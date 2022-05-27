«Победа будет за нами!»: рок-музыкант Валерий Кипелов ответил Юрию Шевчуку и рассказал, чем для него является Родина

И это вовсе не «нищая бабушка, торгующая картошкой на вокзале» - как считает Шевчук.
Валерий Кипелов - настоящий динозавр российской рок-сцены. В обойме тяжёлого рока он с 1985 года, с момента, когда его приняли в группу «Ария». Причём в жанр heavy metal Валерий попал скорее случайно - сначала он пел в ВИА «Шестеро молодых», потом выступал вместе с коллективом «Поющие сердца».
И только потом попал в группу «Ария». С ней он и стал известен и знаменит на всю страну.
В 2002 основал собственную группу «Кипелов» и выступает с ней до сих пор. А ему, на минуточку, уже 63 года.
Когда случились последние события, Кипелов, в отличие от многих, ничего осуждать не стал. Напротив - полностью поддержал. Странный парадокс: по-настоящему талантливым людям почему-то не стыдно быть русским, они не собираются каяться и не собираются никуда уезжать. А «звездуны», которых слепили и сделали популярными связи и продюсеры, наперегонки убежали на запад и в Израиль. Правда, многие уже подумывают вернуться, но здесь им ловить больше нечего.
Так вот Кипелов послушал выступление «Юры-музыканта», где тот рассказывал про нищих бабушек, и объяснил, что он думает на этот счёт. Он выступал с очередным концертом и под конец поделился с поклонниками:
«Для меня Родина — это вы. Родина — это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы. Это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки. Это всё — моя Родина».
Что характерно, примерно тоже самое он говорил и в 2014 году после Крыма, и во время кризиса 2008 года, и в 1990-х… Возможно, у него просто есть принципы, которые он не пересматривает, и не старается «хайпануть» на текущем моменте.
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Молодец, Валерий Александрович. Приятно послушать настоящего мужика.
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АНТИФИШКИ
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Или вот это вот на видео для тебя норма? Или еще накидать вот этого вот говна вашего производства?
Страна у них бл@, говна куча и не более. Уничтожать там никто ничего не собирается, но в меридиан вас вернуть давно пора. И так уже все человеческое вы про@-бали.
Старо, но актуально всегда: люди не делятся на национальности, партии, фракции и религии. Люди делятся на умных и дураков, а вот дураки делятся на национальности, партии, фракции и религии.
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враг Океании меняется и оратор меняется на полуслове. Толпа мгновенно передаёт свою ненависть новому врагу.
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И это вовсе не «нищая бабушка, торгующая картошкой на вокзале» - как считает Шевчук.
Для информации,Шевчуку 65.
У этого "за родину радеющего" своих дел по горло. Нужно ведь светиться разводя гнилую философию из цитат и бреда собственного производства чтобы бабосики рубить, а то и ни очередной альбом не записать, ни квартирку в элитном доме содержать не получится. Так они и существуют.