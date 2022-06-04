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Эволюционное извращение: удивительные факты о клещах

Эволюционное извращение: удивительные факты о клещах

Автор:
04 июня 2022 11:06
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: интересные факты   клещи   паукообразные   факты о клещах   факты о паукообразных   факты о членистоногих   
1528
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Клещи являются очень странными существами (с точки зрения типичного млекопитающего). Перед публикацией этих фактов пришлось изрядно порыться в научных статьях и исследованиях. Но результат оправдал усилия.
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Источник:

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Метки: интересные факты   клещи   паукообразные   факты о клещах   факты о паукообразных   факты о членистоногих   
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7  комментариев
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Святослав Полчаса назад

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perekrestok 17 минут назад
Надо Илона Маска призвать на Фишки. Вот почитал бы про клещей и их возможности и задумался - нафиг Марс? Лучше начнем модернизировать человека. Глядишь и придумали бы как не есть и не дышать всю дорогу, а также дышать на Марсе тем, что там есть в атмосфере.
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Pill 17 минут назад
Какая мерзость!
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Su57 19 минут назад
самцу больше всех повезло
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Motorola Полчаса назад
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scorpick 47 минут назад
Потом они эволюционируют в томинокеров
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Комментарий удален
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