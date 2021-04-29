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На Шанхайском автосалоне показали электрокар, который очищает воздух вокруг себя

На Шанхайском автосалоне показали электрокар, который очищает воздух вокруг себя (10 фото)

Автор:
29 апреля 2021 10:47
Сообщество : Автомир
Метки: автоновинка   беспилотные автомобили   концепт-кар   концепт-кар. новинка   новости авто   эко-транспорт   электрокар   
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Британская студия Heatherwick Studio представила электрокар IM Airo c технологией очистки воздуха НЕРА, разработанный для китайского автопроизводителя IM Motors. Автомобиль оснащен системой фильтров, очищающей воздух вокруг него во время движения. Он не только не загрязняет атмосферу, но и поглощает выхлопные газы других машин!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: автоновинка   беспилотные автомобили   концепт-кар   концепт-кар. новинка   новости авто   эко-транспорт   электрокар   
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7  комментариев
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53k
pynh 50 минут назад
А заряжается он тоже без загрязнений? Или от молнии прикуривает?
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3k
au3 18 минут назад
Бытовой пылесос за час прогоняет воздух примерно 3х комнатной квартиры. Ну какой эффект на город окажут эти машины?

Кстати, ЕС запретило бытовые пылесосы мощней мощнее 900 Вт :) Типа для экологии
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224
Sandmann Полчаса назад
НЕРА-фильтры, это типа как на пылесосе?... Огласите, пожалуйста, периодичность и стоимость замены этих "бумажных гармошек".
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148
Glassy Sandmann 19 минут назад
Они не бумажные, а сделаны из какого-то полимера. У меня стоит очиститель воздуха Аэролайф с небольшим фильтром такого типа. При стоимости самого прибора на момент приобретения 6 500 руб, фильтр стоил 500 рублей со сроком службы 6 месяцев.
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224
Sandmann 42 минуты назад
А утилизация отработанных фильтров с экологией и экономикой в дружбе?
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Glassy Sandmann 19 минут назад
А электричество произвести для зарядки авто? Да, тут много еще вопросов. Лития на шарике не хватит на все в конце концов.
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Ухалус Посовиномус Glassy 43 секунды назад
значит, перейдут на железополимерки
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