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Удивительные факты о легендарном создателе комиксов Marvel Стэне Ли

Удивительные факты о легендарном создателе комиксов Marvel Стэне Ли

Автор:
02 июня 2022 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Marvel Comics   The Marvel Cinematic Universe   ЖЗЛ   вселенная Marvel   знаменитости   интересные факты   комиксы   стэн ли   шоу бизнес   
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Стэн Ли — американский писатель, актёр, продюсер, телеведущий, сценарист, редактор и создатель множества персонажей комиксов, бывший президент и председатель совета директоров издательства Marvel Comics. Можно сказать, что успех кинематографической вселенной Marvel — его заслуга. Вот несколько интересных фактов об этом человеке.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Marvel Comics   The Marvel Cinematic Universe   ЖЗЛ   вселенная Marvel   знаменитости   интересные факты   комиксы   стэн ли   шоу бизнес   
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