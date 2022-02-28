30 архитекторов и дизайнеров, которые не до конца продумали свои проекты

Автор:
28 февраля 2022 20:22
Даже в таких, казалось бы, точных областях, как архитектура и инженерия, иногда случаются просчеты. В результате мы получаем вот таких уродцев, на которых одновременно страшно и очень смешно смотреть. И один аккаунт в Twitter тщательно коллекционирует такие случаи, чтобы весь мир мог порадоваться этим чудесам инженерной мысли.
1. Это одновременно ужасает и впечатляет
2. Нет, с вашими мониторами все нормально
3. Когда бюджета хватило только на одну колонну
5. Когда решил построить дом по рисунку своего ребенка
7. Когда хочешь отгрохать дворец, но бюджет ограничен
8. А внизу ров с крокодилами, но это не точно
11. Индиана Джонс и Тележка судьбы
12. Если прислушаться, можно услышать далекое эхо слов архитектора: "Да пошло оно все"
13. Нет, вот он, истинный кошмар перфекциониста
14. Человек против природы
15. Как выжать из набережной всю красоту, надежды и мечты
16. Прямая дорога в больницу
17. Разметка для муравьев, не иначе
18. Даже не знаешь, что хуже: выравнивание окон или перспектива жить на среднем этаже
19. А возможно вывихнуть лодыжку просто при взгляде на фото?
20. Там, куда мы отправляемся, окна не нужны!
21. Ощущение, что этой двери стыдно
23. Больше, больше асфальта!
24. Здесь практикуют левитацию
26. Для тех, кто только вышел из тюрьмы и еще не перестроился
28. Безопасность превыше всего
29. Один раз отмерь, семь раз... Стоп.
30. И эти люди отправили человека на Луну
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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