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Британская студия Heatherwick Studio представила электрокар IM Airo c технологией очистки воздуха НЕРА, разработанный для китайского автопроизводителя IM Motors. Автомобиль оснащен системой фильтров, очищающей воздух вокруг него во время движения. Он не только не загрязняет атмосферу, но и поглощает выхлопные газы других машин!
Система очистки воздуха, расположенная в ходовой части IM Airo, использует новейшую технологию - НЕРА-фильтры. Это механические воздушные фильтры для улавливания твердых частиц размером до 0,3 микрона.
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Еще одна его особенность - мобильный интерьер, который благодаря вращающимся откидным креслам можно превращать как в комнату для переговоров, так и в спальню.
Стеклянную прозрачную крышу и раздвижные прозрачные двери машины можно автоматически затемнять для создания приватности.
Салон при желании может стать даже игровой комнатой - с большим выдвижным экраном и креслами!
Вместе с самим автомобилем Heatherwick Studio представила и зарядные станции, которые также очищают воздух, а кроме этого могут служить для зарядки электромобилей.
"Airo - это машина, предназначенная для того, чтобы перенести нас в более чистое и лучшее будущее", - говорится в пресс-релизе Heatherwick Studio.
Стюарт Вуд, партнер и руководитель компании Heatherwick Studio, сказал, что транспорт и мобильность переживают технологическую и социальную революцию.
"Новое, этически сознательное поколение ожидает, что автомобиль будет делать гораздо больше, чем просто перевозить вас из одного места в другое; им нужно устройство, которое удовлетворяет и расширяет их функциональные потребности и соответствует их ценностям, - добавил он. - До сих пор функциональность автомобиля была узко определена как роскошь, потребляющая топливо и пространство, которую никто из нас не может себе позволить. Мы задумали Airo, чтобы переосмыслить баланс между стилем жизни, автомобилем и окружающей средой".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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