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Концепт-кар The Huntress с вращающимися колесами, которые подстраиваются под неровную поверхность

Концепт-кар The Huntress с вращающимися колесами, которые подстраиваются под неровную поверхность

Автор:
03 июня 2022 19:01
Сообщество : Автомир
Метки: автомобили   бездорожье   интересное   концепт-кар   футуризм   электрокар   
1406
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Если вы когда-нибудь ездили по бездорожью, то наверняка помните ощущение безумной тряски. Но, если судить по этому футуристическому концепт-кару, эти дни вскоре останутся позади: The Huntress («Охотница») оснащен колесами, которые автономно вращаются, чтобы справляться с неровностями местности.

The Huntress — это электрический концепт-кар для бездорожья, разработанный китайским дизайнером Коннери Сюй. Двухместный автомобиль оснащен независимой системой подвески, которая позволяет каждому колесу двигаться автономно в зависимости от различных условий. Половина кузова автомобиля также способна поворачиваться, подстраиваясь под различные условия, такие как неровная местность и ухабистые дороги.

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Согласно эскизам Сюя, передняя часть автомобиля также оснащена необычным набором фар, которые могут вращаться горизонтально. Когда фары вращаются, они раскрывают еще один набор фар, обеспечивая водителям лучшую видимость в темноте или тумане.

Между тем, электродвигатель расположен в задней части автомобиля, а запасные шины — между двумя задними колесами. К сожалению, автомобиль в настоящее время остается концептом, и пока неясно, когда его удастся воплотить в реальность. Тем не менее, он предлагает интересное взгляд на то, как может выглядеть будущее бездорожья.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: автомобили   бездорожье   интересное   концепт-кар   футуризм   электрокар   
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20  комментариев
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4k
4ijik 16 часов назад
Афигееееть, калесы вращаются??? Это прорыв братцы!
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10k
сеньор Леонсио 15 минут назад
Имхо, китайцы вот этот концепт Охотницы охотящейся на клиентов переосмыслили.
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3k
Jamatron Час назад
"это электрический концепт-кар для бездорожья, разработанный китайским дизайнером"- спасибо поржал...
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6k
citrus1 2 часа назад
это авто из той же задницы как и кибертрек маска
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436
333 8 часов назад
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10k
Бендер Родригес 12 часов назад
"huntress - охотница"
чо, "инженерка" Изобрела раздатку?
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715
Тварь 13 часов назад
Пусть не благодарят.
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33k
turyst 13 часов назад
Чё-то ржу....
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4k
A 14 часов назад
Девушка в комплектацию входит?
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23k
Тигран Саркисян 14 часов назад
21 век сука , а рендерить научились из мезазоя (
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4k
Elmaestro 14 часов назад
а фары светящие?!
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2k
poбт 15 часов назад
этот уе*банский недорендер даже на курсовую по 3д графике не тянет, эта х*ерня вообще никуда не поедет судя по колесным аркам, какой там рельеф... а функция подсветки шин фарами вообще топчик

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