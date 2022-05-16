«Дребедень» Толстого, реинкарнация по-японски и другие интересные факты обо всём на свете

Принято считать, что от одиночества обычно страдают пожилые люди. Однако результаты опроса от BBC показали, что больше всего от этого чувства страдают люди возрастом от 16 до 24 лет.





В Японии существует забавная легенда на тему реинкарнации. Якобы ваше текущее лицо – это лицо человека, в которого вы были влюблены в прошлой жизни. А были вы мужчиной или женщиной – большой вопрос.





«Войну и мир» Льва Толстого считают культовым произведением, правда, сам автор так не думал, что подтверждает его переписка с Афанасием Фетом. В ней писатель называл свой роман «многословной дребеденью».