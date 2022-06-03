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Изнанка работы в общепите, о которой не рассказывают официанты

Изнанка работы в общепите, о которой не рассказывают официанты

Автор:
03 июня 2022 12:45
Метки: заведения   кафе   клиенты   обслуживающий персонал   офиициант   посетители   работа   фото   
956
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Мы регулярно отправляемся в заведения, чтобы поесть, выпить и просто отдохнуть. Там нас обслуживают официанты. Что же скрывается за улыбками тех, кто приносит нам еду? Перед вами фото из рабочих будней обслуживающего персонала.

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А вы оставляете официантам чаевые?

Источник:

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Метки: заведения   кафе   клиенты   обслуживающий персонал   офиициант   посетители   работа   фото   
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1  комментарий
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Б.Касторский 40 минут назад
Свиней везде полно. Но в общепите они просто массовое явление. Про детей отдельная тема. Рад, что сейчас есть некоторые заведения, которые не пускают с детьми.
На счёт чаевых, оставляю по желанию. Не считаю, что это обязательно. В стоимость блюда включены расходы, включающие и работу официанта.
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