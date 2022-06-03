Концепт-кар The Huntress с вращающимися колесами, которые подстраиваются под неровную поверхность

Между тем, электродвигатель расположен в задней части автомобиля, а запасные шины — между двумя задними колесами. К сожалению, автомобиль в настоящее время остается концептом, и пока неясно, когда его удастся воплотить в реальность. Тем не менее, он предлагает интересное взгляд на то, как может выглядеть будущее бездорожья.