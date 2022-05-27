«Победа будет за нами!»: рок-музыкант Валерий Кипелов ответил Юрию Шевчуку и рассказал, чем для него является Родина

Когда случились последние события, Кипелов, в отличие от многих, ничего осуждать не стал. Напротив - полностью поддержал. Странный парадокс: по-настоящему талантливым людям почему-то не стыдно быть русским, они не собираются каяться и не собираются никуда уезжать. А «звездуны», которых слепили и сделали популярными связи и продюсеры, наперегонки убежали на запад и в Израиль. Правда, многие уже подумывают вернуться, но здесь им ловить больше нечего.

Так вот Кипелов послушал выступление «Юры-музыканта», где тот рассказывал про нищих бабушек, и объяснил, что он думает на этот счёт. Он выступал с очередным концертом и под конец поделился с поклонниками:

«Для меня Родина — это вы. Родина — это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы. Это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки. Это всё — моя Родина».

Что характерно, примерно тоже самое он говорил и в 2014 году после Крыма, и во время кризиса 2008 года, и в 1990-х… Возможно, у него просто есть принципы, которые он не пересматривает, и не старается «хайпануть» на текущем моменте.