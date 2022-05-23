В копилку эрудита: 10 интересных фактов о змеях

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В настоящее время биологи насчитывают чуть более 3900 видов змей. В этой подборке собраны одни из самых занимательных фактов о змеях.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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