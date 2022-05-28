Купоны на пиво, самая нелепая авария и другие интересные факты обо всём

В мире столько информации об окружающих нас вещах, что мы может пополнять свою копилку знаний каждый день. Понятно, что всю её запомнить невозможно, однако немного расширить свой кругозор с очередной подборкой любопытных фактов всё-таки стоит.
Знаете ли вы, кто изобрел всем известную книгу рекордов Гиннеса? Оказывается, что она появилась благодаря менеджерам пивоварни «Гиннесс», существующей и по сей день. Они решили, что будет хорошей идеей публиковать поддающиеся проверке рекорды, дабы избежать слишком горячих, пьяных споров в барах.
Многие мужчины по всему миру любят пиво, однако сильнее его любят в Северной Корее. По крайней мере, в пользу этого говорит тот факт, что в этой стране мужчинам ежемесячно выдают купон на получение 5 литров пенного.
Если вам кажется, что ногти на ваших руках растут с одинаковой скоростью, то это далеко не так. На ведущей конечности их рост происходит быстрее.
Конечно, если вас укусила змея, стоит незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Однако далеко не факт, что ваш организм получил токсин, поскольку пресмыкающиеся иногда делают «холостой» укус, экономя яд для охоты.
Довольно комичный факт: оказывается, что патент на пожарный гидрант сгорел в пожаре.
На земле довольно много животных с большим набором зубов. Однако лидером среди них считаются…слизни. В их ротовой полости может вырасти до 75 тыс. маленьких зубов.
Сегодня «Фанта» продаётся бок о бок с «Кока-Колой», однако во время Второй мировой войны дела обстояли иначе. В этот период США запретили экспорт в Германию, поэтому бренд создал похожий лимонад, специально для продажи немцам. Его изготавливали из местных продуктов, стараясь воспроизвести вкус колы.
Если вам скажут, что для достижения успеха в жизни нужно повышать свою самооценку, можете смело затыкать таких «экспертов-психологов». Учёные выяснили, что она никак не влияет на ваш жизненный путь. Зато на вашу успешность прекрасно влияет самоконтроль.
Гениальности менеджера Элвиса Пресли можно только позавидовать, ведь он нашёл способ, как зарабатывать деньги на ненавистниках певца. Для этого он намеренно запустил в продажу сувениры с надписью «Я ненавижу Элвиса».
Если вы любите очень долго и много спать, можете смело называть себя львом. Эти хищники считаются одними из самых ленивых, ведь на сон они затрачивают около 20 часов в день.
Сегодня вряд ли кого-то удивишь операцией по замене почек. Однако мало кому известно, что старый орган не вынимают из тела человека, а просто отодвигают в сторону, оставляя на местах.
Оказывается, что зона отчуждения есть не только в Чернобыле, но и во Франции. «Зона Руж» содержит не только останки сотен тысяч погибших в Первую мировую войну, но и неразорвавшиеся бомбы, мины и следы химического оружия. Подробнее о ней расскажем в следующий раз.
Практически все профессиональные баскетболисты периодически отмечаются успешными трёхочковыми бросками, но не Шакил О’Нил. За свою карьеру он забросил более 12 тыс. мячей в корзину и лишь один из них был оценён в три очка.
Если вам кажется, что вы или кто-то другой плохо водит автомобиль, сразу вспомните случай в Огайо в 1895 году. На тот момент в штате было всего две машины, и, как не трудно догадаться, они умудрились столкнуться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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