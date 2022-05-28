Купоны на пиво, самая нелепая авария и другие интересные факты обо всём

Довольно комичный факт: оказывается, что патент на пожарный гидрант сгорел в пожаре.

На земле довольно много животных с большим набором зубов. Однако лидером среди них считаются…слизни. В их ротовой полости может вырасти до 75 тыс. маленьких зубов.

Сегодня «Фанта» продаётся бок о бок с «Кока-Колой», однако во время Второй мировой войны дела обстояли иначе. В этот период США запретили экспорт в Германию, поэтому бренд создал похожий лимонад, специально для продажи немцам. Его изготавливали из местных продуктов, стараясь воспроизвести вкус колы.