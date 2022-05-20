От стеклянных осадков до алмазных планет: 9 фактов об объектах вне Солнечной системы

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Квазары, чёрные дыры, блуждающие планеты и многое другое... Вселенная поражает разнообразием. В подборке собраны факты, о которых точно не расскажут в школе.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Не 400 раз, а примерно грубо так 400 000 000 000 раз.
Квазар легко пересвечивает всю свою галактику.