FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Что? Где? Когда? 107 постов • 72 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Что? Где? Когда? 
В копилку эрудита: 10 интересных фактов о змеях

В копилку эрудита: 10 интересных фактов о змеях

Автор:
23 мая 2022 09:36
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: змеи   интересные факты   пресмыкающиеся   факты о змеях   хордовые   чешуйчатые   
11494
10
В настоящее время биологи насчитывают чуть более 3900 видов змей. В этой подборке собраны одни из самых занимательных фактов о змеях.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Что? Где? Когда?"
Метки: змеи   интересные факты   пресмыкающиеся   факты о змеях   хордовые   чешуйчатые   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Kozlodoev 15 часов назад
Наконец-то интересный пост. Спасибо )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
КАКАнгел 12 часов назад
хотел бы отметить что стилетная змея все таки более точно называется Шпильковая змея (лат. Atractaspis bibronii). И да она достаточно ядовитая чтоб убить человека и да она может повернуть свои "клыки " в бок и наносить удары в таком положение что затрудняет работу с ней . особенно учитывая её крохотные размеры что делает её похожей на слепозмеек - очень распространенных и безобидных змей обитающих в тропиках везде где есть влажная земля включая цветочные горшки .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Юр21 14 часов назад
В Анголе какие то ползучие твари забираются на деревья и оттуда замечая шевеление падали на голову, наши на пляже собрались в тенёк, хорошо что местный наших успел выманить из "тенька".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 14 часов назад
ну про то что анаконда рождает живых червей - ну да. но это не уникальность. все удавы яйцеживородящие , а также все подвязочные змеи , часть гадюк и ещё много кто . так что это совсем не редкое явление.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
403
Тупняк 15 часов назад
Этот пост я целиком покажу сыну. Он тащится от змей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
377
Легендарный В-ий 15 часов назад
мой удав велел мне поставить лайк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1040530



Другие посты автора
Популярное в сообществах
10 лучших фильмов Никиты Михалкова
10 лучших фильмов Никиты Михалкова
Эх, Федя: судьба отчаявшегося жизнелюбца Смирнова по ту сторону экрана
Эх, Федя: судьба отчаявшегося жизнелюбца Смирнова по ту сторону экрана
События на Украине 23- 24 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
«Если заработал деньги в России, можешь их тратить хоть на Марсе»: Андрей Макаревич ответил на критику в свой адрес
«Если заработал деньги в России, можешь их тратить хоть на Марсе»: Андрей Макаревич...
Убийца - садовник!
Убийца - садовник!
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально сказано

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#люди#подборка#добро#эмиграция
#фото#прикол#факты#Россия#картинки#познавательно
#Юмор#в мире#Ватермарк#Украина#комментарии#фильм
ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу ILIFE: Почему уборку квартиры стоит доверить профессионалу «Дребедень» Толстого, реинкарнация по-японски и другие интересные факты обо всём на свете «Дребедень» Толстого, реинкарнация по-японски и другие интересные факты обо всём на свете Жутковатые факты о пластиковом мусоре Жутковатые факты о пластиковом мусоре Холодный инстинкт: яркие и опасные Холодный инстинкт: яркие и опасные Почему англичане платят через нос, о создании свиньи-копилки и другие занимательные факты о деньгах Почему англичане платят через нос, о создании свиньи-копилки и другие занимательные факты о деньгах 35 фотографий, за каждой из которых стоит захватывающая история 35 фотографий, за каждой из которых стоит захватывающая история

На что жалуетесь?

Вернуться