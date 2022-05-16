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«Дребедень» Толстого, реинкарнация по-японски и другие интересные факты обо всём на свете

«Дребедень» Толстого, реинкарнация по-японски и другие интересные факты обо всём на свете

Автор:
16 мая 2022 21:35
Сообщество : Факты
Метки: Лев Толстой   домашние животные   интересные факты   обо всём на свете   полезно знать   реинкарнация   факты   
2723
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Не важно, в делах вы или отдыхаете, самое время отвлечься и расширить свой кругозор очередной подборкой интересных фактов обо всём на свете. Что может быть лучше, чем перерыв с пользой для ума?

Ни для кого не секрет, что цитрусовые содержат большое количество витамина С. Однако, если ваш организм испытывает его острую нехватку, проще пожевать еловую ветку, ведь в иголках содержится в 8 раз больше этого самого витамина.

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Если вы думаете, что знаете, как пахнет кожа, то глубоко заблуждаетесь. Всё это результат ароматизаторов, поскольку выделанная кожа на самом деле ничем не пахнет.


Немало людей по всему миру страдают от аллергии на домашних животных. Однако, оказывается, что у собак и кошек также может выработаться аллергия на человека.

Принято считать, что от одиночества обычно страдают пожилые люди. Однако результаты опроса от BBC показали, что больше всего от этого чувства страдают люди возрастом от 16 до 24 лет.


В Японии существует забавная легенда на тему реинкарнации. Якобы ваше текущее лицо – это лицо человека, в которого вы были влюблены в прошлой жизни. А были вы мужчиной или женщиной – большой вопрос.


 «Войну и мир» Льва Толстого считают культовым произведением, правда, сам автор так не думал, что подтверждает его переписка с Афанасием Фетом. В ней писатель называл свой роман «многословной дребеденью».

Видимо, в мире слишком много азартных людей, раз ежегодно они тратят свыше 330 млрд долларов на покупку лотерейных билетов.


У богатых свои причуды. Видимо поэтому в штате Елизаветы II есть специальный работник, в обязанности которого входит разнашивание новой обуви. Очевидно, что для этого «ответственного» дела подойдёт далеко не каждый.

Было время, когда платину принимали за «неправильное серебро». Ныне дорогой металл просто выбрасывали в реку, чтобы он не путался под ногами. Использовать в ювелирном ремесле его стали после того, как испанцы обнаружили, насколько удачно он сплавляется с золотом.

Печально, но к 60 годам все люди теряют половину своих вкусовых рецепторов. Из-за этого становится проблемным различать сладкое, солёное, кислое и горькое.


В Италии есть весьма странный банк, хранящий вместо денежных средств сыр пармезан. Интересно, получают ли вкладчики с этого какие-либо сырные дивиденды?

Почему все бананы без исключения имеют слегка (а то и совсем) изогнутую форму? Всё из-за того, что во время созревания они пытаются пробиться через листву к солнечному свету.

Люди зачастую смеются по поводу и без, однако у этой реакции есть конкретное предназначение. Учёные выяснили, что смех нужен человек для создания социальных связей.


Кто-нибудь задумывался, из-за чего в мире появляются люди с карликовостью? Оказывается, что это последствия пережитого стресса детей в возрасте от 2 до 5 лет. Именно из-за него человек в дальнейшем перестаёт расти.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Лев Толстой   домашние животные   интересные факты   обо всём на свете   полезно знать   реинкарнация   факты   
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8  комментариев
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34k
Mamin Sibiriak 51 минуту назад
<<< из-за чего в мире появляются люди с карликовостью? Оказывается, что это последствия пережитого стресса детей в возрасте от 2 до 5 лет >>>

Медицина всё валит на недостаток соматотропина, трийодтиронина, патологии нейроэндокринной системы, генома.
А тут нате вам: перепугалось дитё - всё, карлик!
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1k
bgv Час назад
"Всё это результат ароматизаторов, поскольку выделанная кожа на самом деле ничем не пахнет."
автор никогда в жизни кожи не видел.
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34k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< писатель называл свой роман "многословной дребеденью" >>>

Со школы испытываю отвращение ко всей писанине Толстого и Достоевского.
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284
ton Mamin Sibiriak Полчаса назад
Любить никто и не заставляет, но знать - нужно
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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