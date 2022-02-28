30 архитекторов и дизайнеров, которые не до конца продумали свои проекты

Даже в таких, казалось бы, точных областях, как архитектура и инженерия, иногда случаются просчеты. В результате мы получаем вот таких уродцев, на которых одновременно страшно и очень смешно смотреть. И один аккаунт в Twitter тщательно коллекционирует такие случаи, чтобы весь мир мог порадоваться этим чудесам инженерной мысли.