"Новое, этически сознательное поколение ожидает, что автомобиль будет делать гораздо больше, чем просто перевозить вас из одного места в другое; им нужно устройство, которое удовлетворяет и расширяет их функциональные потребности и соответствует их ценностям, - добавил он. - До сих пор функциональность автомобиля была узко определена как роскошь, потребляющая топливо и пространство, которую никто из нас не может себе позволить. Мы задумали Airo, чтобы переосмыслить баланс между стилем жизни, автомобилем и окружающей средой".