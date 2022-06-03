Изнанка работы в общепите, о которой не рассказывают официанты

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Мы регулярно отправляемся в заведения, чтобы поесть, выпить и просто отдохнуть. Там нас обслуживают официанты. Что же скрывается за улыбками тех, кто приносит нам еду? Перед вами фото из рабочих будней обслуживающего персонала.
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Родители, которые позволяют устраивать детям такие беспорядки, для вас готов отдельный котел
А вы оставляете официантам чаевые?
Источник:
АНТИФИШКИ
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На счёт чаевых, оставляю по желанию. Не считаю, что это обязательно. В стоимость блюда включены расходы, включающие и работу официанта.