с рынка
Samsung pay - блокировка сервиса
Snapchat - аут из аппки в РФ и Беларуси
Scania - выход из РФ
SpaceX - поставка Starlink Украине
Shell - разрыв контракта с Газпромом
Spotify - невозможность оплаты подписки
Sony - блок кинопроката
Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ
TikTok - массовый бан агрессивных долбоебов и так называемых сми
Toyota - увольнение 2 600 сотрудников
UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром
UPS - полный запрет поставок
Universal pictures - блок кинопроката
Visa -блокировка банкам под сакнциями
Volvo - выходят из РФ
Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже
YouTube - блокировка сотен РФ каналов и их монетизации
Warner Bros - отмена всего кинопроката
Webmoney - запрет транзакций
Wolkswagen - выходят из страны
Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО
Наверняка, список будет обновляться. Такие вот дела.
Источник:
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Раздел подарки для женщин. Я без этого просто не выживу.
Ух-ты, надо в ответку им запретить в течении 10 лет возвращаться.
Опасность там в другом - там около 3,5 млн абонентов было из РФ (более 2/3 от общего кол-ва абонентов). Теперь всем нужно выпустить новые банковские карты, чтобы не были сворованы деньги с них.
Ну что. Сдох сервис, и сдох. Похер.
РФ: мы выпускаем свой собственный процессор на основе Сюбор