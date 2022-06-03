Концепт-кар The Huntress с вращающимися колесами, которые подстраиваются под неровную поверхность

Если вы когда-нибудь ездили по бездорожью, то наверняка помните ощущение безумной тряски. Но, если судить по этому футуристическому концепт-кару, эти дни вскоре останутся позади: The Huntress («Охотница») оснащен колесами, которые автономно вращаются, чтобы справляться с неровностями местности.
The Huntress — это электрический концепт-кар для бездорожья, разработанный китайским дизайнером Коннери Сюй. Двухместный автомобиль оснащен независимой системой подвески, которая позволяет каждому колесу двигаться автономно в зависимости от различных условий. Половина кузова автомобиля также способна поворачиваться, подстраиваясь под различные условия, такие как неровная местность и ухабистые дороги.
Согласно эскизам Сюя, передняя часть автомобиля также оснащена необычным набором фар, которые могут вращаться горизонтально. Когда фары вращаются, они раскрывают еще один набор фар, обеспечивая водителям лучшую видимость в темноте или тумане.
Между тем, электродвигатель расположен в задней части автомобиля, а запасные шины — между двумя задними колесами. К сожалению, автомобиль в настоящее время остается концептом, и пока неясно, когда его удастся воплотить в реальность. Тем не менее, он предлагает интересное взгляд на то, как может выглядеть будущее бездорожья.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Да-а-а... И на старуху бывает проруха", - грустно сказал ёжик, слазя с половой щётки.
сначала наверное самолетик рисовала, но увлеклась