Эволюционное извращение: удивительные факты о клещах

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Клещи являются очень странными существами (с точки зрения типичного млекопитающего). Перед публикацией этих фактов пришлось изрядно порыться в научных статьях и исследованиях. Но результат оправдал усилия.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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