FISHKINET
X Прямая трансляция из Украины: актуальные события в режиме реального времени
Сообщество Юмор 14115 постов • 2828 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
30 архитекторов и дизайнеров, которые не до конца продумали свои проекты

30 архитекторов и дизайнеров, которые не до конца продумали свои проекты (31 фото)

Автор:
28 февраля 2022 20:22
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   архитектура   горе-строители   дизайн   плохой дизайн   фейлы   
968
31

Даже в таких, казалось бы, точных областях, как архитектура и инженерия, иногда случаются просчеты. В результате мы получаем вот таких уродцев, на которых одновременно страшно и очень смешно смотреть. И один аккаунт в Twitter тщательно коллекционирует такие случаи, чтобы весь мир мог порадоваться этим чудесам инженерной мысли.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   архитектура   горе-строители   дизайн   плохой дизайн   фейлы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Александр 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
Copycat Полчаса назад
Про кучу асфальта верно подмечено - все таки там где человек живет должна быть какая то зеленая зона, нас всегда учили что про проектировке должны быть зеленая зона вокруг домов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"У тебя там кто-то есть, да?" "У тебя там кто-то есть, да?" 26 примеров человеческой глупости на грани гениальности 26 примеров человеческой глупости на грани гениальности 35 ужасных и абсурдных дизайнерских решений 35 ужасных и абсурдных дизайнерских решений 40 примеров ужасного ремонта и дизайна, которые научат вас ценить свой дом 40 примеров ужасного ремонта и дизайна, которые научат вас ценить свой дом 21 пример ужасного ремонта и дизайна 21 пример ужасного ремонта и дизайна 16 странных решений в архитектуре и дизайне, которые обернулись провалом 16 странных решений в архитектуре и дизайне, которые обернулись провалом
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35878



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
1
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Как узнать, что пациент психиатрической клиники симулирует: эксперимент Розенхана
1
71
Как узнать, что пациент психиатрической клиники симулирует: эксперимент Розенхана
Набирающие популярность в сообществах
Кризис и отсутствие семьи: в чем главная проблема 30-летних холостяков?
0
26
Кризис и отсутствие семьи: в чем главная проблема 30-летних холостяков?
Гифки дня
0
0
Гифки дня
"У тебя там кто-то есть, да?"
"У тебя там кто-то есть, да?"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#интересно#Украина#дтп#интересное#подборка#кино#фотографии#комментарии
#фото#животные#люди#аварии#автомир#картинки#Россия#Приколы#Реакция#настроение
#прикол#история#ватермарк#автомобили#война#авто аварии#дети#СССР#Жизнь#наука

На что жалуетесь?

Вернуться