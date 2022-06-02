Удивительные факты о легендарном создателе комиксов Marvel Стэне Ли

1. У Стэна Ли был младший брат Ларри, который создал Тора, Железного человека и Человека-муравья. Ларри Либеру сейчас 90 лет, и он ушел из индустрии комиксов только в 2018 году
2. Стэн Ли придумал Человека-паука, когда у него был творческий кризис в отношении новых сверхспособностей, и он увидел муху, ползущую по стене
3. Стэн Ли создал Людей Икс как «мутантов», потому что не хотел объяснять, как они получили свои способности. Они РОДИЛИСЬ со своими способностями
4. Стэн Ли, один из создателей комиксов, которые собрали более 11 миллиардов долларов по всему миру, стал жертвой жестокого обращения с пожилыми людьми. В этом виновата его бизнес-менеджер Кейя Морган
5. Стэн Ли и доктор Сьюз (Dr. Seuss) служили в одной воинской части во время Второй мировой войны
6. Когда Стэн Ли впервые представил Человека-паука, издатель ему отказал. Стэн Ли не сдался и ввел Человека-паука в последний выпуск закрытого сериала «Удивительная фантазия», который стал успешным
7. Стэн Ли, один из создателей «Сорвиголовы», беспокоился, что слепые люди будут оскорблены тем, насколько он преувеличивает то, как улучшаются другие чувства слепого человека...
8. В конце 1990-х Майкл Джексон чуть не купил Marvel Comics, чтобы сыграть Человека-паука в первом фильме. Майкл Джексон и Стэн Ли собирались вместе купить компанию
9. Когда Стэн Ли придумывал Железного человека, перед ним стояла непростая задача. Нужно было создать героя, который никому не должен нравиться, и заставить людей полюбить его
10. Стэн Ли сделал жене предложение после двух недель знакомства. Она уже была замужем и быстро подала на развод в Неваде за час до свадьбы со Стэном. Судья, разрешивший развод, был тем же, кто проводил церемонию бракосочетания
11. У Стэна Ли был контракт, по которому он получал 10% чистой прибыли от всего, что основано на его персонажах
12. Кевин Смит взял пожилого Стэна Ли к себе домой после известий о жестоком обращении с ним
13. Стэн Ли планировал уйти из индустрии комиксов, пока его жена Джоан не посоветовала ему написать персонажей, которых он хотел, для своего последнего проекта
14. Когда Стэн Ли служил в армии, он никогда не пропускал срок прибытия по почте журнала Timely Comics (Marvel в 40-х годах)
15. Стэн Ли использовал аллитерационные имена, такие как Питер Паркер и Рид Ричардс, потому что у него плохая память — если имя и фамилия начинаются с одной и той же буквы, их легче запомнить
16. По словам Стэна Ли и бодибилдера Лу Ферриньо, компания CBS посчитала, что имя Брюс Бэннер звучит «слишком по-гейски». Затем имя главного героя в сериале «Невероятный Халк» было изменено на Дэвида Бэннера
17. В «Дэдпуле» Стэн Ли играл ди-джея в стриптиз-клубе Ванкувера. Позже он рассказал, что на самом деле снимал свою роль в студии и был разочарован тем, что не оказался рядом с танцовщицей топлесс
18. Гвен Стейси была убита в комиксах о Человеке-пауке, потому что Стэн Ли торопился попасть на встречу в Европе
19. Стэн Ли однажды заметил, что ему нравится добавлять «науку» во все свои истории, и что штаны Халка были единственным случаем, когда он никогда не имел ни малейшего представления о том, как работает точная наука, стоящая за этим
20. Хотя Стэн Ли дал альтер-эго Халка аллитерирующее имя «Брюс Бэннер», Ли неправильно его запомнил и в некоторых более поздних рассказах называл его «Боб Бэннер» - ошибка, которую читатели быстро заметили
21. Когда Человек-паук женился на Мэри Джейн в 1987 году, Marvel провела публичную свадьбу с участием актеров, одетых как персонажи, а Стэн Ли провел свадебную церемонию
22. Стэн Ли служил в армии во время Второй мировой войны в течение трёх лет после того, как услышал о нападении в Перл-Харборе
23. Изначально Халк должен был быть серым. Проблемы с чернилами, появившиеся в первом издании, заставили Стэна Ли решить, что монстр должен быть зеленым.
24. В 2016 году Стэн Ли назвал «Человека-паука» Сэма Рэйми (2002) своим любимым фильмом о супергероях
Источник: — переведено специально для fishki.net
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