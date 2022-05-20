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От стеклянных осадков до алмазных планет: 9 фактов об объектах вне Солнечной системы

От стеклянных осадков до алмазных планет: 9 фактов об объектах вне Солнечной системы

Автор:
20 мая 2022 11:30
Сообщество : Космос
Метки: Квазары   звёзды   интересные факты   космос   факты   чёрные дыры   экзопланеты   
1674
9
Квазары, чёрные дыры, блуждающие планеты и многое другое... Вселенная поражает разнообразием. В подборке собраны факты, о которых точно не расскажут в школе.
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Источник:

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Метки: Квазары   звёзды   интересные факты   космос   факты   чёрные дыры   экзопланеты   
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6  комментариев
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20k
SolomonA Час назад
Насчет "графита и алмазов" и "стеклянного дождя" - это даже не теория, это фантазия.... Ни подтвердить, ни опровергнуть это в обозримом будущем нельзя.
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2k
fraxinus 18 минут назад
Насчет квазара - точно ерунда.

Не 400 раз, а примерно грубо так 400 000 000 000 раз.

Квазар легко пересвечивает всю свою галактику.
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52k
stabskapitan 46 минут назад
Может по русски стоит писать, созвездие щит?
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25k
Ваня Час назад
надо возродить астрономию в школе...
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